La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

En un comunicado oficial, el promotor del campeonato del mundo anunció que, por tercera temporada consecutiva, el curso 2027 arrancará en Buriram, con la celebración del Gran Premio de Tailandia.

"MotoGP inaugurará una nueva era en la categoría reina del motociclismo con el inicio del Campeonato Mundial FIM MotoGP 2027 en el Gran Premio de Tailandia, que se celebrará en Buriram del 5 al 7 de marzo de 2027", anuncia el comunicado.

"Tailandia acogerá la primera prueba de la temporada de MotoGP por tercer año consecutivo, lo que subraya la creciente importancia del país dentro del campeonato y la pasión de su afición, que no deja de crecer. Tras el éxito de las primeras pruebas en 2025 y 2026, Buriram volverá a recibir a los pilotos más rápidos del mundo, mientras MotoGP inicia un nuevo capítulo histórico", continua.

"El Gran Premio de Tailandia de 2027 hará historia al ser el primer evento competitivo disputado bajo el nuevo reglamento técnico de MotoGP para el ciclo 2027-2031. Aficionados de todo el mundo presenciarán el debut de la nueva generación de motos de MotoGP en condiciones de carrera, marcando el inicio de una emocionante nueva era para este deporte", explican desde MotoGP.

"Acoger la primera carrera de la temporada de MotoGP por tercer año consecutivo es una muestra de la excelente colaboración que hemos forjado en Tailandia y de la increíble pasión de los aficionados", explica Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, en el mismo comunicado. "Buriram siempre ha ofrecido uno de los mejores eventos de nuestro calendario, lo que lo convierte en el escenario perfecto para el lanzamiento de la nueva era técnica de MotoGP. La primera carrera bajo la normativa de 2027 marcará el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para nuestro deporte, y estamos encantados de comenzar esta nueva etapa en Tailandia", añade el ejecutivo.

"Con una afición local apasionada, instalaciones de primer nivel en el Circuito Internacional de Chang y la expectación que rodea a un nuevo ciclo regulatorio, Buriram está preparado para ofrecer el escenario perfecto para el lanzamiento de la temporada 2027 de MotoGP. Buriram siempre ha ofrecido uno de los mejores eventos de nuestro calendario, lo que lo convierte en el escenario perfecto para el lanzamiento de la nueva era técnica de MotoGP", concluye el comunicado oficial.

La pretemporada de 2027 arrancará con el test oficial de sepan, durante el mes de febrero, dando paso el Circuito Chang en Buriram al segundo y definitivo test previo al inicio del curso dos semanas antes del arranque de la temporada, con fechas aún por confirmarse. En medio de ambos eventos, tal y como adelantó Motorsport.com, la ciudad brasileña de Río de Janeiro albergará el macroevento de presentación de la temporada.