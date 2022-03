La tormenta retrasó el inicio del GP de Indonesia de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

La tormenta eléctrica, fruto del clima tropical de la isla, puso en entredicho la apertura de la carrera por cuestiones de seguridad y hasta una hora y cuarto después de cuando debía haber empezado no arrancó.

Las condiciones meteorológicas en Mandalika impidieron que el Gran Premio de Indonesia arrancara a las 15:00h (hora local, cuando en España eran las 08:00h), y en un primer momento se anunció que la segunda cita del curso arrancaría a las 15:10h.

Sin embargo, debido a que las condiciones no mejoraban, se volvió a posponer el arranque. Después de salir por segunda vez al trazado indonesio, el Safety Car descartaba una mejora en la pista y certificaba que las condiciones no eran óptimas para abrir la parrilla de salida de la categoría reina.

Ahí, se pospuso hasta las 08:45 (hora española) la apertura del pit lane, pero ni siquiera la aparición de una chamán que hizo una danza de la lluvia para detener las precipitaciones (puedes ver la foto arriba) mejoró la situación, y nuevamente se aplazó 15 minutos, hasta las 09:00h de España (las 16:00h de Lombok).

El principal problema de esta situación era la amenaza de que cayera la noche en el Mandalika International Street Circuit y no se pudiera correr por falta de luz, pero finalmente a las 16:15h (hora local) arrancó la carrera.

El tipo de curvas y la personalidad del circuito indonesio podría poner en peligro la seguridad de los pilotos que componen la categoría reina, y pilotos como Pecco Bagnaia aseguraban que venían "muy difícil poder correr".

"Nunca hemos rodado con agua en esta pista, solo en condiciones mixtas y me encontraba bien. Creo que el agarre es bueno porque las Moto3 iban rápido en agua, pero hay que esperar a ver si mejoran las condiciones", dijo el piloto de Ducati.

"Ahora mismo no se puede salir, hay mucha agua y no es seguro, no hemos probado este asfalto con lluvia. Así que sería una locura salir a carrera así", verificó Fabio Quartararo tras conocer el primer cambio de hora del Gran Premio de Indonesia.

"Esperamos a ver si para de llover y salir, pero no lo veo tan fácil. Hemos perdido un poco la ventaja del fin de semana. No son mis condiciones preferidas, pero al menos podré seguir aprendiendo con esta experiencia en mojado", agregó.

"Las condiciones del tiempo están feas, nunca he corrido en agua con la MotoGP, tendremos que ir de menos a más, pero estoy motivado porque siempre que he corrido en condicione difíciles con esta moto lo he hecho bien. En el equipo me piden tranquilidad y paciencia, a ver si mejoran las condiciones. Ahora solo queda tener paciencia y no ponerse nervioso, seguro que Dorna toma la mejor decisión para nosotros", agregó Raúl Fernández.

"En agua es una lotería, todo puede cambiar y es evidente que saliendo tan atrás y con la carcasa que han traído, que nos ha cambiado mucho la situación, podría ir bien. El cambio de escenario a priori es mejor, pero nunca se sabe qué va a pasar", completó Pol Espargaró.

"No conocemos el agarre de la pista en estas condiciones, la Ducati es una moto que va bien en agua, no he corrido mucho con lluvia, tiene mala pinta para salir, pero saliendo delante puede ser una ventaja, pero ahora mismo tal y como está no se puede correr", dijo Jorge Martín