Tres años sin Nicky Hayden: así le recuerdan sus compañeros

La alta presión del deporte profesional y los sacrificios personales que se deben hacer para llegar a la élite a menudo convierten a los deportistas en personajes herméticos. En el motor parece que eso está aún más acentuado pero, muy ocasionalmente, aparece alguien que desafía totalmente la tendencia, que es universalmente apreciado.

Nicky Hayden fue el mejor ejemplo.

Uno de los cinco hijos de la familia Hayden, de Owensboro (Kentucky) las carreras fluyeron por las venas de Nicky desde su nacimiento, el 30 de julio de 1981. Al igual que muchos otros grandes pilotos estadounidenses antes que él, Hayden apretó los diente y demostró su talento en las duras pistas de tierra. Se abrió camino a través de la categoría AMA, ganando el campeonato Supersport en 1999 y logrando el título de Superbikes en 2002, convirtiéndose en el ganador más joven de la serie.

Sus hazañas llamaron la atención de Honda, y pasó a MotoGP en 2003 como compañero de equipo de Valentino Rossi. Pasarían dos años antes de que lograra su primera victoria, en Laguna Seca en 2005, pero el siguiente curso demostraría ser la temporada del 'Kentucky Kid'.

2006 vio una ferviente batalla por el título de MotoGP. Un Hayden consistente, que solo ganó dos veces en comparación con los cinco triunfos de Rossi (ya en Yamaha), demostró una enorme solidez. Solo abandonó una vez en una temporada con varias caídas para el italiano, y Nicky batió a Valentino por cinco puntos en una carrera final, en Valencia, donde rival sufrió otro accidente. Las fotos de Hayden, con el rostro lleno de lágrimas, mientras llevaba la bandera de las barras y estrellas tras alcanzar la meta es uno de los momentos más memorables del motociclismo moderno.

Más de Hayden: MotoGP retira el #69 de Hayden durante una emotiva ceremonia en Austin

Nicky Hayden celebra su mundial de MotoGP 2006

Ahí se cumplió un sueño de toda la vida, uno que parecía haberse arruinado en Estoril una semana antes cuando su compañero de equipo en Honda, Dani Pedrosa, se cayó y se llevó al estadounidense con él.

Un accidente más en el fragor de la batalla, por el que el joven español fue vilipendiado por la prensa. La furiosa reacción inmediata de Hayden bien pudo haber sido la imagen de esa temporada 2006 si Rossi hubiera ganado el título. El estallido de Hayden era lógico, pero pronto recapacitó.

"Claro, se sintió muy mal porque todas sus esperanzas se habían ido", reveló Pedrosa a Motorsport.com recordando ese día. "Pero fui a su autocaravana y me disculpé con él. Solo intenté explicarle lo que sucedió, que no fue intencionado, por supuesto. En realidad se lo tomó bien".

"Estaba llorando, pero se lo tomó bien. Estaba llorando de rabia, de no poder cambiar la situación. Pero le dije 'OK, ha pasado esto y trataré de ayudarte en la próxima carrera".

Hayden fue el primer compañero de equipo de Pedrosa en MotoGP, después de tres temporadas consecutivas de gloria para el español en 125cc y 250cc. Por lo general se puede recurrir al currículum en las tensiones y las caídas entre compañeros de equipo. De hecho, Pedrosa superó a Hayden para ser segundo en la primera carrera del año en Jerez, y fue el primero de los dos en ganar esa temporada.

Pero las cosas nunca llegaron a los niveles de tensión del Rossi/ Lorenzo en Yamaha. Como explica Pedrosa, eso fue en parte por la naturaleza de Hayden como persona y también por su comportamiento como piloto.

"Siempre nos llevamos bien", dice Dani, 31 veces ganador de la carrera de MotoGP. "Aunque hubo mucha y muy fuerte competencia entre nosotros, la rivalidad fue buena, nunca hubo malas palabras ni nada".

"En su corazón era como 'no, no, no quiero que Dani me gane', y al final yo tenía que vencer a Nicky. Lo pude sentir en cada test que hicimos, y si yo acababa delante de él un día, lo primero que haría él en la jornada siguiente sería salir a pista y superar mi mejor vuelta del día anterior. Así que pude sentir esa tensión entre nosotros durante todo 2006, y creo que eso también lo ayudó mucho a lograr el campeonato".

Nicky Hayden, Honda World Superbike Team

Este fue un rasgo que destaca Michael van der Mark, el primer compañero de equipo de Hayden en World Superbikes en el equipo Ten Kate Honda en 2016, y a la vez fan del estadounidense (van der Mark compitió con el famoso 69 de Hayden en sus inicios).

"Recuerdo un fin de semana en Misano, donde yo iba bastante fuerte y en los libres Nicky ni siquiera estuvo cerca de mi tiempo", recuerda el holandés van der Mark a Motorsport.com. "Pero fue trabajando por sectores, mejorando y luego, en los últimos minutos, lo juntó todo y acabó delante de mí. La forma en la que trabajaba era realmente impresionante".

