Motegi.- El piloto de Honda se fue de Japón con sensaciones encontradas. Por un lado, con la satisfacción de haberse vaciado ante los aficionados japoneses que, tras dos años de vacío como consecuencia de la Covid, pudieron volver a sentarse en las gradas de este pintoresco circuito para animar al único piloto nipón de MotoGP a tiempo completo.

Por el otro, esa heroicidad le puede salir cara al muchacho de Chiba, que llegó muy tocado como consecuencia de la caída sufrida en Aragón, el domingo anterior, en la que se abrasó los dos dedos pequeños de la mano derecha. La herida fue tan fea que le llevó a pasar por el quirófano, y a tener que pasar varias revisiones médicas, ya en Motegi, donde los doctores le dieron la autorización para subirse a la moto.

El dolor, sobre todo en el dedo meñique, fue en aumento con el paso de las sesiones, haciéndose casi insoportable el domingo, cuando las 24 vueltas de la prueba, con la pista seca y bajo el sol, convirtieron el gran premio en un calvario para ‘Taka’. Tirando de pundonor, el corredor de LCR consiguió cruzar la meta, el último, a 43 segundos del ganador (Jack Miller), contento por la hazaña, pero medio grogui por el dolor. En las próximas horas se verá si las consecuencias de su participación en Japón le llevarán a tener que perderse la próxima cita, este próximo domingo, en Buriram.

"Mi objetivo era terminar la carrera, porque sabía que iba a ser una pesadilla por la lesión en los dedos. No estaba seguro de poder conseguirlo. Estoy muy contento a pesar del resultado. El sábado por la tarde, después de la cronometrada, mi dedo meñique no tenía buena pinta, y aún fue a peor después de la carrera", resumió Takaaki Nakagami, que desde hace alguna semana ya sabe que en 2023 seguirá en su actual escudería, y que tendrá a Alex Rins como compañero.

"Sabía que iba a ser arriesgado, pero correr el sábado y el domingo ha hecho que las cosas empeoren. Estoy decepcionado por el resultado, pero orgulloso de mí. Corrí porque estábamos en Japón, de no ser allí, no lo habría hecho", añadió el #30, que este martes visitará a un especialista de la mano y que, en función del parecer del médico, decidirá si viajar o no a Tailandia. "Después de la carrera, el doctor me volvió a chequear la mano y me comentó que estaba mal, que había que valorar si debo volver a operarme o no. La prioridad en estos momentos es mi salud, y más si termino tan atrás", cerró Nakagami.

Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 1 / 37 Foto de: Motorsport.com / Japan Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 12 / 37 Foto de: Dorna Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami,LCR Honda 17 / 37 Foto de: Motorsport.com / Japan Casco de Takaaki Nakagami, equipo LCR Honda 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La mano lesionada Takaaki Nakagami, equipo LCR Honda 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Enea Bastianini, Gresini Racing, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la lesión de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con su casco 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con su casco 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con su casco 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con su casco 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Enea Bastianini, Gresini Racing, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images