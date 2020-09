En este caso, los dos principales impulsores de este cambio en la normativa deportiva son KTM y Suzuki, los dos mayores damnificados por las banderas rojas que los comisarios ondearon en el Red Bull Ring.

En el Gran Premio de Austria fue Pol Espargaró, que circulaba cómodamente al frente del pelotón, quien no pudo concretar el que habría sido su primer triunfo en MotoGP porque, tras la neutralización provocada por el accidente de Franco Morbidelli y Johann Zarco, se quedó sin gomas duras delanteras.

Lo mismo le pasó a Joan Mir una semana después en el Gran Premio de Estiria, como consecuencia de la bandera roja provocada por el accidente de Maverick Viñales, que se tiró de la moto a más de 200 kilómetros por hora al quedarse sin frenos.

En esas circunstancias, los equipos pueden llevar a cabo en las motos las modificaciones que consideren oportunas; desde cambiar de gomas hasta rellenar el depósito de combustible.

“Sería mucho más justo que las motos entraran en régimen de parque cerrado en caso de neutralización”, responde el propio Espargaró a la pregunta específica de Motorsport.com.

El de Granollers (Barcelona), que este viernes terminó el tercero, se fue al suelo en los primeros instantes de la segunda sesión de ensayos precisamente por haber calzado su RC16 con una especificación delantera de goma (media) con la que no se encuentra nada bien. Y lo hizo para reservar una de las duras, las que sí le funcionan, por si el domingo la carrera volviera a neutralizarse.

“Hoy me podría haber lesionado por utilizar una goma que no me va bien, pero que estoy obligado a usar porque las que sí me funcionan están contadas (dispone de cinco). Pero es que luego está el consumo. No tiene sentido que las marcas trabajen para lograr que los motores sean lo más eficientes posibles, y que después, en caso de bandera roja, se pueda rellenar el depósito”, añade Polyccio.

“Eso se nota clarísimamente con las Ducati, que en según qué circuitos son mucho más potentes que en otros, y eso es por el consumo”, ahonda el #44, que afirma que Dorna pretende implementar este cambio en la normativa a corto plazo: “Tenemos que hablar de ello en la comisión de seguridad, pero creo que todos los equipos ya están trabajando en esa dirección porque es algo que se va a implementar pronto”.

Otro equipo que aboga por ello es Suzuki, y en ese sentido no hay mejor portavoz para tratar el asunto que Davide Brivio, su team manager.

“Todos planteamos el fin de semana pensando en que, el domingo, los pilotos tienen que completar 26 vueltas, 28 o las que sean, con el mismo juego de gomas y con un volumen de gasolina concreto. La degradación de las gomas y el consumo de gasolina son dos parámetros básicos, que, en las condiciones actuales, si se neutraliza la carrera y se permite cambiar de neumáticos y llenar el depósito, pasan a no tener ninguna importancia”, razona Brivio a quien escribe estas líneas.

“Si la segunda carrera es de solo 12 vueltas, pero se puede salir con neumáticos nuevos y más gasolina, estamos ante un deporte con otro espíritu. Por eso, creo que las motos deberían entrar en una especie de parque cerrado al haber una bandera roja”, remacha Brivio.

“Yo estoy completamente de acuerdo con Pol. Debería estar prohibido cambiar las gomas, porque uno trabaja todo el fin de semana con un propósito, y después, por un accidente, la filosofía de este deporte cambia por completo”, tercia Aleix Espargaró.

“Se tiene que estudiar cómo se haría con la gasolina, porque hay veces que la cosa va muy justa y con la vuelta de regreso y de la segunda formación de parrilla, podría ser que alguno no llegara. Pero lo que más influye en una carrera son las gomas”, cierra el #41.

