En 2001 Honda se proclamó campeón del mundo de la clase reina con la NSR500, batiendo a Yamaha y Suzuki en la clasificación de constructores, y lanzando al estrellato al joven Valentino Rossi como último campeón del medio litro, por delante de Max Biaggi y Loris Capirossi.

Fue la última temporada de la era 500 antes de dar paso, en 2022, a las MotoGP con sus prototipos de cuatro tiempos y 990cc, que durante un año compartieron pista con la maquinaria de dos tiempos y medio litro.

Honda bautizó a su primera MotoGP con el nombre de RC211V [RC: Racing (carreras); 21: siglo XXI; 1: primera moto del siglo XXI; V: motor en V], un prototipo que tuvo una vida de solo cinco años, hasta la temporada 2006, en los que ganó todos los campeonatos del mundo de constructores, excepto el de 2005, que se lo llevó Yamaha.

Dani Pedrosa en 2008 con la Honda RC212V Foto de: Bridgestone Corporation

En 2007 se introdujo un nuevo cambio en la normativa técnica, pasando las motos a ser de 800cc, lo que se conoció como la 'ley Pedrosa', precisamente por el menudo piloto de la marca nipona, Dani Pedrosa. Estéticamente preciosa, la nueva RC212V fue más bonita que competitiva, y Honda estuvo cuatro años sin lograr el título de fabricantes, hasta que en 2011 la llegada del australiano Casey Stoner le dio el título de pilotos y constructores, justo en el último año de vida de la moto, que solo logró una corona mundial.

La RC más dominadora

En 2012 se produjo el tercer cambio técnico del siglo, con la introducción de los motores de 1000cc, y con ellos llegó la RC213V, el prototipo de carreras más longevo en la era MotoGP hasta ahora para los talleres de Tokio, en total 15 años de vida, desde 2012 y hasta final de 2026.

Con la irrupción de la RC213V Honda volvió a ganar el título de fabricantes, y a partir de 2013, con la llegada de Marc Márquez, encadenó una racha de dobletes (título de piloto y constructor) de seis campeonatos en siete años, perdiendo solo el de 2015, que fue para Jorge Lorenzo y Yamaha.

Presentación de Honda en 2013, con Dani Pedrosa y Marc Márquez junto a la RC213V, la MotoGP más longeva del fabricante de Tokio Foto de: Repsol Media

Sin embargo, tras ganar siete títulos en ocho temporadas, la irrupción de Ducati y, sobre todo, la lesión de Marc Márquez en Jerez en julio de 2020, sumieron a Honda en una profunda crisis que le ha apartado del campeonato de constructores en las últimos seis cursos, ganados todos por Ducati.

La RC214V, la Honda del futuro

En 2027 el campeonato del mundo de MotoGP introducirá un nuevo reglamento técnico, con nuevos motores de 850cc, una disminución de los efectos aerodinámicos y de dispositivos de altura dinámicos y, sobre todo, la llegada de un nuevo proveedor de neumáticos único, la italiana Pirelli que tomará el sitio de Michelin en la categoría reina.

Esta nueva moto en la que Honda lleva ya meses trabajando, se denominará, si no hay un cambio drástico de última hora, 'RC214V', siendo la nomenclatura instaurada en 2002 y que hasta ahora ha dado nombre a todas las motos de carreras de la casa de Tokio en los últimos 25 años. Ahora ya solo falta ver cuándo y dónde Honda pondrá a rodar ese nuevo prototipo encima del asfalto y si, por fin, es la moto que saca a HRC del profundo pozo en el que lleva desde 2020.

El resto de motos

Por lo que respecta al resto de constructores, en 2027 todos mantendrán la misma línea actual pese al cambio drástico del reglamento: la KTM seguirá denominándose RC16; la Aprilia continuará con el nombre RS GP más el año (RS GP27); la Yamaha sigue con su legendario nombre de YZR M1; y Ducati mantiene su nomenclatura Desmosedici GP, insistiendo en que ese es el nombre de la moto, que el número del año es algo que añaden medios y fans, no la fábrica.

