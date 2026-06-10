MotorLand Aragón también acogerá MotoGP en 2027

Grandísimas noticias para los aficionados españoles al Mundial de MotoGP. Y es que España seguirá manteniendo cuatro carreras en el calendario en la temporada 2027, después de que este miércoles, 10 de junio, se haya anunciado que MotorLand Aragón acogerá un gran premio en el próximo curso.

El contrato del trazado aragonés con MotoGP Sports Entertainment Group, antigua Dorna, expiraba en este 2026, cuando habrá Gran Premio de Aragón el último fin de semana de agosto. Sin embargo, el campeonato ha anunciado que MotorLand continuará presente en el organigrama el año que viene, con el Gran Premio de Aragón, en un acto que se ha celebrado hoy en la capital de Aragón, Zaragoza.

En cuanto a qué pasará más allá de 2027, cabe destacar que MotorLand Aragón seguirá jugando un papel para MotoGP. Y es que MotoGP SEG también ha anunciado que el trazado ubicado en Teruel actuará como circuito de reserva oficial del campeonato desde 2028 hasta 2031. Eso quiere decir que, aunque no será sede de un gran premio de primeras, entrará en el calendario en esos años si alguna de las citas anunciadas a priori no puede seguir adelante por cualquier cuestión.

Así lo ha anunciado el campeonato en un comunicado: "MotorLand Aragón seguirá acogiendo el Gran Premio de Aragón en 2027 tras un nuevo acuerdo entre el Gobierno de Aragón y MotoGP. El acuerdo renovado se ha anunciado oficialmente hoy, 10 de junio, en un acto celebrado en Zaragoza".

"Aunque la renovación para acoger el Gran Premio de Aragón es solo para 2027, el circuito seguirá formando parte de la estructura de MotoGP como circuito de reserva oficial de 2028 a 2031".

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, ha declarado: "MotorLand Aragón ha sido un socio importante para MotoGP durante casi dos décadas, desempeñando un papel clave en la presencia del campeonato en España. La renovación para 2027 refleja tanto la solidez de esa colaboración como el valor que el evento aporta a la región. Estamos muy contentos de seguir trabajando juntos y de mantener a Aragón como parte de la familia de MotoGP en los próximos años como circuito de reserva".

MotoGP SEG ha indicado que "la celebración del Gran Premio de Aragón supone una inversión de 12 millones de euros y genera importantes beneficios para la región. Anualmente, MotorLand Aragón genera cerca de 50 millones de euros en impacto económico directo e indirecto, de los cuales casi la mitad está directamente vinculada al Gran Premio de MotoGP".

"Cada año, más de 110 000 aficionados acuden al fin de semana del Gran Premio, con miles de personas que viajan desde toda España y del extranjero. El evento ofrece una gran oportunidad para dar a conocer Aragón, al mismo tiempo que impulsa el negocio de hoteles, restaurantes y el comercio local, que a menudo alcanza su plena capacidad durante el fin de semana de la carrera".

"Nos complace confirmar que el Gran Premio de Aragón volverá el año que viene. Las motos volverán a rugir en el circuito de Alcañiz en 2027", declaró el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. "MotorLand también seguirá vinculado a MotoGP entre 2028 y 2031 como circuito de reserva".