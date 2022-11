Nakagami reaparece para correr en Valencia y probar la Honda 2023

Cargar el reproductor de audio

Takaaki Nakagami embarcó este lunes por la mañana en el vuelo que le debe llevar hasta España para tomar parte en la última cita de la temporada 2022 de MotoGP, el Gran Premio de Valencia que se celebra este fin de semana. El japonés, que se cayó en Motorland Aragón el 18 de septiembre y que, pese a estar lesionado, disputó el Gran Premio de Japón, el día 25 de ese mismo mes, ha estado de baja y ha pasado dos veces por el quirófano, durante las últimas seis semanas, perdiéndose hasta tres carreras: Tailandia, Australia y Malasia.

El piloto japonés de Honda sufrió una caída en los primeros compases del Gran Premio de Aragón, al toparse con Marc Márquez, lo que le provocó una lesión en la mano derecha. El día siguiente de la carrera, por la mañana, el piloto fue intervenido quirúrgicamente en Barcelona, viajando a Tokio ese mismo día por la tarde.

Nakagami no quiso perderse su gran premio de casa, no en vano hacía casi tres años que el Mundial no viajaba a su país debido a la pandemia. Durante el fin de semana se le pudo ver sufrir de lo lindo cada vez que debía ponerse o quitarse el guante de la mano. La lesión no mejoró, al contrario, y sus médicos de confianza en Tokio le recomendaron volver a pasar por la mesa de operaciones para injertar piel en la zona lacerada, una intervención que se realizó el 30 de septiembre, entrando en un proceso de recuperación que le impidió disputar las tres siguientes carreras.

El corredor de Chiba deberá pasar un examen médico en jueves en el centro médico del Circuito Ricardo Tormo de Valencia para recibir el apto médico, lo que a priori es un trámite al haber sido dado de alta completamente por los doctores que le operaron.

"Me voy a España. ¡Volveré para la ronda final en Valencia!", ha escrito este lunes por la mañana el japonés en sus redes sociales, acompañando el texto con unas fotos en el aeropuerto de Tokio donde aún se le puede ver con el dedo protegido.

Además de disputar el último gran premio del curso, Nakagami ha querido viajar hasta Valencia para poder estar presente en el test del martes de la próxima semana, una jornada única de ensayos de pretemporada 2023 en la que Honda llevará la evolución del prototipo RC213V de 2023 que tanto Marc Márquez como el propio Nakagami y Stefan Bradl pudieron probar, en su fase inicial, en los pasados ensayos oficiales de Misano, celebrados a principios de septiembre.

Tras estar en duda su continuidad como piloto del equipo LCR-Honda durante gran parte del curso, finalmente Nakagami logró renovar un año más su contrato con la fábrica nipona, y permanecerá en la clase reina por sexta temporada.