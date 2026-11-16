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"No esperamos estar a la altura de inmediato", avisan en Pramac sobre las Yamaha de 850cc

Yamaha confía en que la nueva normativa de MotoGP le permita volver a situarse entre los primeros, pero tienen que recuperar una desventaja considerable.

Rachit Thukral

Editado: 16 nov 2026, 17:36

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Pramac no espera que Yamaha compita en los primeros puestos desde el inicio de la era de 850cc de MotoGP, pero cree que el fabricante japonés podrá reducir la diferencia para el final de la temporada 2027.

Tras haber renovado ya la M1 este año, para incorporar un nuevo motor V4, la casa de Iwata está trabajando ahora en otro cambio importante, ante la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico para el curso que viene. La normativa supondrá cambios en la cilindrada, la aerodinámica, los dispositivos de altura y los neumáticos, lo que obligará a los fabricantes a realizar importantes inversiones en diseños totalmente nuevos.

Pramac cree que las nuevas normas ofrecen a Yamaha una "gran oportunidad" para "empezar de cero" y volver a ser competitivos en MotoGP, tras haber quedado relegados a los últimos puestos de la clasificación en las dos últimas temporadas. Sin embargo, el director de la escuadra italiana, Gino Borsoi, también ha moderado las expectativas, sugiriendo que la M1 podría presentar aún un déficit en las primeras carreras de 2027.

"Tenemos una gran oportunidad el año que viene. Nuevas normas y nuevas motos para todos. Tendremos que empezar más o menos desde cero", declaró Borsoi a Motorsport.com.

Gino Borsoi, director del equipo Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Será el segundo año del motor Yamaha V4. Sin duda, esta ha sido una temporada en la que hemos aprendido mucho. La próxima, espero que podamos empezar en mejor forma y con más velocidad. Pero nadie sabe en qué punto se encuentran las demás marcas".

"Hemos realizado algunas pruebas durante la temporada [con la moto del año que viene]. En realidad, no estamos tan lejos en comparación con este curso. Así que ya veremos. Será interesante, al comienzo de 2027, ver en qué punto se encuentran los demás fabricantes en comparación con nosotros".

"Es un trabajo enorme para Yamaha y para nosotros. Pero es una nueva temporada, un nuevo capítulo para todos. Quizá podamos reducir la diferencia entre nosotros y los demás fabricantes. Ese es nuestro objetivo. No esperamos estar a la altura de inmediato. Pero a lo largo de la temporada, creo que podremos reducir la diferencia".

Yamaha ha dado un paso atrás en MotoGP este año, ya que su cambio a una moto con motor V4 no ha aportado las mejoras esperadas. Tras haber sido el único fabricante en mantener un motor de cuatro cilindros en línea, Yamaha mantendrá la configuración V4, aunque la cilindrada se reduzca de 1000 a 850cc.

Aunque es posible que el panorama competitivo no quede claro hasta los test de pretemporada de febrero, la marca nipona ya tuvo una oportunidad temprana de comparar su moto de 2027 con las de sus rivales durante un test oficial de Pirelli, celebrado en el Red Bull Ring, en septiembre.

Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pramac cree que la potencia bruta seguirá siendo un punto débil para Yamaha, a juzgar por el rendimiento de su prototipo de 2027, ya que la marca aún está familiarizándose con los motores V4. Sin embargo, Borsoi también tiene la esperanza de que el fabricante pueda "dar un auténtico salto adelante" en cuanto a potencia del motor, con algunas actualizaciones para finales de 2027.

"Estamos solo al principio", añadió. "Sabemos que Austria, debido al trazado del circuito, es bastante exigente para el motor, ya que requiere un alto rendimiento. Todavía tenemos dificultades en ese aspecto. Pero Yamaha está trabajando duro en ello".

"Espero que durante el invierno podamos dar un pequeño paso adelante para estar preparados desde el principio. Pero sabemos que todavía no somos lo suficientemente fuertes en ese aspecto. Espero que, a partir de mediados o finales de temporada, podamos dar un auténtico salto adelante".

Pramac, que anteriormente formaba parte de la estructura satélite de Ducati antes de forjar una nueva relación con Yamaha, está desempeñando un papel crucial a la hora de ayudar a la casa a prepararse para la próxima normativa.

"En Pramac estamos muy contentos de formar parte de ese proyecto. Hemos intentado darlo todo. De hecho, tenemos previsto viajar a Japón a principios de 2027 para recoger la moto y aportar todos nuestros consejos. Ya veremos. Es un proyecto interesante. Por suerte, el año que viene partimos de cero con el nuevo reglamento, así que tenemos una oportunidad".

"Estamos trabajando duro de nuevo. Porque en Austria probamos diferentes piezas y actualizaciones. Y en ese momento, no solo estábamos nosotros en pista, sino que también estaba el equipo Monster [Yamaha oficial]. Izan Guevara también probó la moto en Austria, lo cual fue una prueba realmente estupenda, y me sorprendió su rendimiento en aquel momento", cerró sobre el mallorquín, que subirá a la clase reina después de pelear por el título de Moto2.

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