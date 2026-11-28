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Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones
Mira cómo están los puntos, posiciones y clasificaciones del mundial de pilotos, equipos y constructores tras la carrera sprint del GP de Valencia 2026 de MotoGP.
Juanjo Sáez
Editado: 28 nov 2026, 14:49
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Diogo Moreira, LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Tras una salida abortada por un incendio repentino en la Ducati de Marc Márquez, la carrera al sprint del GP de Valencia 2026 pudo disputarse sin problemas y fue Marco Bezzecchi quien se llevó la victoria, por delante de Jorge Martín y Enea Bastianini. Mira cómo quedan los mundiales de pilotos, equipos y constructores tras la acción del sábado de MotoGP en Cheste.
Relacionado:
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones
Pos Piloto Puntos 1
M. MárquezDucati
439 2
M. BezzecchiAprilia
406 3
J. MartínAprilia
405 4
P. AcostaKTM
318 5
A. OguraTrackhouse
404 6
F. Di GiannantonioVR46
302 7
R. FernándezTrackhouse
283 8
A. MárquezGresini
210 9
P. BagnaiaDucati
173 10
E. BastianiniTech3
159 11
F. AldeguerGresini
139 12
B. BinderKTM
129 13
L. MariniHonda
124 14
F. QuartararoYamaha
85 15
D. MoreiraLCR
78 16
F. MorbidelliVR46
71 17
J. ZarcoLCR
63 18
J. MillerPramac
34 19
J. MirHonda
33 20
A. RinsYamaha
31 21
I. LecuonaDucati
25 22
T. RazgatliogluPramac
18 23
M. ViñalesTech3
17 24
A. FernándezPramac
6 25
P. EspargaróTech3
5 9º 1 6 26
T. NakagamiHonda
3 27
S. ChantraHonda
3 28
J. DixonHonda
2 29
C. CrutchlowLCR
30
J. FolgerTech3
31
L. SavadoriTrackhouse
32
M. PirroGresini
33
A. EspargaróHonda
Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones
Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 2 Ducati 619 3 Trackhouse 592 4 KTM 442 5 VR46 369 6 Gresini 361 7 Tech3 174 8 Honda 165 9 LCR 141 10 Yamaha 116 11 Pramac 52
Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Valencia: puntos y posiciones
Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 610 2 Ducati 594 3 KTM 385 4 Honda 197 5 Yamaha 111
¿Cómo va la lucha por el subcampeonato tras la sprint de Cheste?
Con Marc Márquez habiendo conquistado ya el título de 2026, la atención se centra ahora en la pelea por el subcampeonato de pilotos, donde tras la carrera al sprint es Marco Bezzecchi quien ha adelantado a su compañero Jorge Martín, con 406 puntos frente a los 405 del piloto madrileño, solo uno menos.
¿Qué equipo y constructor lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Cheste?
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