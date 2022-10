Cargar el reproductor de audio

Takaaki Nakagami se fue al suelo tras sufrir un contacto con Marc Márquez en la primera vuelta de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, disputada el 18 de septiembre. Al día siguiente por la mañana, en Barcelona, fue intervenido de dos dedos de la mano derecha y, por la tarde, viajó a Japón, su país. Allí mantuvo una ajetreada agenda de eventos y completó el gran premio, no antes sin dejar imágenes realmente dolorosas en cada sesión cuando se colocaba y sacaba los guantes. Nakagami acabó último la carrera y tras pasar consulta con un especialista, se tomó la decisión de pasar de nuevo por el quirófano para realizarle un injerto de piel y ayudar a cerrar las heridas de sus dedos 4º y 5º, el viernes siguiente 23 de septiembre, precisamente cuando arrancaba el Gran Premio de Tailandia, evento en el que no tomó parte.

Tras una semana sin competición, se esperaba la reaparición del corredor nipón este fin de semana en Australia, pero este lunes LCR-Honda anunció en sus redes sociales que Nakagamki seguirá una semana más de baja y no viajará hasta Phillip Island.

"Después del GP de Japón me operaron de nuevo de los dedos y cada vez están mejor, pero todavía me cuesta un poco coger algunos objetos", explica Nakagami en un comunicado del equipo.

"Me siento bien, no siento ningún dolor, pero el médico me ha recomendado que descanse al menos dos semanas más, lo que significa que me perderé el GP de Australia. El próximo lunes tengo otra revisión médica para quitarme los puntos y entonces decidiremos si puedo correr en Malasia. Mientras tanto, le deseo a Nagashima san y a mi equipo todo lo mejor en Phillip Island".

Como ya sucedió en Tailandia, su compatriota Tetsuta Nagashima (30 años) tomará el relevo de Taka al manillar de la RC213V del equipo satélite de Honda, siendo para este corredor su tercer gran premio consecutivo en la clase reina, en la que debutó en la carrera de Japón como wild card de HRC.

En la carrera disputada en Motegi, Nagashima se cayó a 15 vueltas del final, mientras que en Buriram, en una prueba declarada en mojado y en condiciones complicadas, el de Kanagawa logró cruzar la meta 22º, a 51 segundos del vencedor, Miguel Oliveira, y por delante de Luca Marini, que se cayó, logro levantar la moto y acabar a dos vueltas del portugués.

En el fin de semana de Australia la que sí se espera es la reaparición del campeón del mundo de 2020, Joan Mir, que tras perderse las carreras de Aragón (abandonó tras el FP3), Japón y Tailandia, ha anunciado que volverá a subirse a la GSX-RR azul este viernes en Phillip Island.

