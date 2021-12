Nakagami se da un "2 sobre 10" a su temporada 2021 de MotoGP

Takaaki Nakagami llegó a su cuarto año en la categoría reina con la esperanza de aprovechar su gran temporada de 2020, en donde logró su primera pole position, se convirtió en un aspirante a las seis primeras plazas y terminó 10º en la clasificación de pilotos.

Sin embargo, a pesar de tener acceso a la última especificación de la Honda RC213V por primera vez en 2021, el japonés tuvo una decepcionante campaña, con solo seis carreras en el top 10 y un 15º puesto en la general, aunque superó a su compañero en el LCR, Alex Márquez.

El piloto nipón concedió una entrevista a la edición de Motorsport.com en Japón, y Nakagami hizo una valoración sincera cuando se le preguntó sobre qué nota pondría a su temporada: "Quizá un 2 sobre 10".

"Es porque con el salto que dimos el año pasado, tanto el equipo como yo pensábamos que esta temporada íbamos a ir hacia adelante, pero en lugar de eso, hemos caído hacia atrás".

"A pesar de que tuvimos muchas carreras complicadas, en otras debería haber conseguido mejores resultados, por eso me doy una nota tan baja".

El año de Nakagami empezó de la peor manera posible, ya que no consiguió puntuar en ninguna de las dos pruebas en Qatar y, aunque su fortuna mejoró con un cuarto lugar en Jerez y un séptimo en Le Mans, solo pudo estar una vez más entre los seis primeros en todo el 2021, en el Gran Premio de Estiria en el Red Bull Ring.

Cuando explicó sus problemas, dijo: "Al igual que el resto de pilotos de Honda, no teníamos el suficiente agarre trasero, y eso afectaba a la frenada, hacía difícil encontrar el equilibrio. No pudimos resolver este problema en toda la temporada, por eso tuvo tantas complicaciones".

"Hubo algunas pistas en las que fue mejor, y podíamos tener buenas carreras, como en Jerez o Austria, pero, además de eso, nada me salió bien. No pudimos conseguir un buen resultado, fue un año lleno de contratiempos", reconoció.

Nakagami afronta un crucial 2022 para la renovación de su contrato, y es la primera vez desde que subió a MotoGP en la que tiene una amenaza real detrás por las actuaciones del también piloto japonés de Moto2, el debutante Ai Ogura.

Con 29 años, el asiático afirmó que la debilidad mental es uno de los elementos que debe mejorar, y planea empezar un nuevo entrenamiento desde este momento hasta el inicio de los test de pretemporada.

"Si tengo otro año como este, los resultados serán los mismos", dijo Nakagami. "No puedo quedarme en esta situación más tiempo, donde necesito más experiencia, así que si puedo mejorar en lo que necesito avanzar, todo debería llegar de una manera natural".

"En cuanto a mi velocidad, he podido mostrarla en los entrenamientos, no es que haya sido constantemente lento, pero no he tenido buenos resultados en las carreras. Creo que las sensaciones de presión y adrenalina son muy diferentes en la clasificación y la carrera".

"Por lo tanto, es importante mejorar en el aspecto mental, y con ello quiero mostrar mi velocidad y mi fuerza el año que viene. Tengo que recuperarme y dar un gran paso adelante".

