Motores de MotoGP 2023: las cuentas de los pilotos tras 5 carreras

El Gran Premio de Francia marcó el final de la primera parte del Mundial de MotoGP. La temporada, que se prolongará hasta finales de noviembre, promete ser la más intensa de la historia, con 20 grandes premios y el doble de carreras gracias a la introducción del formato al sprint cada fin de semana.

¿Cuáles son las normas para el uso de motores en MotoGP?

Para cubrir la totalidad del campeonato, todos los pilotos tienen derecho a disponer de siete motores en total. Si el calendario oficial anunciado por la FIM antes del inicio del mundial incluye 21 o 22 rondas, entonces se añade un octavo motor a la asignación a partir del 19º Gran Premio. Iba a ser el caso este año, antes de la cancelación del GP de Kazajstán que estaba previsto para julio, por lo que habrá ocho unidades de potencia disponibles en 2023.

Hay que señalar que los cinco fabricantes están al mismo nivel, ya que Aprilia, la última marca en beneficiarse de concesiones al reglamento, las ha perdido este año debido a sus buenos resultados recientemente.

Si un piloto se lesiona y es sustituido, su cuota de motores se aplica al piloto que ocupa su lugar, situación que se ha dado en cuatro casos durante la primera parte de la temporada:

Sin embargo, no todos los pilotos han recorrido la misma distancia desde el inicio del Mundial, dado el número de caídas, lesiones y porque los lesionados no siempre han sido sustituidos. Por ejemplo, los cuatro mencionados anteriormente ni corrieron ni fueron sustituidos en Argentina. En segundo lugar, Bastianini sólo compitió durante una parte del fin de semana de Jerez, algo que ya había ocurrido en Portimao cuando se lesionó. En cuanto a la moto de Pol Espargaró, no rodó en Portugal y Argentina.

Una vez establecido este marco, ¿en qué situación se encuentran los pilotos en cuanto a su cuota de motores después de cinco carreras?

Motores utilizados por los pilotos de MotoGP 2023 tras 5 grandes premios

En la siguiente tabla, se muestran en amarillo los motores que ya están en uso tras el Gran Premio de Francia. En verde, aparecen los motores nuevos que restan a cada piloto. Los que están en rojo, por otra parte, son los motores retirados. Y por último, la casilla gris es el 8º motor, que se desbloqueará a partir del 19º Gran Premio de la temporada 2023.

Piloto Motores utilizados y restantes para la temporada 2023 P. Bagnaia J. Zarco L. Marini M. Viñales F. Quartararo F. Morbidelli E. Bastianini R. Fernández T. Nakagami B. Binder J. Mir A. Fernández A. Espargaró Á. Rins J. Miller P. Espargaró F. Di Giannantonio M. Bezzecchi Á. Márquez M. Oliveira J. Martín M. Márquez

2 motores utilizados para los pilotos más económicos de MotoGP 2023

En Le Mans, nueve pilotos llegaron utilizando exclusivamente dos motores. En la lista están tres hombres de KTM, Brad Binder, Jack Miller y Augusto Fernández, por parte de Ducati se encuentran Luca Marini y Enea Bastianini; Miguel Oliveira y Raúl Fernández están como representantes de Aprilia, y por último aparece la pareja oficial de Honda, Marc Márquez y Joan Mir.

3 motores utilizados de media en MotoGP 2023

Para la mayoría de los pilotos, se ha utilizado un tercer motor del box. En el caso de Pol Espargaró, que sufrió un grave accidente en Portugal y fue sustituido a partir del Gran Premio de las Américas, fue precisamente en Austin cuando se utilizó una nueva unidad en una de sus motos.

Fabio Quartararo, de Yamaha, y los pilotos oficiales de Aprilia Aleix Espargaró y Maverick Viñales, empezaron a utilizar un tercer motor a partir de Jerez. Muchos otros siguieron su ejemplo en Le Mans: Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martín, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio por parte de Ducati, y Alex Rins y Takaaki Nakagami por parte de Honda.

Solo un piloto de MotoGP con 4 motores usados tras el GP de Francia 2023

Sólo un piloto ha utilizado cuatro motores al menos una vez. Se trata de Franco Morbidelli, cuya Yamaha fue equipada con una nueva unidad de potencia en España, antes de inaugurar una cuarta en Francia. Cabe recordar que estos cuatro motores no se descartan una vez que se utilizan, sino que siguen siendo legalmente utilizables.

Sólo un motor retirado en MotoGP 2023, para Bezzecchi

La asignación de Marco Bezzecchi, en cambio, tiene un motor menos que los demás pilotos. El espeso humo que salía de su Ducati durante la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de España evidenciaba un problema, y el motor implicado fue retirado de su conjunto y sustituido a partir del día siguiente.