Ogura lidera el FP2 de Brasil por delante de Márquez; caída de Bezzecchi

Goiania (Enviado Especial).- Ai Ogura fue el más rápido del FP2 celebrado este sábado por la mañana en condiciones de calor y sin lluvia, por lo que los pilotos pudieron preparar durante los 30 minutos del último ensayo libre los reglajes para atacar la pole position del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario de MotoGP más de dos décadas después.

El japonés se aupó a la parte alta de los tiempos del entrenamiento, superando a Marc Márquez y Jorge Martín, que había liderado la parte final de la sesión hasta la irrupción del corredor de Trackhose, logrando dos Aprilia colocarse entre las tres primeras, pero sin el teórico jefe de filas, el italiano Marco Bezzecchi, que se cayó a menos de cinco minutos del final en la curva 4, lo que le dejó con el décimo tiempo y con solo una moto de cara a la Q1.

Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo en una tanda rápida en la que marcó un buen ritmo, al punto que Toprak Razgatlioglu, que le seguía a rueda, acabó cayéndose también. Como también se fueron al suelo Alex Márquez, Luca Marini o Franco Morbidelli, entre otros.

El líder del campeonato, Pedro Acosta, acabó quinto por delante de Joan Mir y Maverick Viñales.