Qué supone el nuevo neumático para MotoGP 2025 y por qué gusta a Bagnaia

El Mundial de MotoGP se prepara para tener varias novedades en la temporada 2025. Llegará la radio para comunicaciones con los pilotos desde Dirección de Carrera, los motores se congelarán por dos temporadas, y en el pasado test de Misano vimos otro cambio que puede marcar la diferencia desde el punto de vista deportivo: un nuevo neumático delantero.

Michelin aprovechó las últimas pruebas colectivas de la presente campaña para test este nuevo compuesto durante un rato. Las sensaciones que ofreció fueron distintas para cada piloto, siendo Pecco Bagnaia a quien más le gustó esta goma, y su introducción el año que viene aún debe ser confirmada. Pero esta primera toma de contacto en Italia nos permite empezar a conocer por dónde puede ir la película.

Piero Taramasso, máximo responsable de la firma francesa en MotoGP, explicó a la edición italiana de Motorsport.com cómo es este nuevo neumático delantero y qué puede aportar el año que viene, centrándose sobre todo en que puede ayudar al problema de las presiones y a mejorar que las motos sigan a otras, algo que ha empeorado notablemente por la llegada de la aerodinámica y el aire sucio.

Es un compuesto que ya habíamos llevado a Mugello, pero no tuvimos ocasión de probarlo a causa de la lluvia", empezó diciendo el italiano. "Llegamos un poco tarde [para testarlo], así que tenemos poca información, pero sigue siendo un nuevo concepto de neumático, con una nueva estructura y un nuevo perfil, que pesa un kilo menos que el actual. Debería ser menos sensible a los cambios de presión y temperatura, por lo que debería ayudar a seguir de cerca a otra moto sin que repercuta particularmente".

"También tendrá una mayor huella en el asfalto [lo tocará más] y, por lo tanto, proporcionará un poco más de agarre, ayudando en la frenada y en la entrada en curva. Sin embargo, los pilotos tendrán que encontrar la manera de explotar correctamente este extra de 'grip'. De lo contrario, el riesgo será hacer la moto un poco más pesada y menos ágil, especialmente en los cambios de dirección. Ahora, nos tomaremos unos días para evaluar las opiniones de los pilotos y los datos que hemos recogido. Después, tendremos que decidir sobre la posibilidad de introducirlo en 2025", añadió.

Las opiniones de los pilotos, en efecto, son lo más importante ahora, y el que acabó con mejores sensaciones después del test de Misano fue Pecco Bagnaia. El vigente campeón del mundo acabó encantado con esta goma: cree que ha sido de lo mejor que ha traído Michelin y que es exactamente lo que él necesitaba en estos momentos, aunque también ve algunos de los problemas que narra Taramasso.

"Me encanta. Era algo que realmente necesitaba. Soy un piloto que utiliza mucho el freno para entrar en curva, y este compuesto me parece súper bueno en ese sentido. Probablemente, dificulta un poco los cambios de dirección, porque es un poco más pesado, pero me gusta mucho el agarre y la forma en que te permite empujar la goma. Además, la sensación es que cuando estás detrás de otra moto sientes menos el problema de las presiones, así que puede ser un paso adelante. Me gusta mucho y espero que lo usen el año que viene", empezó explicando el piamontés.

"La verdad es que [el neumático] frenaba como un demonio. Mi problema con la goma que tenemos ahora es que no puedo frenar como me gustaría, porque el compuesto delantero no aguanta. Con éste, en cambio, tengo mucho más margen. Decidí intentar forzarlo en las curvas 2 y 4, donde si me hubiera caído no habría pasado nada porque son lentas, para ver si había algún movimiento, o se cerraba la parte delantera, pero aguantó muy bien. Creo que es el mayor paso adelante que han dado en los últimos años", siguió.

Sin embargo, otros no acabaron tan contentos. Es el caso de Marc Márquez, que reconoció que es una novedad muy importante, pero que el compuesto aún debe ser perfeccionado: "Lo he probado y es muy diferente. De los cambios más grandes a nivel de neumáticos. Es muy estable. Si frenas tarde empieza a funcionar bien, pero es un neumático que, en las primeras vueltas, cuando salías del box, parecía que no sabías ir en moto, la hacía muy pesada. Tienen que trabajar en la flexibilidad del neumático". Además, el ocho veces campeón del mundo no sabe cómo se decidirá su introducción: "No sé si lo harán por votación de los pilotos, o simplemente lo pondrán y ya está".

Más claro al respecto fue Pedro Acosta, a quien no le ofreció el mejor de los 'feelings': "Lo probé, pero iba un poco pelado de tiempo, porque me caí por la mañana y teníamos que arreglar la moto. No me terminó de encantar, si te digo la verdad. Es cierto que tiene mucho agarre en el ángulo, pero hasta que llega ahí es muy blando. Y se parece mucho a los problemas que estamos teniendo todos los pilotos con el 'blocking' [bloqueo] de delante, cuando llegas a la primera tanda de la mañana y ya te has acabado el neumático. Para mi, que mi punto fuerte es frenar, no me ha hecho mucha ilusión".

A Alex Rins, aunque le ve bondades, tampoco le agradó mucho: "Aporta más agilidad, muchísima más. El problema es que, para entrar en la curva, parece que hay más goma tocando el suelo, y no me ha gustado mucho. Parece que no gira como debería girar la moto. De momento, no tengo ni idea de cuándo se va a implementar, yo no lo decido". Y algo más neutro y más positivo se mostró Joan Mir: "Es diferente. Parece un neumático más grande por sensaciones. Realmente no lo es, pero tienes que cambiar el set-up de la moto, toca más goma en el suelo, y la sensación es diferente. Al final le ibas pidiendo a la goma y respondía, y esto es algo que funciona".

Las sensaciones tampoco fueron excesivamente buenas para Alex Márquez: "La primera impresión no fue del todo positiva, pero tampoco estaba yo muy bien físicamente, así que no pude probar todas las cosas que quería de forma adecuada. La primera impresión no es buena, pero tengo que acabar de entender por qué. Son compuestos experimentales que en alguna fase [atacando la frenada] hacian algo extraño. Había momentos en los que me costaba inclinar, una sensación un poco rara. Si lo tenemos el año que viene o en 2026, habrá que ajustarlo bien con la moto. La impresión es que es un neumático más grande, que bota más. Hay que entenderlo y dar el 'feedback' [a Michelin] de si es una goma adecuada para el futuro o quedarse con lo que hay".

Fuera de los pilotos españoles, otro que acabó el día con pensamientos más neutros sobre el neumático fue el otro piloto oficial de Ducati, Enea Bastianini: "Al principio, la sensación era un poco extraña porque, sobre todo en el flanco izquierdo, parecía que te caías. Pero al final, los tiempos fueron buenos, mejores que con los neumáticos que usamos ahora. Y el cambio de dirección también es un poco diferente, porque vas mucho más rápido, y probablemente tengas que adaptarte a la goma con modificaciones en la moto. Pero no está mal en cualquier caso".

Así pues, queda claro que los pilotos de la categoría reina coinciden, generalmente, con las características de este nuevo compuesto, en qué puede aportarles y en que habrá que existir un trabajo detrás con sus motos para adaptarse plenamente. Pero también es evidente que Bagnaia fue quien más entusiasmo mostró con esta novedad de Michelin para 2025. Por tanto, habrá que estar pendientes a cómo avanza la introducción de la goma, porque el turinés puede contar con un arma muy valiosa el año que viene si realmente supone una mejora notable en su 'feeling' con la futura Desmosedici GP25.

Información adicional de Germán García Casanova y Matteo Nugnes.