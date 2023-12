La necesidad que Di Giannantonio ha resaltado al seguir en MotoGP

Fabio Di Giannantonio sólo puntuó en seis ocasiones en 2022, en su año de 'rookie' con Gresini. Su botín al final de la temporada fue de 24 puntos, 87 menos que el siguiente piloto de Ducati en la clasificación. Ello mientras su compañero de marca y también debutante Marco Bezzecchi logró un podio en Assen con su GP21 del VR46.



Sí es cierto que 'Diggia' tuvo un destello de velocidad, al conseguir la pole en Mugello. Pero esto fue circunstancial, ya que se aprovechó de las condiciones mixtas de la pista, entre seco y mojado, para sacar ventaja sobre la mayoría de los participantes en la Q2.

"Lo primero es que, debido a las desafortunadas circunstancias con Fausto Gresini y todo lo demás, estoy seguro de que él mismo lo admitiría, Di Giannantonio subió pronto", dice su jefe técnico, Frankie Carchedi, a Motorsport.com. Es la persona que en 2024 acompañará a Marc Márquez en Gresini.



"Creo que terminó séptimo u octavo en Moto2. Así que ya va a ser difícil. Vas a MotoGP, donde todo el mundo es campeón del mundo en algún nivel. El equipo vio algo en él, por eso lo eligieron, y fue un primer año difícil, pero creo que eso también es la transición. Creo que es por la clase del equipo, porque no muchas escuderías le habrían dado un segundo", reconoce sobre su continuidad.



El piloto romano, subcampeón de Moto3 en 2018 por detrás de su entonces compañero en Gresini, Jorge Martín, subió a Moto2 con la escuadra italiana en 2019, cuando fue noveno con un par de podios. En 2021, logró su primera victoria en España y ya estaba previsto que diera el salto a MotoGP la temporada siguiente, cuando Gresini se separó de Aprilia y volvió a contar con su propio equipo independiente.



El prematuro fallecimiento de Fausto Gresini a principios de 2021 debido al COVID-19 no alteró este plan, pero podría decirse que la carrera deportiva de Di Giannantonio, séptimo en la tabla de Moto2 ese año, requería de una cuarta temporada en la clase intermedia antes de dar el paso definitivo a MotoGP. Pero, a pesar de sus dificultades, Gresini le contrató y le renovó luego por una segunda temporada, la de este 2023.



Después de 14 grandes premios, el transalpino tenía sólo 53 puntos. Para entonces, Marc Márquez ya le había dejado sin su Ducati de Gresini. E incluso antes de esto, dos pilotos de Moto2, Tony Arbolino y Jake Dixon, habían sido vinculados a su asiento.

Sin embargo, el Gran Premio de Japón marcó un punto de inflexión para él, tras terminar octavo el domingo. El piloto de 25 años logró un cuarto puesto (y su primer Top 6 en MotoGP) en el siguiente GP de Indonesia. Y una semana después, en Australia, fue tercero. De repente, se le empezó a relacionar con la Honda oficial que había dejado el ocho veces campeón del mundo.

Un par de novenos puestos en Tailandia y Malasia sirvieron para que Luca Marini emergiera como favorito para la RC213V. Y en Qatar, Di Giannantonio puso todo de su parte para conseguir su primera victoria en la categoría reina tras batir al que a la postre sería campeón del mundo, Pecco Bagnaia.



"Ya habíamos analizado en las sesiones de entrenamientos que probablemente teníamos la mayor ventaja en agarre trasero, y que éramos casi los más débiles de delante. Nunca se trató de falta de ritmo, se trataba de averiguar cómo completar la carrera sin destruir la goma delantera. Así que, literalmente, dijimos que las presiones se establecieran de forma que 'Diggia' fuera tercero durante las 15 primeras vueltas. El famoso mensaje 'Mapping 8' era básicamente una señal, porque habíamos calculado cómo estarían las presiones de los neumáticos a falta de cuatro o cinco vueltas, y entonces eso era una señal de que 'ahora todo está bien, puedes atacar. Lo único diferente del plan es que pensábamos que Jorge Martín lideraría, no Pecco", explica Carchedi sobre el triunfo en Losail.



