OFICIAL: Dorna Sports, empresa promotora de MotoGP, cambia de nombre

La empresa promotora del Mundial de MotoGP ha cambiado oficialmente de nombre antes del arranque de la temporada 2026, que tendrá lugar en dos semanas en Tailandia. Dorna Sports S.L., la compañía española liderada por Carmelo Ezpeleta que es la titular exclusiva de los derechos comerciales y de retransmisión del Mundial de Motociclismo desde 1992, pasará a denominarse 'MotoGP Sports Entertainment Group', según confirmó el propio campeonato en un comunicado este lunes, 16 de febrero.

Este movimiento tiene lugar tras la compra de Dorna por parte de Liberty Media, la empresa estadounidense que también es la promotora del Mundial de Fórmula 1. Después de recibir el visto bueno de los organismos antimonopolio de la Unión Europea, los americanos se hicieron con la mayor parte de la titularidad de la compañía (84%) el año pasado, por 3.100 millones de euros.

De esta manera, la ya antigua Dorna entra en una nueva etapa, en la que quieren conseguir que el Mundial de MotoGP alcance una nueva dimensión, llegando a un mayor número de aficionados en todo el mundo y relanzando el marketing gracias al impulso de Liberty, que está logrando que la Fórmula 1 viva su etapa más dorada en cuanto a seguimiento.

"El nuevo nombre de la empresa representa una visión clara del futuro de MotoGP y refleja la evolución de este deporte, que ha pasado de ser un campeonato de carreras de primer nivel a convertirse en una plataforma de entretenimiento deportivo global con impacto y resonancia cultural en todo el mundo", explicaron en el comunicado.

"El cambio de nombre sigue a la renovación de la marca en 2024 y refleja la ambición de la organización de expandirse más allá de los límites tradicionales del motorsport, abrazando la innovación digital, la participación inmersiva de los aficionados, la narración global y nuevas formas de entretenimiento que complementan el espectáculo en la pista".

Aunque no se ha confirmado oficialmente, Chase Carey, exdirector ejecutivo de la F1, será el presidente de 'MotoGP Sport Entertainment', y Carmelo Ezpeleta, a sus 79 años de edad, continuará siendo el director ejecutivo.

"El cambio de nombre de la empresa es mucho más que una nueva identidad: es una declaración de intenciones. MotoGP ha crecido mucho más allá de un simple campeonato; se ha convertido en una propiedad de entretenimiento global seguida con pasión en todo el mundo", ha dicho el empresario español.

"Como 'MotoGP Sports Entertainment Group', nos basamos en años de crecimiento continuo para acelerar la innovación y la expansión global, al mismo tiempo que preservamos el espíritu y los valores que definen nuestro deporte".

El comunicado también explica que este movimiento "se alinea con las iniciativas estratégicas a largo plazo diseñadas para fortalecer el alcance de MotoGP en todos los continentes, ampliar su atractivo para un público más joven y diverso y elevar la experiencia de los aficionados dentro y fuera de la pista. El grupo seguirá liderando el desarrollo comercial, deportivo y de participación de los aficionados de MotoGP, Moto2, Moto3, los programas 'Road to MotoGP', el Campeonato del Mundo de Superbikes y la recién creada Harley Davidson Bagger World Cup, reforzando su papel en todos los niveles del deporte de motociclismo de élite".

