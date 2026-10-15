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MotoGP GP de Indonesia

Ogura se queda con ganas de más en Indonesia pese a ser cuarto con fractura de dedo

A pesar de las caídas y de una fractura en un dedo, Ai Ogura logró sacar partido de las prestaciones de su Aprilia en Indonesia. Sin embargo, el japonés se quedó con ganas de más.

Léna Buffa

Publicado: 15 oct 2026, 10:25

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Ai Ogura no tuvo precisamente un fin de semana fácil en Indonesia. En primer lugar, tuvo dificultades en los entrenamientos libres, hasta el punto de tener que pasar por la Q1. Pero tras conseguir finalmente el séptimo puesto en la parrilla de salida, logró un magnífico segundo puesto en la carrera al sprint y, posteriormente, se quedó a solo un peldaño del podio el domingo.

Su resultado del sábado se debió, en parte, a que sus compañeros de Aprilia, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, quedaron fuera de combate desde el principio, pero también a una carrera muy bien gestionada por su parte. Tras una buena salida, se aupó rápidamente a la tercera plaza y se mantuvo a la zaga de los líderes antes de hacerse finalmente con el segundo puesto, aprovechando el retroceso de Jorge Martín a dos vueltas del final. A partir de ahí, ya no se vio amenazado, lo que le permitió volver al podio por primera vez desde Silverstone.

"Este podio significa mucho para nosotros", declaró el japonés el sábado por la tarde. "Estamos viviendo un fin de semana difícil. He sufrido dos caídas y he tenido que pasar por la Q1 para acceder a la Q2. No esperábamos poder luchar por un puesto tan importante en la Sprint. Así que es un resultado muy bueno, que además nos ha permitido recabar datos importantes".

No obstante, el de Trackhouse señaló que aún había margen de mejora. Aunque se sentía cómodo en las curvas rápidas, le costaba tener la confianza suficiente en las más cerradas, lo que limitaba sus ataques. La carrera del domingo le daría la razón, con una bonita remontada, pero también con cierto bloqueo que no le permitió conseguir el resultado que habría esperado.

Cabe destacar que su cuarto puesto fue, con todo, un resultado muy positivo, teniendo en cuenta las dificultades con las que se topó durante el fin de semana. Y es que, además de unos resultados algo por debajo de lo que esperaba, sufrió una fractura en un dedo de la mano izquierda en una de las caídas a las que tuvo que hacer frente en Mandalika.

Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque mermado y tras una salida menos convincente que la del día anterior, Ogura volvió a protagonizar una gran remontada en la prueba larga. Noveno al final de la primera vuelta y octavo tras la caída de Fermín Aldeguer, recuperó progresivamente su ritmo para acercarse al grupo de cabeza.

Fiel a su reputación, demostró un gran rendimiento a lo largo de toda la carrera. Adelantó a varios pilotos de Ducati: primero a Alex Márquez, a mitad de carrera, y después a Fabio Di Giannantonio y a Marc Márquez. Finalmente, le arrebató el cuarto puesto a Pedro Acosta a tres giros de la conclusión.

"La carrera fue difícil, pero la moto me daba una gran ventaja y conseguía ir mucho más rápido en las curvas rápidas. Eso es lo que me permitió terminar cuarto", señaló el corredor nacido en Kiyose.

"En general, nuestro rendimiento este fin de semana no fue precisamente excelente; tenemos que trabajar más. Si hubiera luchado por el segundo o el tercer puesto, habría disfrutado mucho más de los duelos, pero aun así fue una bonita batalla".

El fin de semana en Lombok fue el más sólido de Ogura desde el parón veraniego del campeonato, al que le siguieron su caída en Silverstone y una lesión entrenando. Sus resultados le permitieron volver a situarse en la cuarta posición de la general de MotoGP, por delante de Pedro Acosta.

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