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Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

Ai Ogura es el primer japonés desde Tohru Ukawa en 2002 en lograr tres podios consecutivos. El de Trackhouse se da a sí mismo un 10 tras la primera mitad de la temporada 2026.

Gerald Dirnbeck
Publicado:
Ai Ogura

El dúo de Trackhouse prosiguió en Sachsenring el fuerte estado de forma que traían de Assen. De nuevo, el equipo satélite logró mejores resultados que la escudería oficial de Aprilia. Ai Ogura fue segundo en Alemania, en la carrera larga, y Raúl Fernández acabó tercero.

Ogura se convirtió además en el primer japonés desde Tohru Ukawa, en 2002, en lograr tres podios consecutivos. "Sí, la posición que alcanzamos en ambas carreras ha sido más de lo que esperaba. Así que creo que podemos estar súper, súper contentos", dijo el domingo. "Quiero decir, acabar segundo por detrás de Marc Márquez se siente como si hubiera alcanzado mis objetivos. Así que no podría estar más feliz. Hemos cumplido nuestra tarea aquí".

Después de la sprint, Ogura dijo que perdía tiempo frente a los pilotos de Ducati sobre todo en el tercer sector. Para el domingo, los ingenieros de Trackhouse pudieron hacer los cambios adecuados y fue mejor.

"Probablemente tuve suerte de haber tenido ya el problema con el neumático delantero en la carrera al sprint. Trabajamos en ello en el Warm Up para la carrera principal, y eso dio sus frutos".

Durante casi tres cuartas partes de la carrera, Ogura rodó detrás de su compañero de equipo, hasta que frenó más tarde que Fernández al comienzo de la 25ª vuelta en la curva 1 y lo adelantó. Con esta maniobra quedó decidido el duelo interno. "Pude ver que Raúl empezaba a sufrir. Creo que tenía mejores sensaciones yendo delante. Así que pienso que hicimos un buen trabajo. Quiero decir, la situación, el adelantamiento y todo estuvieron muy bien gestionados", afirmó.

 

A la pregunta de cómo valoraría el piloto de 25 años su primera mitad de temporada en una escala del uno al diez, respondió con "un diez", la máxima nota. Y es que Ogura se va de Sachsenring con la segunda posición de la general, a solo 14 puntos del líder, su compañero de marca Jorge Martín.

"Estamos en una buena posición, y en las últimas tres carreras hemos sido realmente fuertes. Así que sí, nuestro objetivo será seguir así como hasta ahora. Pero las condiciones cambian".

"Y los pilotos que son rápidos en un determinado circuito también cambian. Por eso, es realmente difícil gestionar toda esta situación. Así que nuestra tarea será hacer lo mismo cada vez, y ver dónde acabamos", cerró el joven talento nacido en Kiyose.

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