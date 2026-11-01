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MotoGP GP de Malasia

Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía

Ai Ogura se mantuvo 17 vueltas a rueda de Marco Bezzecchi, pero a tres giros del final desató un ataque sobre el italiano que casi acaba con los dos por el suelo. Fue tarde para el japonés.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 10:23

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El de Trackhouse aseguró el sábado, después de cruzar la meta cuarto, a tres décimas de Marco Bezzecchi, al que no inquietó en toda la carrera sprint, que no tenía órdenes de equipo por parte de Aprilia para ayudar al italiano, o que al menos él no las iba a aplicar.

Sin embargo, dio la impresión el sábado de que no quiso atacarle, y se corroboró este domingo, al menos durante las primeras 17 vueltas.

La carrera:

Ogura salía por delante de Bezzecchi en parrilla, y completó la primera vuelta por delante del italiano tras tomarse la salida, en el segundo giro, limpiamente, Marco atacó al japonés y se puso delante, yéndose a por Alex Márquez. Durante diez vueltas, el de Gresini y las dos Aprilia viajaron en fila india, en torno a 3 décimas de distancia, hasta que Bezzecchi lanzó un ataque a Alex, pasándole, un adelantamiento que, sin embargo, encontró la respuesta contundente del pequeño de los Márquez, centrado en ayudar a su hermano mayor echando tierra de por medio.

A partir de ahí, Ogura se mantuvo paciente siete vueltas más, esperando un ataque de Bezzecchi a Alex Márquez que no llegaba, y comprobando que tenía más ritmo que el italiano. A tres giros del final, el japonés se hartó de esperar y viendo que Alex se escapaba se fue a por Bezzecchi, creyendo que aún el podio era posible para él. Sin embargo, le entraron las prisas y atacó al italiano de tal forma que se tocaron, saltaron piezas de las motos por los aires y casi se caen los dos. Una vez delante, Ogura se fue a por Alex y aunque le recortó más de un segundo, no le alcanzó para pillarle. En la última curva, Bezzecchi se abrió demasiado y perdió el quinto puesto a manos de Enea Bastianini, el de Tech3, que acabó quinto, certificando el desastre para el equipo oficial de Noale.

Al final de la carrera, Ogura estuvo, como siempre, parco en palabras. "Los pilotos de delante gestionaron la carrera mejor que yo. Siento que podría haberlo hecho mejor. Ese fue mi máximo rendimiento hoy", y le pidieron en qué hubiera podido mejorar.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Por ejemplo, estuve rodando en quinta posición durante mucho tiempo. Si hubiera logrado mantenerme por delante de los mejores, la carrera podría haber sido diferente. Yo gestionaba bien mis neumáticos, ellos los usaban más que yo y me adelantaron. Todo se reduce a la gestión", valoró.

Sobre la maniobra de adelantamiento con toque incluido a Bezzecchi, Ogura dio explicaciones. "Al entrar en la curva 1, creo que él sabía que yo intentaba adelantarle. Frenó bastante fuerte y se abrió un poco. Pensé que podría pasarle en esa curva. Pero no esperaba que él intentara tomar el vértice nuevamente. Pensé que mantendría su trayectoria y entraría en la curva 2. Fue un malentendido por mi parte. En cuanto al contacto, fue mi culpa", reconoció.

Al final de la carrera se pudo ver en televisión a Bezzecchi muy enfadado, abandonando el box de Aprilia. Le preguntaron a Ogura si había hablado con el equipo. "No, pero personalmente iré a ver a Marco más tarde para disculparme", concedió.

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