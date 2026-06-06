Así es el nuevo alerón en el colín de la Ducati que Márquez está probando en Hungría

Ducati no está dispuesta a aceptar la situación actual: a la casa de Borgo Panigale no le gusta la idea de ceder el cetro de la supremacía técnica a Aprilia en el último campeonato de MotoGP con motores de mil centímetros cúbicos.

Marc Márquez, de hecho, en el circuito de Balaton Park, donde se disputa el GP de Hungría, se ha presentado en pista este sábado durante los Libres 2 de por la mañana con un colín de nuevo diseño en su Desmosedici GP26.

El nueve veces campeón del mundo ha dejado de lado, en la parte trasera de la moto, la 'pila de agua bendita' que tenía como alerón, para adoptar un nuevo perfil aerodinámico.

De hecho, ha desaparecido el generador de vórtices en la parte inferior del carenado, mientras se observa que hay un panel lateral que se fija mucho más adelante y se extiende hasta la máxima anchura permitida por el reglamento, para proyectarse hacia la cola con un perfil de mayor superficie, pero con la misma cuerda que la versión anterior.

Marc Márquez, Ducati Team, con el alerón trasero aún equipado con el «pila de agua bendita» Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto vía Getty Images

En Ducati, por tanto, están intentando cambiar el centro de presión sobre el eje trasero para proporcionar al español una moto que le garantice mayor confianza en un trazado caracterizado por más curvas a la izquierda que, como todos sabemos ya, realzan el estilo de conducción del vigente campeón del mundo.

Márquez marcó el mejor tiempo de la FP2 con la nueva solución aerodinámica, y el español no solo logró volver a situarse en lo más alto de la tabla de tiempos, sino que dejó a Fabio Di Giannantonio a 136 milésimas. Después, en la Q2, logró la pole apenas una semana después de volver de lesión.

Una señal importante, dado que Marc ha sufrido últimamente en cuanto a su físico, lo que ha provocado que su rival romano del equipo VR46 estuviera delante. El examen del nuevo alerón trasero parece positivo: Pecco Bagnaia, de hecho, ha decidido montar la pieza en la Q1.





