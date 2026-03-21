Ogura lidera el FP2 de Brasil por delante de Márquez; caída de Bezzecchi
El joven japonés Ai Ogura lideró el último entrenamiento libre del fin de semana antes de la pelea por la pole position del Gran Premio de Brasil. El de Trackhouse-Aprilia superó a Marc Márquez y Jorge Martín, con el ganador en Tailandia, Marco Bezzecchi, sufriendo una caída.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Goiania (Enviado Especial).- Ai Ogura fue el más rápido del FP2 celebrado este sábado por la mañana en condiciones de calor y sin lluvia, por lo que los pilotos pudieron preparar durante los 30 minutos del último ensayo libre los reglajes para atacar la pole position del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario de MotoGP más de dos décadas después.
El japonés se aupó a la parte alta de los tiempos del entrenamiento, superando a Marc Márquez y Jorge Martín, que había liderado la parte final de la sesión hasta la irrupción del corredor de Trackhose, logrando dos Aprilia colocarse entre las tres primeras, pero sin el teórico jefe de filas, el italiano Marco Bezzecchi, que se cayó a menos de cinco minutos del final en la curva 4, lo que le dejó con el décimo tiempo y con solo una moto de cara a la Q1.
Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo en una tanda rápida en la que marcó un buen ritmo, al punto que Toprak Razgatlioglu, que le seguía a rueda, acabó cayéndose también. Como también se fueron al suelo Alex Márquez, Luca Marini o Franco Morbidelli, entre otros.
El líder del campeonato, Pedro Acosta, acabó quinto por delante de Joan Mir y Maverick Viñales.
Clasificación FP2 de MotoGP del GP de Brasil 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|16
|
1'18.237
|176.463
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|17
|
+0.011
1'18.248
|0.011
|176.439
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|17
|
+0.168
1'18.405
|0.157
|176.085
|4
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|16
|
+0.281
1'18.518
|0.113
|175.832
|5
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|15
|
+0.379
1'18.616
|0.098
|175.613
|6
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|16
|
+0.534
1'18.771
|0.155
|175.267
|7
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|16
|
+0.555
1'18.792
|0.021
|175.220
|8
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|12
|
+0.597
1'18.834
|0.042
|175.127
|9
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|14
|
+0.615
1'18.852
|0.018
|175.087
|10
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|13
|
+0.627
1'18.864
|0.012
|175.060
|11
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|13
|
+0.684
1'18.921
|0.057
|174.934
|12
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|16
|
+0.692
1'18.929
|0.008
|174.916
|13
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|11
|
+0.713
1'18.950
|0.021
|174.870
|14
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|15
|
+0.838
1'19.075
|0.125
|174.593
|15
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|12
|
+0.839
1'19.076
|0.001
|174.591
|16
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|16
|
+0.872
1'19.109
|0.033
|174.518
|17
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|10
|
+0.892
1'19.129
|0.020
|174.474
|18
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|14
|
+0.902
1'19.139
|0.010
|174.452
|19
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+0.975
1'19.212
|0.073
|174.291
|20
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|18
|
+0.996
1'19.233
|0.021
|174.245
|21
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|19
|
+1.144
1'19.381
|0.148
|173.920
|22
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+1.256
1'19.493
|0.112
|173.675
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