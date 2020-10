Nakagami: "Haber anunciado la renovación es como si me hubiese liberado"

Este jueves, Honda hizo oficial la renovación de Takaaki Nakagami para las dos próximas temporadas. El japonés, que cumplirá su cuarto año en la categoría de las motos pesadas, contará además con una moto oficial como las de Pol Espargaró, Marc y Alex Márquez, quien se convertirá en su nuevo compañero equipo.

Tras una complicada primera mitad de temporada de Honda, sin ningún podio en las ocho primeras carreras, los pilotos de la marca parecen haber dado con la tecla en Motorland, liderando las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Teruel.

"La gente pregunta qué pasa con la Honda, porque parece que todos los pilotos son bastante competitivos, pero no hay ningún secreto. Es exactamente igual que la del fin de semana pasado. Desde Jerez, el chasis es exactamente el mismo. Nueva suspensión y horquilla delantera, no hay mucha diferencia. He cambiado mi estilo de conducción y sigo adaptándome a esta moto. Eso es todo. Empezamos la FP1 con la puesta a punto del domingo. Estoy bastante contento", resumió Nakagami.

El piloto nipón marcha quinto del campeonato, a 29 puntos del líder Joan Mir cuando quedan 100 por disputarse. El del LCR no quiere pensar en el campeonato y se centra más en conseguir su primer podio en MotoGP.

"Hay que estar concentrado y no pensar en el campeonato, solo en hacerlo lo mejor posible. Esa es la clave y seguro que los resultados llegarán. Antes de cada carrera digo que quiero conseguir el primer podio este fin de semana, pero desafortunadamente no llegó. En el campeonato estoy ahí. Esta temporada es muy importante lo consistente que eres", apunta.

"Hasta ahora estoy bastante contento con nuestro rendimiento. Especialmente, este fin de semana estoy bastante confiado, porque ayer anuncié que renové y ahora es como si estuviera completamente liberado. No pienso en el futuro. No tengo que hablar del contrato. Por lo tanto, no tengo estrés y estoy como un niño disfrutando cada vuelta con la moto. Creo que es hora de demostrar que podemos terminar en el podio", remacha.