Tras esta victoria, el ya ex director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, calificó de "inaceptable" que Di Giannantonio no tuviera garantizada una plaza en la parrilla de MotoGP para 2024. El piloto se declaró "sin palabras" por encontrarse en esa situación, ya que consideraba que la progresión de su carrera deportiva llegaba "completamente a tiempo". Y una semana después, en Valencia, se llegó a un acuerdo entre él y el Mooney VR46 para sustituir a Marini, que ficharía por Honda.

En esos siete grandes premios finales, Di Giannantonio sumó 108 puntos para conseguir un total de 151 (habrían sido 158 de no ser por su penalización por presión de neumáticos que le arrebató la segunda plaza y le hizo caer a la cuarta en Valencia). Sólo dos pilotos sumaron más puntos en el mismo periodo: Bagnaia, con 148, y Martin, con 112.

Carchedi empezó a trabajar con Di Giannantonio en 2023, tras haber sido anteriormente jefe de equipo de Joan Mir en Suzuki, con quien ganó el título de MotoGP en 2020. Desde el primer momento, el jefe técnico de Lincolnshire se dio cuenta de que el estilo de pilotaje de Di Giannantonio era muy diferente al del resto de Ducati. Enfocarse en que esto funcionara con la Desmosedici fue clave.



"Su moto tiene una puesta a punto muy diferente", señala. "Obviamente, la moto funciona increíblemente, porque todas las demás son casi idénticas. Creo que él es probablemente el que tiene un estilo más diferente al de los demás pilotos. Luego, en una temporada, es realmente difícil porque empiezas y realmente no puedes hacer mucho: sales en el FP1 a calentar, y en el FP2 estás en modo clasificación. Así que es muy difícil encontrar tiempo para hacer verdaderos ajustes".

"Hemos utilizado sus datos para mejorar ciertas áreas, especialmente la frenada. Cuando empezamos, estábamos bastante lejos. Y creo que en realidad en la frenada, en la entrada y el vértice de la curva, hemos sido posiblemente unos de los más fuertes en las últimas carreras. La frenada de Pecco sigue teniendo algo por encima del resto. Pero a Di Giannantonio le gusta mucho el agarre en la parte trasera, en esa fase de vértice y tracción. Así que lo hemos reequilibrado para adaptarlo a su estilo".

"No es que quieras hacer algo diferente, siempre es un caso de 'bien, ¿qué le va a hacer ir rápido?' Pero lo bueno es que una vez que lo encontramos podemos concentrarnos en su pilotaje, en los neumáticos... Creo que hacia el final de la temporada hemos cambiado [solo] una cosa".



De la cosecha de 'rookies' que dieron el salto a MotoGP en 2022 -Di Giannantonio, Bezzecchi, Raúl Fernández, Remy Gardner y Darryn Binder- quedan tres. Bezzecchi ha destacado más, terminando tercero en 2023 con tres victorias, unos 178 puntos por encima de Di Giannantonio. Pero este último no desentonó. Aventajó en 80 puntos a Fernández, cuyo mejor resultado fue un quinto puesto en Valencia, aunque el español tuvo algunos problemas de lesiones al principio de la temporada. Gardner -campeón de Moto2 en 2021- no consiguió mantenerse por un segundo año en MotoGP, ni tampoco Binder.

Di Giannantonio se ha enfrentado a dos fuertes compañeros de equipo en MotoGP. En 2022 estuvo al lado de Enea Bastianini, que ganó cuatro grandes premios, mientras que Alex Márquez le sustituyó en su cuarta temporada en MotoGP.

