Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!
Así quedan los campeonatos de MotoGP en pilotos, equipos y fabricantes tras el GP de Indonesia en Mandalika. Mira las posiciones, puntos y diferencias.
Salida de la carrera
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La carrera principal en Mandalika ha vuelto a provocar un cambio de líder, aunque la lucha por el título sigue al rojo vivo, con Jorge Martín ahora al frente delante de Marc Márquez por solo dos puntos. En equipos, Aprilia refuerza su liderato y en constructores, también recuperan la cabeza sobre Ducati.
Mira cómo quedan los campeonatos después de la 17ª ronda del curso 2026 de MotoGP, con cinco carreras (si se hace Qatar) por delante.
Cómo queda el mundial de pilotos de MotoGP tras Mandalika
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia
|355
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MárquezDucati
|353
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia
|309
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse
|259
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaKTM
|258
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioVR46
|245
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse
|236
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. MárquezGresini
|172
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. BagnaiaDucati
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech3
|122
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda
|108
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderKTM
|104
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoYamaha
|74
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraLCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliVR46
|59
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR
|51
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsYamaha
|25
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraLCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|C. CrutchlowLCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. FolgerTech3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. SavadoriTrackhouse
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. PirroGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|A. EspargaróHonda HRC Test Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Jorge Martín llegaba con solo dos puntos de ventaja sobre Márquez a Mandalika, pero el #93 le adelantó con su victoria al sprint el sábado y pasó a tener una ventaja de cuatro puntos. Sin embargo, el podio del de Aprilia y el sexto puesto de Marc vuelve a poner delante a Martín.
Cómo queda el mundial de equipos de MotoGP tras Mandalika
Después de los problemas para Aprilia el sábado al sprint, este domingo, con un podio repleto de motos de Aprilia, los del equipo oficial fueron primero y tercero, y se distancian aún más de Ducati (que vio a Pecco Bagnaia caerse), rumbo al título.
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Aprilia
|664
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|519
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse
|495
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|KTM
|362
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini
|306
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|VR46
|304
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda
|147
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech3
|139
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|LCR
|125
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha
|99
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
Cómo queda el mundial de fabricantes de MotoGP tras Mandalika
Aprilia y Ducati llegaban empatados al mundial de constructores de MotoGP, y Jorge Martín y Marc Márquez, además del liderato de pilotos se jugaban este para sus marcas. La victoria del español de Ducati puso por delante a los italianos por tres puntos el sábado, pero el domingo casi perfecto para Aprila provoca un gran vuelco.
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|Ducati
|481
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|478
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|300
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|90
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
Qué piloto lidera el mundial de MotoGP 2026 tras Mandalika
Jorge Martín. El madrileño, que llevaba más de 100 días sin que nadie le superara, perdió la primera posición el sábado tras la victoria al sprint de Márquez y su cuarto puesto, pero su tercera posición el domingo, unido a la quinta de su rival, le permite de nuevo estar al frente.
Martín saca dos puntos a Márquez.
Qué equipo y qué marca lideran el mundial de MotoGP 2026 tras Mandalika
En la clasificación de equipos Aprilia ha dado otro golpe al campeonato y ya lidera por 114 puntos: 623 suyos frente a 509 de Ducati.
En constructores, Ducati y Aprilia llegaban empatados y los italianos se pusieron el sábado por delante con la victoria de Márquez al sprint, pero la victoria de Marco Bezzecchi, y que la mejor ducati (la de Marc) fuera quinta cambia el estado del campeonato.
Marc Márquez tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición
Márquez va segundo en el mundial de MotoGP 2026. Se puso líder en la sprint de Mandalika el sábado, pero ha vuelto a caer a la segunda plaza en el gran premio del domingo. Está a solo dos puntos de Martín.
Jorge Martín tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición
Jorge Martín vuelve a ser líder del campeonato por dos puntos sobre Márquez, con 355 unidades. Fue cuarto el sábado y tercero el domingo, pero que su rival terminara sexto le permite agarrarse a la primera plaza.
Pedro Acosta tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición
Pedro Acosta ha perdido la cuarta posición de manos de Ai Ogura, que quedó justo delante de él el domingo en Mandalika en un duelo en el que se jugaban no solo la cuarta plaza de la carrera sino también del campeonato. Están separados por solo un punto.
¿Cuántos puntos quedan por repartirse?
Si se mantiene el calendario tal y como está y por tanto hay carrera en Qatar, quedarán cinco rondas más, por lo que hay todavía en juego 185 puntos en el mundial de pilotos, 60 en carreras sprint (12 puntos x 5 carreras) y 125 los domingos (25 puntos x 5).
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