Hayden no volvería a ganar en MotoGP después de 2006. Honda tuvo problemas en los primeros años de las motos de 800cc con el gran cambio para 2007, y el paso de Hayden a Ducati en 2009 con la difícil Desmosedici dejó solo unos pocos podios entre esa temporada y 2013.

Sus últimos dos años en MotoGP los pasó en las poco competitivas Honda RCV1000R y RC213V-RS Open de Aspar, y también sufrió con una importante lesión en la muñeca derecha.

Cuando se retiró de MotoGP en 2015, Hayden no tenía ya nada que demostrar. Pero su pasión por las carreras y su fe en poder seguir siendo competitivo con la moto correcta lo llevaron al WSBK con la CBR1000RR de Ten Kate.

Sólido en la primera parte de la temporada, Hayden demostró su valor un Sepang mojado. En la segunda carrera de la ronda del WSBK en Malasia, Hayden iba decidido a dedicar un buen resultado a Earl, su padre y su mayor defensor, que estaba enfermo. Logró ver primero la bandera a cuadros con su Honda para llevarse su primera victoria en diez años. La emoción que mostró era exactamente lo que se esperarías de Hayden, al igual que su reacción cuando la adrenalina había disminuido.

"Fue un fin de semana un poco extraño", recuerda van der Mark. "Fue una carrera en lluvia y recuerdo que sufrí mucho cuando la pista comenzó a secarse, y él simplemente se alejaba de mí. Así que fue muy frustrante para mí, pero fue genial verlo en lo alto del podio, aunque quería ser yo el que estuviera ahí, creo que fue una gran motivación para todo el equipo".

"Pero Nicky era Nicky, se mantuvo tranquilo y decía 'sí, fue una carrera en lluvia y podría haber ganado cualquiera' y dijo que si hubiera habido un par de vueltas más... se mantuvo tan tranquilo. Por supuesto, estaba feliz, pero también estaba con los pies en la Tierra".

Nicky Hayden, Repsol Honda Team

Hayden lograría dos podios más ese año, una vez en casa, en Laguna Seca, y la otra en Lausitzring. Disputó otras dos carreras en MotoGP como sustituto ante lesiones en Aragón con Marc VDS, y vistiendo de nuevo los colores Repsol en Phillip Island para reemplazar precisamente a Pedrosa. Sumó un punto en Aragón, e iba camino de unos cuantos más en Australia antes de que lo tiraran. No le importó demasiado, demostró que aún podía estar al nivel de la élite.

El 17 de mayo de 2017, Hayden fue arrollado por un coche a alta velocidad mientras montaba en bici, en Italia. Sucumbió a sus heridas cinco días después, y su trágico fallecimiento hizo que el mundo de las carreras de motos se hundiera. Dorna Sports, promotor de MotoGP, retiró el dorsal número 69 de Hayden un año después, mientras muchos pilotos llevan en sus cascos, monos y motos una pegatina con el #69, así como en algunos box de equipos, en homenaje.

La muerte de alguien siempre tiende a elevarlo a una especie de leyenda, y personas que le prestaron muy poca atención antes, de repente se convierten en aficionados devotos. Ese nunca ha sido el caso con Hayden. En todo el paddock, y fuera de él, costaba encontrar a alguien con una mala palabra que decir sobre él. Y eso sigue siendo así después de su fallecimiento.

Antes de dejar MotoGP en 2015, Dorna convirtió a Hayden en Leyenda de MotoGP. Hay varios campeones con un solo título y no campeones en esa lista que probablemente no deberían ser considerados una verdadera leyenda. Sin embargo, Hayden es la excepción. No solo era un piloto brillante y uno de los más decididos, sino que era un ser humano magistral.

Es esa combinación "especial", y rara, lo que lo convirtió en uno de los verdaderos grandes del motorsport.

"Era uno de los competidores más fuertes cuando peleabas con él, cuando competías por el tiempo de vuelta más rápido, por la posición, no quería renunciar a nada", recuerda con cariño Pedrosa.

"Siempre intentaba ser competitivo contigo. Pero al mismo tiempo, nunca tuvo una mala palabra y podía ser enormemente competitivo sin que se volviera algo personal contra él".

"Pero, al mismo tiempo, es difícil saberlo desde fuera porque cuando pasó eso en Estoril, o una semana después en Valencia, se podía ver que estaba muy emocionado. Lloró las dos veces, y eso significaba que para tenía una importancia infinita. Por eso creo que es una combinación especial, ser tan competitivo pero no tener problemas con los rivales, la prensa o quien sea".

Como resumió van der Mark, fue alguien "único".

También puedes ver: Todas las "Leyendas" de MotoGP