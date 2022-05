MotoGP retira el #46 de Valentino Rossi de forma oficial en Mugello

Cargar el reproductor de audio

Valentino Rossi se retiró de MotoGP al final de la temporada 2021, después de haber debutado en el Campeonato del Mundo en 1996.

En una carrera que se extendió durante 26 temporadas, Rossi ganó nueve títulos mundiales en las categorías de 125cc, 250cc y MotoGP - siete de ellos en la categoría reina - y 115 grandes premios, 89 de ellos en la máxima categoría.

MotoGP anunció durante el GP de Francia de hace dos semanas que retiraría el famoso #46 de Rossi de los números elegibles para los pilotos, en una ceremonia especial el sábado en Mugello.

Fue un anuncio que ha suscitado críticas, ya que Rossi declaró en el pasado que no le gustaría que se retirara su número.

"Sobre mi número, estaba pensando, mi primera impresión es que no me gusta que se retire el 46. Prefiero que permanezca y si algún otro piloto quiere llevar ese número puede hacerlo", dijo Rossi sobre el tema allá por 2016.

En una ceremonia en la recta de boxes de Mugello, el sábado por la tarde, antes de la clasificación de MotoGP, el número de Rossi fue retirado con el nueve veces campeón del mundo presente, así como gran parte del paddock.

Rossi recibió un trofeo especial con su número antes de dirigirse a la tribuna principal de Mugello.

"Tengo que dar las gracias por todo esto, es increíble", dijo Rossi, añadiendo cuando se le preguntó por volver a MotoGP: "Oh, me duele la espalda y las rodillas, así que me di cuenta de que estoy mayor. Pero ha sido increíble, gracias a todos".

Rossi mantiene una gran presencia en la parrilla de MotoGP a través de su equipo, VR46 Ducati, y sus pilotos de la Academia.

Actualmente, hay cuatro pilotos de la Academia VR46 en la parrilla de MotoGP, con Pecco Bagnaia en Ducati, Franco Morbidelli en Yamaha y Luca Marini y Marco Bezzecchi en VR46 Racing.

Desde su retirada de MotoGP, Rossi se ha embarcado en una carrera automovilística en el GT World Challenge Europe con WRT y Audi. Sin embargo, el italiano está muy involucrado con su equipo de carreras durante los fines de semana de los grandes premios, y se espera que aparezca en un par de pruebas más en 2022, tras haber acudido a Portimao y Mugello.