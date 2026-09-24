MotoGP continúa con las renovaciones de circuitos: Mugello, hasta 2031

MotoGP sigue anunciando renovaciones de circuitos este jueves. Si por la mañana ha sido el turno a Portimao, que continuará como sede del Gran Premio de Portugal hasta 2029, esta tarde le ha tocado a una de las pistas italianas del calendario: el icónico Autódromo de Mugello.

Así, el campeonato sigue definiendo el futuro del organigrama justo un día antes de que se anuncie, a las 12 de la mañana, el calendario para el curso 2027. En este caso, se ha confirmado que Mugello seguirá siendo sede del Gran Premio de Italia los cinco próximos años, hasta la campaña 2031 incluida.

La pista transalpina acababa contrato al término de este año, pero se daba por hecha su continuidad, que MotoGP ha confirmado en un comunicado. "El nuevo acuerdo refuerza el compromiso a largo plazo de MotoGP con un circuito famoso por su ambiente apasionante, su espectacular emplazamiento y su capacidad para ofrecer siempre carreras de primer nivel", indicaron.

"Mugello, que el año pasado celebró el 50º aniversario desde que acogió su primer gran premio de motociclismo, sigue siendo una pieza clave del calendario de MotoGP y está ampliamente considerado como uno de los circuitos más famosos y rápidos del motociclismo. Su atractivo perdurable quedó aún más patente en 2026, cuando el Gran Premio de Italia recibió a una cifra récord de 178.723 espectadores a lo largo del fin de semana".

Aficionados en Mugello al final de la carrera de MotoGP Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, dijo: "Mugello es mucho más que una sede de gran premio. Es uno de los hogares espirituales de MotoGP, donde la pasión de los aficionados italianos y la historia de nuestro deporte crean un ambiente sin igual. Cada año nos recuerda por qué sigue siendo una de las pruebas más especiales del calendario, y estamos orgullosos de garantizar su lugar en el futuro de MotoGP".

Paolo Poli, director del Circuito de Mugello, comentó por su parte: "Esta renovación para acoger el Gran Premio de Italia de MotoGP hasta 2031 demuestra nuestro compromiso, junto con Ferrari [propietaria de la pista], con el futuro del Circuito de Mugello. Proporciona una base sólida para el desarrollo continuo del circuito, garantizando que siga siendo un referente en la escena internacional y una de las citas clave del calendario de MotoGP para los aficionados de todo el mundo".

"En 2025 celebramos los 50 años de historia desde que se celebró el primer Gran Premio de motociclismo en el circuito toscano, en 1976. Con esta renovación, esa historia continúa, abriendo un nuevo capítulo para Mugello, la Toscana, Italia y MotoGP", cerró.

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