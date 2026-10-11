Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!

La carrera principal en Mandalika ha vuelto a provocar un cambio de líder, aunque la lucha por el título sigue al rojo vivo, con Jorge Martín ahora al frente delante de Marc Márquez por solo dos puntos. En equipos, Aprilia refuerza su liderato y en constructores, también recuperan la cabeza sobre Ducati.

Mira cómo quedan los campeonatos después de la 17ª ronda del curso 2026 de MotoGP, con cinco carreras (si se hace Qatar) por delante.

Jorge Martín llegaba con solo dos puntos de ventaja sobre Márquez a Mandalika, pero el #93 le adelantó con su victoria al sprint el sábado y pasó a tener una ventaja de cuatro puntos. Sin embargo, el podio del de Aprilia y el sexto puesto de Marc vuelve a poner delante a Martín.

Después de los problemas para Aprilia el sábado al sprint, este domingo, con un podio repleto de motos de Aprilia, los del equipo oficial fueron primero y tercero, y se distancian aún más de Ducati (que vio a Pecco Bagnaia caerse), rumbo al título.

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 664 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 - - - - - 2 Ducati 519 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 - - - - - 3 Trackhouse 495 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - - - - - 4 KTM 362 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 - - - - - 5 Gresini 306 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 - - - - - 6 VR46 304 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 - - - - - 7 Honda 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - - - - 8 Tech3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - - - - - 9 LCR 125 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 - - - - - 10 Yamaha 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - - - - 11 Pramac 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4

Cómo queda el mundial de fabricantes de MotoGP tras Mandalika

Aprilia y Ducati llegaban empatados al mundial de constructores de MotoGP, y Jorge Martín y Marc Márquez, además del liderato de pilotos se jugaban este para sus marcas. La victoria del español de Ducati puso por delante a los italianos por tres puntos el sábado, pero el domingo casi perfecto para Aprila provoca un gran vuelco.

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 481 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 12 - - - - - 2 Aprilia 478 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 9 - - - - - 3 KTM 300 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 - - - - - 4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - - 5 Yamaha 90 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Qué piloto lidera el mundial de MotoGP 2026 tras Mandalika

Jorge Martín. El madrileño, que llevaba más de 100 días sin que nadie le superara, perdió la primera posición el sábado tras la victoria al sprint de Márquez y su cuarto puesto, pero su tercera posición el domingo, unido a la quinta de su rival, le permite de nuevo estar al frente.

Martín saca dos puntos a Márquez.

Qué equipo y qué marca lideran el mundial de MotoGP 2026 tras Mandalika

En la clasificación de equipos Aprilia ha dado otro golpe al campeonato y ya lidera por 114 puntos: 623 suyos frente a 509 de Ducati.

En constructores, Ducati y Aprilia llegaban empatados y los italianos se pusieron el sábado por delante con la victoria de Márquez al sprint, pero la victoria de Marco Bezzecchi, y que la mejor ducati (la de Marc) fuera quinta cambia el estado del campeonato.

Marc Márquez tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición

Márquez va segundo en el mundial de MotoGP 2026. Se puso líder en la sprint de Mandalika el sábado, pero ha vuelto a caer a la segunda plaza en el gran premio del domingo. Está a solo dos puntos de Martín.

Jorge Martín tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición

Jorge Martín vuelve a ser líder del campeonato por dos puntos sobre Márquez, con 355 unidades. Fue cuarto el sábado y tercero el domingo, pero que su rival terminara sexto le permite agarrarse a la primera plaza.

Pedro Acosta tras Mandalika en el mundial 2026: puntos y posición

Pedro Acosta ha perdido la cuarta posición de manos de Ai Ogura, que quedó justo delante de él el domingo en Mandalika en un duelo en el que se jugaban no solo la cuarta plaza de la carrera sino también del campeonato. Están separados por solo un punto.

¿Cuántos puntos quedan por repartirse?

Si se mantiene el calendario tal y como está y por tanto hay carrera en Qatar, quedarán cinco rondas más, por lo que hay todavía en juego 185 puntos en el mundial de pilotos, 60 en carreras sprint (12 puntos x 5 carreras) y 125 los domingos (25 puntos x 5).