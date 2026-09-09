Ogura no supera el examen médico y será baja en el GP de San Marino
El piloto japonés del equipo Trackhouse no superó el control radiológico al que fue sometido este martes en Barcelona, después de operarse de una fractura en el dedo pulgar el pasado 27 de agosto, y será baja en Misano.
Ai Ogura
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ai Ogura se lesionó en Japón durante las pasadas vacaciones de verano mientras practicaba con una moto de cross. El piloto viajó de regreso a España para afrontar el GP de Aragón, a finales de agosto, y pasar una revisión médica en su mano izquierda, lesionada.
Una vez en Barcelona, los médicos detectaron una fractura en la base del dedo pulgar de la mano izquierda. Inmediatamente, el doctor Xavier Mir y su equipo de especialistas en lesiones en las extremidades superiores, intervinieron al piloto para aplicarle una placa y tratar de recortar los tiempos de recuperación, abriéndose una fase de descanso y rehabilitación que sigue su curso.
Este martes, Ogura fue examinado por los cirujanos que le operaron en el Instituto Universitario Dexeus hace 12 días, sometiéndose a un control radiológico.
Lamentablemente, y aunque el piloto de Trackhouse había experimentado una mejoría que le hacía optimista, no superó la prueba, por lo que los doctores le han desaconsejado viajar a Misano, recomendándole que siga con el proceso de rehabilitación.
"Por segundo fin de semana consecutivo, el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP afrontará la competición sin Ai Ogura", confirmaba el equipo en un comunicado.
A nivel deportivo el golpe para el joven piloto japonés está siendo muy fuerte. Ogura se fue de vacaciones tras el GP de Alemania segundo de la general, a 18 puntos de Jorge Martín, y convertido, para muchos, en un serio candidato al título.
Pero tras el verano se cayó en la carrera de Silverstone y, luego, ha llegado una lesión que le impidió correr en Aragón, descendiendo a la quinta posición de la general, a 53 puntos del líder.
La temporada, además, entra en una fase con muchas carreras seguidas, llegando tras la carrera de Misano el GP de Austria, la semana siguiente (20 de septiembre), antes de que el Mundial se traslade a Asia, con la carrera de casa del joven piloto de Trackhouse, el GP de Japón programado para el 4 de octubre.
"Lorenzo Savadori —piloto probador de Aprilia Factory—, quien aceptó sustituir a Ogura en Aragón con muy poca antelación, no está disponible para pilotar este fin de semana en Misano, por lo que el equipo no tiene más opción que afrontar la prueba de San Marino únicamente con Raúl Fernández", informa el equipo.
Ogura permanecerá en Barcelona centrado en recuperar su estado físico de cara al Gran Premio de Austria, que se celebrará dentro de una semana.
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