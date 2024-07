Por qué el Mundial de MotoGP no puede permitirse repetir un episodio como el de Kazajistán

El estreno de la carrera en el circuito de Sokol se ha convertido en una especie de telenovela de sobremesa. Llegados al punto actual, es absolutamente comprensible que la mayoría de habitantes del paddock ponga en duda que la prueba vaya a celebrarse nunca.

El serial ha ofrecido varios capítulos. Dorna, el titular de los derechos de explotación del certamen, ya introdujo Kazajistán en el calendario de 2023. Bajo el lema de "Nuevo circuito, nuevo reto", la compañía española publicó un video a modo de gancho, con el que informaba del debut.

Probablemente, por aquel entonces ninguno de los ejecutivos que tomó la decisión de embarcarse en esa exótica aventura, podía calibrar las dimensiones reales de ese "reto" que seguirá pendiente, al menos, hasta 2025. En abril del año pasado se informó de la cancelación de aquella primera edición, porque la pista no había sido homologada y tampoco iba a poder serlo en los dos meses que faltaban hasta la fecha programada. Entonces se emplazó a 2024, concretamente al mes de julio.

Arrancó el curso el marzo pasado, y ya entonces comenzaron a propagarse las voces que insinuaban que los trabajos en la instalación y los servicios que cualquier evento debe tener garantizados –comisarios, médicos y demás– presentaban algunas deficiencias. A principios de mayo, Dorna informó del aplazamiento de la carrera para más adelante, pero sin una fecha concreta.

En aquella ocasión se señaló como motivo de la suspensión temporal a las inundaciones "sin precedentes" que se precipitaron en la región de Asia Central, que obligaron a las autoridades kazajas a decretar el estado de emergencia y a evacuar a gran parte de la población. Por lo tanto, "no sería responsable que MotoGP añadiera ninguna carga adicional a las autoridades o servicios mientras trabajan para ayudar a las decenas de miles de personas afectadas en todo el país", subrayaba la nota, que no daba más detalles acerca de la nueva agenda. La explicación ofrecida en ese momento podía comprenderse perfectamente; la que se dio para cancelar el Gran Premio de la India, no.

Si la primera edición de la prueba en el circuito de Buddh ya supuso un esfuerzo considerable para muchos de los que allí se encontraron, existen dudas razonables de si habrá una segunda. Como Motorsport.com informó en su día, Faistreet Sports, el promotor local, no cumplió el compromiso económico adquirido con Dorna en lo relativo al gran premio de 2023, y nada permitía intuir que fuera a ponerse al día para el 2024, mientras la fecha de la celebración (septiembre) se iba acercando. En un comunicado que creó más dudas de las que despejó, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos (IRTA) y Dorna, volvieron a esgrimir razones meteorológicas para cancelar la carrera de 2024. "Siguiendo el consejo del Gobierno de Uttar Pradesh, la actividad regresará al circuito Internacional de Buddh en marzo de 2025, cuando se espera que las condiciones climáticas sean óptimas tanto para los espectadores como para los pilotos", se podía leer.

En aquel momento, alguien consideró buena idea emplear el fin de semana que quedaba liberado para colocar en él la visita a Sokol, seguramente pensando que, para entonces, finales de septiembre, se habría podido resolver toda la parte operativa que quedaba pendiente. Para tratar de agilizarlo se pidió ayuda a Razlan Razali, que después de dejar a un lado la gestión del equipo RNF, se puso al frente de la operación rescate en Kazajistán. Si tomamos como referencia el anuncio de la cancelación definitiva de la prueba, hecho este lunes, y a su sustitución por una segunda carrera en Misano, podemos concluir que el empresario malayo tuvo el mismo éxito en lo segundo que en lo primero.

Llegados a este punto, la mayoría de actores que cohabitan en el Mundial coincide en afirmar que la coyuntura que se ha dado merece una reflexión, para evitar situaciones embarazosas como las que se han ido sucediendo. Evidentemente que una disciplina itinerante, que viaja por cinco continentes, puede verse afectada por acontecimientos inesperados como, por ejemplo, el cambio de gobierno que forzó la suspensión del Gran Premio de Argentina.

Sin embargo, un campeonato que pretende recuperar su mejor versión en términos de imagen y que trabaja en su expansión, no puede permitirse espectáculos como los de India y Kazajistán. Eso, por no mencionar la desorientación de la mayoría de escuderías, cuyos departamentos de logística van desbordados, tratando de hacer encajar un programa que se mueve más que los precios. Habrá que ver cómo llegan a Indonesia las cajas con todo el material, y las motos, con el estrecho margen que hay desde que caiga la bandera de cuadros en el circuito Marco Simoncelli, hasta que entren en el de Lombok, donde se corre la semana inmediatamente posterior.

Si ya resulta llamativo que el certamen elija según qué zonas remotas para organizar grandes premios, episodios como los de India y Kazajistán son dos disparos en el pie. Y tampoco juega a favor designar como trazado sustituto a Balaton (Hungría), y que no entre en juego cuando, por una razón u otra, se generan varios huecos que terminan rellenándose de mala manera. Por suerte, los tiempos de la pandemia ya pasaron, de modo que es muy complicado justificar que se lleven a cabo dos carreras en un mismo trazado, con solo dos semanas de diferencia. Por más que haya que cumplir los contratos firmados con los distintos operadores de televisión, habría que buscar una solución más original a un problema que se ha generado en casa.

Nada de eso es bueno si tenemos en cuenta el contexto actual, en el que los responsables de Liberty Media, que en unos meses deberían materializar la compra de Dorna, estarán supervisando todo el operativo. A ellos, que en abril de 2024 ya anunciaron el calendario de la Fórmula 1 de 2025, les debe alucinar que el Mundial de MotoGP aún no tenga cuadrado el de este curso, que concluirá en cuatro meses.