En 2022, la diferencia media en clasificación entre 'Diggia' y la 'Bestia' fue de 0.413 segundos a favor de este último. En 2023, la media de Márquez sobre Di Giannantonio fue de 0.410, basada en una muestra de 15 sesiones y eliminando aquellas en las que las condiciones cambiaron de la Q1 a la Q2. En 2022, el romano sólo venció a Bastianini en una de las carreras en la que ambos terminaron, mientras que en 2023 el de Cervera ganó 6-3. Está claro que Di Giannantonio tiene que arreglar muchas cosas con el VR46 el año que viene.

El estado de forma que mostró al final de la temporada, cuando por fin desplegó su verdadero potencial sobre la Ducati, le valió la continuidad. Pero las difíciles circunstancias en las que Di Giannantonio se encontró pusieron de manifiesto el mayor problema que tiene ahora mismo MotoGP con los jóvenes pilotos: no se les da suficiente tiempo para adaptarse.

"He necesitado dos años y medio para ganar mi primera carrera en MotoGP", dijo Bagnaia a principios de temporada al hablar de Di Giannantonio. "Llegué a MotoGP en 2019 habiendo ganado el título en Moto2 con muchas victorias y podios. Y la llamada para el equipo de fábrica llegó en el momento correcto, en uno afortunado y perfecto. Recuerdo que en la segunda carrera de 2020 estaba cerca de mi primer podio, y rompí el motor. Luego me rompí la tibia en Brno, pero a los 20 días estábamos de vuelta en Misano y subí al podio. Y creo que eso ayudó mucho a recibir esta llamada".

Las expectativas en la clase mayor parecen haber cambiado desde que Fabio Quartararo pasó de ganar una sola carrera en Moto2 a ser instantáneamente competitivo con SRT Yamaha en su llegada a MotoGP en 2019, antes de dar el salto al equipo oficial en 2021 y ganar el título. Podría decirse que 'Diggia' estaba en una posición similar -aunque sin la estelar carrera en categorías inferiores que tuvo el francés-, pero sí luchando durante sus dos primeros años. Otros han causado sensación al instante: Bastianini y Bezzecchi entran en esta categoría, al igual que Brad Binder.

Carchedi, que también ejerce de mánager de Jake Dixon, dice que "no cree que haya un sistema perfecto, ni siquiera para los que están en MotoGP o para los que quieren entrar en ella. No está funcionando del todo".



En 2023 y 2024, sólo habrá habido un 'rookie' por año: Augusto Fernández y Pedro Acosta. Es un hecho que hay más pilotos que asientos disponibles, y así ocurre en cualquier categoría de primer nivel. Pero en sólo un año, MotoGP ha pasado de tener al menos tres 'rookies' procedentes de Moto2 en la parrilla, en 2017, a uno en 2023.



"Siempre digo que hay fútbol, cricket u otros deportes que tienen un sistema perfecto, en el que los tres primeros del campeonato previo ascienden y los tres últimos de la liga superior descienden", añade Carchedi. "Está muy, muy claro. Hay periodos de traspasos. Aquí no es lo mismo. No tienes tiempo, hay gente que lleva aquí ocho, nueve años, algunos que han tenido motos de fábrica año tras año. En Moto2 hay gente que se muerde las uñas".



"Tuve una conversación muy interesante con alguien de muy arriba sobre el camino que hizo Casey Stoner. Necesitaba ayuda para llegar a 250cc y a MotoGP. Y podría decirse que es uno de los tres mejores pilotos de la historia. Así que, por esa misma razón, no sabes si habrá otro Casey en Moto2. Con 'Diggia' estamos en una progresión ascendente y no se ha agotado. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Creo que se puede hacer algo para mejorar".



La perseverancia de Gresini, que le asignó un jefe técnico de primera fila como Carchedi, ayudó a Di Giannantonio a evolucionar hasta convertirse en un piloto que merece su puesto en la parrilla. Si continúa así en 2024 con el VR46, es de esperar que sirva de lección a MotoGP en general de que a los jóvenes pilotos hay que darles tiempo para que sean capaces de adaptarse. Roma no se construyó en un día, y un campeón del mundo no evoluciona de la noche a la mañana.