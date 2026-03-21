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Crónica de entrenamientos
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Ogura lidera el FP2 de Brasil por delante de Márquez; caída de Bezzecchi

El joven japonés Ai Ogura lideró el último entrenamiento libre del fin de semana antes de la pelea por la pole position del Gran Premio de Brasil. El de Trackhouse-Aprilia superó a Marc Márquez y Jorge Martín, con el ganador en Tailandia, Marco Bezzecchi, sufriendo una caída.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Goiania (Enviado Especial).- Ai Ogura fue el más rápido del FP2 celebrado este sábado por la mañana en condiciones de calor y sin lluvia, por lo que los pilotos pudieron preparar durante los 30 minutos del último ensayo libre los reglajes para atacar la pole position del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario de MotoGP más de dos décadas después.

El japonés se aupó a la parte alta de los tiempos del entrenamiento, superando a Marc Márquez y Jorge Martín, que había liderado la parte final de la sesión hasta la irrupción del corredor de Trackhose, logrando dos Aprilia colocarse entre las tres primeras, pero sin el teórico jefe de filas, el italiano Marco Bezzecchi, que se cayó a menos de cinco minutos del final en la curva 4, lo que le dejó con el décimo tiempo y con solo una moto de cara a la Q1.

Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo en una tanda rápida en la que marcó un buen ritmo, al punto que Toprak Razgatlioglu, que le seguía a rueda, acabó cayéndose también. Como también se fueron al suelo Alex Márquez, Luca Marini o Franco Morbidelli, entre otros.

El líder del campeonato, Pedro Acosta, acabó quinto por delante de Joan Mir y Maverick Viñales.

Clasificación FP2 de MotoGP del GP de Brasil 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 16

1'18.237

   176.463  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.011

1'18.248

 0.011 176.439  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 17

+0.168

1'18.405

 0.157 176.085  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 16

+0.281

1'18.518

 0.113 175.832  
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+0.379

1'18.616

 0.098 175.613  
6 Spain J. Mir Honda 36 Honda 16

+0.534

1'18.771

 0.155 175.267  
7 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 16

+0.555

1'18.792

 0.021 175.220  
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+0.597

1'18.834

 0.042 175.127  
9 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 14

+0.615

1'18.852

 0.018 175.087  
10 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+0.627

1'18.864

 0.012 175.060  
11 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+0.684

1'18.921

 0.057 174.934  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 16

+0.692

1'18.929

 0.008 174.916  
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 11

+0.713

1'18.950

 0.021 174.870  
14 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+0.838

1'19.075

 0.125 174.593  
15 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 12

+0.839

1'19.076

 0.001 174.591  
16 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 16

+0.872

1'19.109

 0.033 174.518  
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 10

+0.892

1'19.129

 0.020 174.474  
18 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14

+0.902

1'19.139

 0.010 174.452  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+0.975

1'19.212

 0.073 174.291  
20 France J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.996

1'19.233

 0.021 174.245  
21 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 19

+1.144

1'19.381

 0.148 173.920  
22 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+1.256

1'19.493

 0.112 173.675  
Ver resultados
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