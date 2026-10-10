Cómo queda el mundial de MotoGP tras la sprint de Mandalika: ¡cambio de líder!

La carrera sprint del sábado en Mandalika ha repartido los primeros puntos para los campeonatos 2026 de MotoGP, y después de la caída de los dos favoritos la triunfo, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, los dos favoritos al título han acabado primero y segundo, y ha habido 'sorpasso' con la victoria de Marc Márquez, que ahora está cuatro puntos por delante, como nuevo líder. Jorge Martín pasa ahora a ser segundo, 100 días después de haber alcanzado el liderato.

Así queda el campeonato de constructores de MotoGP tras la sprint de Mandalika

Jorge Martín llegaba con solo 2 puntos de ventaja sobre Márquez a Mandalika, y parecía que podía ganar para aumentar esa ventaja a cinco. Sin embargo, lo ocurrido en la última vuelta dejó al madrileño cuarto de la carrera y a Márquez imponiéndose y haciéndose con el liderato por primera vez en 2026.

Además, si la pregunta era si el campeonato es cosa de dos o de tres, la caída de Bezzecchi empieza a despejar la duda.

Así queda el campeonato de constructores de MotoGP tras la sprint de Mandalika

La doble caída del inicio y los problemas de Jorge Martín impidieron a Aprilia dar un golpe grande al campeonato en esta carrera sprint de Mandalika en la que eran los favoritos, y de hecho Ducati ha recuperado 8 puntos, aunque la distancia sigue siendo grande.

Pos Equipos Puntos 1º Aprilia 623 2º Ducati 509 3º Trackhouse 462 4º KTM 346 5º Gresini 297 6º VR46 294 7º Honda 143 8º Tech3 133 9º LCR 122 10º Yamaha 91 11º Pramac 46

Así queda el campeonato de constructores de MotoGP tras la sprint de Mandalika

Aprilia y Ducati llegaban empatados al mundial de constructores de MotoGP, y Jorge Martín y Marc Márquez, además del liderato de pilotos se jugaban este para sus marcas. La victoria del español de Ducati pone por delante a los italianos por tres puntos.

Pos Chasis Puntos 1º Ducati 481 2º Aprilia 478 3º KTM 300 4º Honda 161 5º Yamaha 90

Líder del mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Mandalika

100 días después hay cambio de líder en el mundial de MotoGP 2026. Y no es como en Misano, cuando hubo empate, sino que Marc Márquez lidera con cuatro puntos de ventaja sobre Jorge Martín tras ganar en Mandalika, una pista que hasta ahora había sido su talón de aquiles.

Líder del mundial de equipos y de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Mandalika

En la clasificación de equipos Aprilia ha perdido algo de terreno pero sigue muy por delante de Ducati, por 114 puntos: 623 frente a 509.

Pero en constructores, Márquez ha llevado a Ducati primero hasta empatar en Motegi y ahora hasta la primera posición, ya tres puntos delante de Aprilia.

Cómo queda Marc Márquez tras la sprint de Mandalika en el mundial 2026

Marc Márquez se quitó todos los fantasmas de Mandalika y ganó una carrera sprint algo extraña, haciéndose con el liderato del mundial por cuatro puntos sobre Martín y 59 puntos sobre Marco Bezzecchi.

Es la primera vez este año que es líder en solitario.

Es su victoria número 23 al sprint: este año ganó al sprint en Brasil, Jerez, Balaton, Sachsenring, Motorland, Misano, Motegi y aquí en Mandalika (8 de las 17 de la temporada, de hecho 8 de 16 que ha disputado).

Cómo queda Jorge Martín tras la sprint de Mandalika en el mundial 2026

Jorge Martín ahora es segundo del campeonato a 4 puntos de Márquez, con 339 unidades. Parecía que podía ganar la sprint, pero terminó cuarto, y ahora pasa a ser el perseguidor.

Cómo queda Pedro Acosta tras la sprint de Mandalika en el mundial 2026

Pedro Acosta mantiene la cuarta posición, aunque ahora solo un punto por delante de Ai Ogura, que quedó segundo en la sprint de Mandalika. 'El Tiburón' tuvo que cumplir una long lap por límites de pista.

¿Cuántos puntos quedan por repartirse?

Si se mantiene el calendario tal y como está y por tanto hay carrera en Qatar, quedarán cinco rondas más la carrera principal del domingo en Mandalika, por lo que hay todavía en juego 210 puntos en el mundial de pilotos, 60 en carreras sprint (12 puntos x 5 carreras) y 150 los domingos (25 puntos x 6).