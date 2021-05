El papel clave que jugó la mujer de Cal Crutchlow en la victoria de Miller

Jack Miller consiguió en el Gran Premio de España su primera victoria en seco en MotoGP, y también la primera como piloto oficial de Ducati. El triunfo llegó tras unas semanas en las que reconoció haber tenido dudas, y conmovió al paddock, que saludó de manera unánime al australiano al llegar al pit lane.

El de Townsville venía de recibir las primeras críticas por su nivel, ya que se esperaba que tomara el papel de líder en Ducati y llegó a Jerez por detrás de su compañero de marca, Pecco Bagnaia. Operado del síndrome compartimental justo después de las dos rondas de Qatar, donde acabó noveno en ambas, en Portimao sufrió una caída en la que le saltaron los puntos de la intervención y tuvo que ponerse en manos de los médicos de nuevo. Tras diez días para recuperar la forma, Miller firmó un éxito con sabor especial, después de haber pasado por "una montaña rusa de emociones".

"He dicho que he pasado por una montaña rusa de emociones desde la llegada, no han sido unas semanas fáciles. He estado enfadado, frustrado, me ha faltado confianza...", resopló, antes de reponerse y seguir con una anécdota divertida.

"¡Ahora tengo una nueva life coach [entrenadora]! Antes era mi madre, ¡pero no era tan buena! Y entonces Lucy Crutchlow [la esposa de Cal] me llamó de repente, durante el fin de semana. Me dijo: 'Eres un puto buen tipo, créelo'. Fue bastante agresivo. Me volvió a enviar un mensaje de texto [el domingo] por la mañana y le di las gracias: es bueno escuchar cosas así. A veces lo necesitas porque, al fin y al cabo, sigues siendo humano y te surgen dudas...".

Sin duda, su amigo Cal Crutchlow fue uno de los primeros en enviarle un mensaje por teléfono, pero no pudo mirar su móvil durante varias horas debido a las obligaciones con los medios. "¡No he hablado con Cal, he hablado con Lucy! Cal me va a decir que él me lo ha enseñado todo y que no estaría aquí sin él, ¡ya le conocéis!", bromeó, antes de volver a ponerse serio y recordar su paso por el pit lane y el parque cerrado, donde el aplauso del paddock le sobrecogió. Según admitió el aussie, nunca había sentido esos picos de emociones.

"Al llegar a la primera curva no me lo creía, luego en la segunda me puse a llorar y en la quinta estaba gritando. Luego seguí y no podía creerlo. Te pasas la vida intentando conseguir algo y cuando eso en lo que piensas el 90% del tiempo−ya sea cuando te entrenas, cuando sueñas con ello en la cama− finalmente llega, pues no te lo crees. Te dices a ti mismo que es imposible, que no es verdad, porque te has equivocado muchas veces antes. ¡Entonces te das cuenta!".

"Siento haber salido un poco blando por la televisión, ¡pero no pude contenerme! Oír a todo el mundo aplaudir en el pit lane... intenté ser la persona más auténtica que pude, para saludar a todo el mundo. Cuando gano, pienso en que hay mucha gente que me desea cosas buenas, así que gracias a todos".

Un emocionado Miller también dio las gracias al Dr. Mir y a toda la plana mayor de Ducati, que le apoyó cuando comenzaron las críticas. "Gracias a todo Ducati por apoyarme: Gigi [Dall'Igna], Paolo [Ciabatti] y Claudio [Domenicali]. Todos creyeron en mí: no puedo agradecérselo lo suficiente".

Fotos: la fiesta de Ducati tras el doblete en el GP de España 2021 de MotoGP

