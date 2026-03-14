El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 

La prueba en el circuito de Losail figura todavía como la cuarta de esta temporada, y está inicialmente programada para el fin de semana del 11 y el 12 de abril. Sin embargo, la guerra que se desencadenó en la región a finales de febrero en el Golfo Pérsico y que, entre otras muchas consecuencias, causó la muerte del Ayatola Jamenei, el líder supremo de Irán, se ha extendido y ha afectado a diversos países de la zona.

Varios drones iranís impactaron contra el aeropuerto de Doha, y también contra varios edificios de la ciudad. Todo ello ha forzado a la organización del Mundial de MotoGP a tener que mover ficha para intentar reubicar el evento y llevarlo hacia las últimas fechas del curso.

Motorsport.com entiende que la posibilidad que toma más fuerza es la de celebrar la carrera a las afueras de Doha el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre. De confirmarse el cambio, algo que debería suceder en los próximos días, eso tendría una serie de implicaciones a nivel logístico, además de movimientos de fechas de otras dos carreras.

Losail International Circuit, Qatar Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Qatar pasaría a ser la última cita del triplete que formaría con el Gran Premio de Australia (25 de octubre) y el de Malasia (1 de noviembre). El fin de semana posterior a la prueba en Losail, el del 14 y 15 de noviembre, estaba inicialmente reservado para la carrera en Portimão, que, no obstante, se trasladará hasta una semana más tarde (21 y 22 de noviembre), precisamente cuando el Mundial debía cerrarse, en Valencia.

Motos en pista hasta diciembre

Esta modificación provocaría que la clausura del campeonato tenga lugar siete días después, el último fin de semana de noviembre, los días 28 y 29, en Cheste. En consecuencia, el test colectivo oficial con los prototipos de 2027 se llevaría a cabo el lunes, 30 de noviembre, o el martes, 1 de diciembre.

MotoGP Sports Entertainment, la compañía promotora del certamen, adquirida el año pasado por Liberty Media, siempre trata de agotar las posibilidades de reubicación de una cita que no pueda celebrarse antes de aplicar una cancelación, por los inconvenientes que eso supone a todos los niveles.

Se da la circunstancia de que Liberty Media afronta una situación todavía más delicada en el Mundial de Fórmula 1, que próximamante debía visitar Baréin, el 12 de abril, y Arabia Saudí, la semana siguiente. En ambos casos, lo más probable es que se opte por la cancelación de las dos carreras, una decisión que haría que el campeonato de las cuatro ruedas pasara este año de tener 24 eventos, a un total de 22.