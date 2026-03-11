Las MotoGP de 2027 podrían no ser más lentas en algunos circuitos, afirma KTM

El jefe técnico de KTM, Sebastian Risse, cree que los nuevos prototipos de 850cc de MotoGP podrían igualar el ritmo de las motos actuales, en aproximadamente la mitad de los circuitos que componen el calendario.

La nueva generación de motos de la categoría reina, cuya introducción está prevista para 2027, representa una de las mayores revisiones técnicas en la historia del Mundial. Los actuales motores de 1000cc serán sustituidos por otros más pequeños, de 850cc, mientras que el campeonato también reducirá la aerodinámica y eliminará por completo los dispositivos de altura.

Además, Michelin tambiçen sustituirá a Pirelli como proveedor oficial de neumáticos de MotoGP, lo que añadirá otra incógnita de peso para los cinco fabricantes que compiten en el principal campeonato de dos ruedas.

Debido a la reducción de la carga aerodinámica y los niveles de potencia, se ha sugerido bastante que los prototipos de MotoGP de próxima generación podrían ser varios segundos más lentos que las actuales motos de 1000cc, que han batido varios récords de vuelta rápida en los últimos años.

Sin embargo, Risse no está completamente de acuerdo con esas predicciones, tras haber supervisado el primer test de KTM con su nueva moto de 850cc, en Jerez el pasado mes de diciembre. El ingeniero alemán piensa que, siempre que el rendimiento de los neumáticos se mantenga relativamente estable, la nueva normativa no comprometerá la velocidad en todos los circuitos.

Cuando se le preguntó por cuánto más lentas podrían ser las MotoGP de 2027, Risse respondió a Motorsport.com: "Realmente depende. Creo que es demasiado pronto para hablar de los neumáticos, pero si nos fijamos solo en la potencia del motor, hay algunos circuitos en los que casi nunca se llega al máximo con los actuales motores de 1000cc. Por lo tanto, si nos fijamos en Misano o en Jerez, no creo que vayan a ser motos más lentas en términos de tiempo por vuelta. Pero en [algunos] circuitos son más lentas, eso está claro".

"Por lo tanto, cuando haya varias rectas largas, se sufrirá por la pérdida del dispositivo de altura de pilotaje, y por la menor potencia. Pero creo que es una forma bastante saludable de hacer las motos más lentas, porque esto no afectará al espectáculo".

Seb Risse, director técnico de Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Así que, si ahora miro todo lo que hemos aprendido y lo positivos que estamos en este momento con nuestra nueva moto, creo que en la mitad de los circuitos no iríamos más lentos que ahora en términos de tiempo por vuelta", siguió.

"En la otra mitad, iremos más lentos, pero aún tenemos que averiguar cuánto. Sin embargo, la diferencia de velocidad máxima, que creo que se fijará en el reglamento, será un paso considerable, así que estoy hablando de entre 15 y 20 km/h".

"Quizá, si el desarrollo continúa, eso sea algo que haya que superponer, por lo que entonces ya no sería así. Entonces, quizá solo sean 15 km/h en una pista de alta velocidad. Pero el efecto en el tiempo por vuelta no será tan drástico desde ese punto de vista".

Incluso si las MotoGP de 2027 carecen inicialmente de rendimiento absoluto, se espera que los ingenieros recuperen parte del déficit esperado mediante el desarrollo a lo largo del ciclo reglamentario. Aún no está claro cuánto tiempo tardarán los fabricantes en cerrar la brecha, pero Risse cree que los equipos seguirán extrayendo más potencia de los motores de 850cc cada temporada.

"Si echo la vista atrás al promedio de desarrollo de nuestros motores, vemos que ganamos entre 5 y 6 CV al año", explicó. "Eso se aplicará también a este motor más pequeño, probablemente incluso más, porque el proyecto aún es reciente y hay más margen de mejora al principio, y luego se estabilizará en algún momento. Pero desde este punto de vista, si ahora se toman 30 CV menos, esos 30 CV [de déficit] no serán constantes en los próximos cinco años, eso está claro", cerró.

