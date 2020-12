Nakagami: "Con Crutchlow nunca sabes si va de broma o en serio"

Durante tres años, Takaaki Nakagami estuvo en el equipo de Lucio Cecchinello y fue compañero de equipo de Cal Crutchlow. El británico fue de gran ayuda para el nipón, especialmente al principio. Paso a paso, Nakagami progresó y fue haciéndose más fuerte durante las tres temporadas.

"Fue de gran ayuda, especialmente en mi primera temporada. Me ayudó durante todo el año", recuerda Nakagami sobre el campeonato 2018. Ese año, solo llegó al top 10 una vez, en la cita final de temporada en Valencia.

"Siempre prestó atención a cómo cambiaba de Moto2 a MotoGP. Siempre observaba cómo me iba. Después de unos meses me di cuenta de que ya no hablaba de cosas serias, sino de broma", dice, riendo, el japonés.

"Parece muy agresivo por la televisión, pero en realidad es muy sensible. Puedo ver por los datos que es un piloto muy equilibrado. Marc es un poco más agresivo, por eso es difícil de copiar. Cal no pilota al estilo de Marc y es más fácil de copiar".

"Es muy fuerte en cuanto a la frenada y al salir de las curvas. Siempre lo veía enderezar la moto. Tuvo algunos problemas este año, pero siempre miré sus datos".

En su primera temporada, Nakagami acumuló 33 puntos, en su segunda 74 y en su tercera, 116. Al mismo tiempo, el rendimiento de Crutchlow se fue deteriorando debido a varias lesiones.

"Aunque fue más lento que yo este año, casi siempre era más rápido que yo saliendo de curva", explica Nakagami. "Traté de copiar eso".

Además, Nakagami también destaca el buen ambiente que había en el equipo LCR.

"Me gusta su personaje, su manera de ser. Siempre está bromeando. A veces es difícil entender si habla en serio o no. Fue genial haber pasado ese tiempo con él. Tenemos una buena relación. Es una pena que deje de Honda y pase a Yamaha. Ojalá tenga un futuro brillante. Le deseo todo lo mejor".

El año que viene, Nakagami tiene un nuevo compañero de equipo, Alex Márquez. En el apartado técnico también habrá cambios, porque Nakagami ya no tendrá que pilotar la versión 2019. Los cuatro pilotos de Honda en la parrilla 2020 llevarán la última versión de la moto.