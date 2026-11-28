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Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones

Mira cómo están los puntos, posiciones y clasificaciones del mundial de pilotos, equipos y constructores tras la carrera sprint del GP de Valencia 2026 de MotoGP.

Juanjo Sáez

Editado: 28 nov 2026, 14:49

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Diogo Moreira, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras una salida abortada por un incendio repentino en la Ducati de Marc Márquez, la carrera al sprint del GP de Valencia 2026 pudo disputarse sin problemas y fue Marco Bezzecchi quien se llevó la victoria, por delante de Jorge Martín y Enea Bastianini. Mira cómo quedan los mundiales de pilotos, equipos y constructores tras la acción del sábado de MotoGP en Cheste.

Relacionado:

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1

M. MárquezDucati

439 2

M. BezzecchiAprilia

406 3

J. MartínAprilia

405 4

P. AcostaKTM

318 5

A. OguraTrackhouse

404 6

F. Di GiannantonioVR46

302 7

R. FernándezTrackhouse

283 8

A. MárquezGresini

210 9

P. BagnaiaDucati

173 10

E. BastianiniTech3

159 11

F. AldeguerGresini

139 12

B. BinderKTM

129 13

L. MariniHonda

124 14

F. QuartararoYamaha

85 15

D. MoreiraLCR

78 16

F. MorbidelliVR46

71 17

J. ZarcoLCR

63 18

J. MillerPramac

34 19

J. MirHonda

33 20

A. RinsYamaha

31 21

I. LecuonaDucati

25 22

T. RazgatliogluPramac

18 23

M. ViñalesTech3

17 24

A. FernándezPramac

6 25

P. EspargaróTech3

5 9º 1 6 26

T. NakagamiHonda

3 27

S. ChantraHonda

3 28

J. DixonHonda

2 29

C. CrutchlowLCR

30

J. FolgerTech3

31

L. SavadoriTrackhouse

32

M. PirroGresini

33

A. EspargaróHonda

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 2 Ducati 619 3 Trackhouse 592 4 KTM 442 5 VR46 369 6 Gresini 361 7 Tech3 174 8 Honda 165 9 LCR 141 10 Yamaha 116 11 Pramac 52

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 610 2 Ducati 594 3 KTM 385 4 Honda 197 5 Yamaha 111

¿Cómo va la lucha por el subcampeonato tras la sprint de Cheste?

Con Marc Márquez habiendo conquistado ya el título de 2026, la atención se centra ahora en la pelea por el subcampeonato de pilotos, donde tras la carrera al sprint es Marco Bezzecchi quien ha adelantado a su compañero Jorge Martín, con 406 puntos frente a los 405 del piloto madrileño, solo uno menos.

¿Qué equipo y constructor lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Cheste?

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