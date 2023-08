El 'Road to MotoGP' se amplía en el centro y en el norte de Europa

El 'Road to MotoGP', el camino de las jóvenes promesas hacia la cima del Mundial de Motociclismo, se expandirá y cambiará en el futuro más cercano, tal y como ha anunciado el propio campeonato este viernes en una rueda de prensa especial celebrada en el Red Bull Ring, donde se está disputando el Gran Premio de Austria.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna Sports, anunció la creación de una nueva categoría, la 'KTM Junior Cup powered by ADAC', que se pondrá en marcha en 2024 gracias a la unión de la marca de Mattighofen y una de las organizaciones de motorsport más importantes de Alemania. Este novedoso campeonato sustituirá a la Austrian Junior Cup, se disputará con la KTM RC4 R, y supondrá "el trampolín perfecto entre las categorías de las FIM MiniGP World Series y el siguiente paso en el 'Road to MotoGP': la Northern Talent Cup".

Precisamente, también se confirmó que la NTC, la Talent Cup dedicada a jóvenes talentos del norte y del centro de Europa, se alineará con la European Talent Cup (para todo el continente y que se incluye en el marco del JuniorGP) y se disputará únicamente con la Honda NSF 250 R, con lo que la marca del ala dorada pasa a ser el único constructor.

"El cambio a Honda a partir de 2024 equiparará los equipos que compiten en la NTC con los de la European Talent Cup, creando un trampolín más comparable hacia la Red Bull Rookies Cup y/o JuniorGP", confirmaron desde Dorna en un comunicado.

"El 'Road to MotoGP' para los pilotos de Austria, Alemania y de todo el norte y centro de Europa puede comenzar ahora en las FIM MiniGP World Series, pasar a la KTM Junior Cup powered by ADAC, la Northern Talent Cup y luego a la Red Bull Rookies Cup o JuniorGP, creando una escalera perfecta donde los pilotos pueden perfeccionar su arte, ganar experiencia y competir en las condiciones más seguras posibles en su camino a MotoGP", continuaron.

Así lo valoró Carlos Ezpeleta: "Estamos muy contentos de ver crecer el 'Road to MotoGP' en un territorio importante para nosotros, el norte y centro de Europa, ya que la nueva 'KTM Junior Cup powered by ADAC' proporciona ese eslabón que faltaba entre las bases de la MiniGP y la NTC. Creemos que el talento y la pasión deben ser la clave para los jóvenes pilotos, no los factores sociales o económicos, y gran parte de ello es crear oportunidades para que corran donde están sin necesidad de desplazarse al otro lado del continente o del mundo".

"Eso es también lo que impulsa el cambio en la NTC. Esperamos que el cambio a la misma moto que la ETC lo haga aún más competitiva, no ya en la pista, donde las carreras siempre han sido reñidas y valiosas para los pilotos, sino en términos de nivel en comparación con campeonatos similares como la ETC. Una mayor paridad entre estas categorías crea una mayor igualdad de oportunidades, ya que los pilotos no tendrán que elegir entre competir a un nivel más alto, que podría requerir más inversión, o competir más cerca de casa. Ese es el objetivo a nivel mundial, y estamos muy contentos de poder dar cada vez más pasos en esa dirección", finalizó el español.