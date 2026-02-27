La nueva hazaña aerodinámica de Aprilia: un truco de F1 en una MotoGP

Marco Bezzecchi ha dominado este viernes la jornada de entrenamientos libres del primer fin de semana de carreras de MotoGP en 2026. Con un tiempo de 1:28.526, el piloto de Aprilia ha establecido un nuevo récord en el Circuito Internacional de Buriram, en Tailandia. Con este tiempo, ha superado al campeón del mundo Marc Márquez por cuatro décimas.

Pero, tras su exitoso día, no se le preguntó al italiano por un tema que estuvo en boca de todos en el paddock. Y es que, al parecer, los ingenieros de Aprilia han dado con una ingeniosa solución para su paquete aerodinámico. Según una informción de 'The Race', Aprilia habría copiado el principio del F-Duct, que McLaren introdujo en 2010 en los coches de Fórmula 1, y con el que sorprendió a la competencia.

En el MP4-25 de entonces, un conducto de aire en la parte delantera de la parte superior del monocasco atravesaba la cabina hasta el alerón trasero. En el lado izquierdo del cockpit había un orificio. Si el piloto tapaba esta abertura con la mano, se producía una pérdida de flujo de aire en el alerón trasero.

Esto hacía que el coche ganara hasta 10 km/h de velocidad punta, dependiendo de la longitud de la recta. Aprilia es ahora el primer equipo de MotoGP en adaptar este principio a una moto. Por un lado, la moto creada en Noale genera un muy buen comportamiento en las curvas con el carenado lateral de tipo difusor. Y por otro, este carenado irregular también reducía la velocidad máxima.

Ahora, Aprilia ha recortado pequeñas ranuras de ventilación en el carenado, delante, a la izquierda y a la derecha de la toma de aire. En la parte superior del carenado lateral hay dos aberturas a la altura de los antebrazos del piloto, a ambos lados. Si el piloto se esconde detrás del carenado en las rectas, cubre estas entradas con los antebrazos. Esto provoca una pérdida de flujo de aire en el carenado lateral, lo que, en última instancia, aumenta la velocidad punta en recta.

"Es evidente que se nota un poco más de aire en las rectas", ha descrito Jorge Martín, "pero, sinceramente, para nosotros, los pilotos, no supone una gran diferencia. No he probado la moto sin ello. Para mí, en cuanto me subí, fue así directamente, con la nueva aerodinámica".

El antebrazo cubre la salida del conducto de aire. Foto: Alessandro Giberti/Anadolu vía Getty Images

«Quiero decir que la moto funciona bien. No sé si es por eso o no, pero a mí me va bien. Lo único que noto es un poco más de aire en las rectas, pero me gusta mucho, porque en estas condiciones sudas menos".

En los dos ensayos libres del viernes en Buriram, la Aprilia fue una de las motos más rápidas en las rectas. Sin embargo, Ducati, KTM y Honda se situaron en el mismo rango en la medición de la velocidad máxima. Hasta ahora, este nuevo e innovador sistema no ha demostrado ninguna ventaja notable.

Los ingenieros de Aprilia aún no se han pronunciado al respecto. El director del equipo oficial, Paolo Bonora, solo ha dicho lo siguiente a la web de MotoGP sobre esta novedad: "Nos hemos tomado mucho tiempo para evaluar las diferentes soluciones aerodinámicas entre las versiones 2025 y 2026. Luego confirmamos rápidamente que la moto de 2026 era mejor. Con la moto de 2026 probamos muchas piezas aerodinámicas diferentes. Al final, el resultado fue este primer paquete aerodinámico homologado". El carenado lateral es una de las piezas nuevas.

Marc Márquez: "Tenemos que entenderlo"

Aprilia se ha convertido en la favorita, sobre todo con Bezzecchi. Cuatro décimas de ventaja son un mundo en el Mundial actual. Marc Márquez también señaló después de la primera jornada que Ducati tenía que analizarlo detenidamente.

Sin embargo, el veterano corredor español no solo se refiere a la aerodinámica, sino también a otro factor. Michelin utiliza en Buriram una carcasa más dura, que solo se utiliza en unos pocos circuitos, como Mandalika y Austria.

"Tenemos que entenderlo bien", dijo el de Cervera. "Ya en Mandalika, Bezzecchi fue extremadamente rápido con esta carcasa. Así que parece que, por alguna razón, es capaz de ser muy constante y muy rápido a una sola vuelta. Es cierto que ahora mismo no podría seguirle, pero veremos si mañana puedo seguirle durante unas vueltas en la sprint, porque ahora mismo es el favorito", afirmó el vigente el campeón del mundo.