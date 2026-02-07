Ir al contenido principal

MotoGP Presentación MotoGP

MotoGP presenta la temporada 2026 en un multitudinario evento en Kuala Lumpur

La capital de Malasia, su espectacular skyline y las emblemáticas Torres Petronas fueron el decorado elegido por el Mundial de MotoGP para presentar la temporada 2026.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Añadir como fuente principal
Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 2026

Foto de: MotoGP

Después del gran éxito de la presentación del pasado año en Bangkok, que por primera vez se llevaba a un escenario en forma de evento abierto a los fanáticos, el marco elegido para el lanzamiento de la temporada 2026 fue la capital de Malasia, la espectacular Kuala Lumpur, con sus magníficos edificios y las emblemáticas Torres Petronas, a cuyos pies se montó, precisamente, el escenario donde se fueron presentando todos los equipos y pilotos.

El marco de la presentación, que arrancó el viernes con las fotos oficiales, ha girado en torno a la espectacularidad de los edificios gemelos, uno de los símbolos modernos más importantes de Asia, el mayor mercado del campeonato del mundo de MotoGP. Durante todo el día se pudieron ver algunas de las MotoGP en puntos estratégicos de la ciudad, mientras que por la tarde-noche los pilotos se reunieron en lo alto de la Torre Permata Sapura para una sesión fotográfica, con las icónicas Torres Petronas de nuevo como telón de fondo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: MotoGP

La práctica totalidad de la parrilla de MotoGP se juntó el viernes para foto en la que se notaron las ausencia de Fermín Aldeguer, lesionado desde principios de enero y que, de momento, no tiene fecha de reaparición, y la de un Fabio Quartararo que el martes sufrió una caída en la primera jornada del test oficial de Sepang, fracturándose un dedo de la mano derecha. El francés estuvo presente, por medio de un vídeo desde su casa, en la presentación de las motos Yamaha durante el evento de este sábado.

En el evento principal del sábado por la noche hora local, MotoGP transformó el centro de la ciudad en un circuito urbano. Se instalaron boxes exclusivos para los 11 equipos en las inmediaciones de las Torres Petronas, junto con un pitlane improvisado para que los pilotos pudieran entrar y salir de la pista.

Moto de Marc Márquez, Ducati Team

Moto de Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Al anochecer, los pilotos salieron a las calles de Kuala Lumpur, realizando caballitos y paradas en un tramo cerrado frente a las Torres Petronas. En orden inverso a la clasificación del año pasado, Pramac y LCR fueron los primeros en salir a pista, con Ducati cerrando el espectáculo. Incluso Jorge Martín regresó a la Aprilia RS-GP tras perderse los test de Sepang para recuperarse de una cirugía. Yamaha reclutó a Augusto Fernández para reemplazar al lesionado Quartararo, mientras que Gresini optó por correr en solitario con el subcampeón del año pasado, Alex Márquez.

Uno a uno, los equipos ha ido desfilando con sus dos pilotos y motos por un pequeño tramo de calle antes miles de aficionados que han abarrotado las inmediaciones del escenario. Cada equipo ha tenido su momento, uno por uno, para poder mostrar sus colores y expresar sus buenos deseos para la temporada, lo que alargó el acto considerablemente, aunque tanto los presentadores como grupos musicales y DJ's amenizaron las casi tres horas de evento. Además de las habilidades de algunos de los pilotos, como los debutantes Diogo Moreira y el turco Toprak Razgatlioglu, que junto a Jack Miller en Pramac prometen mucho show.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Dorna

Como no podía se de otra manera, el equipo campeón de MotoGP el año pasado, Ducati, con Marc Márquez y Pecco Bagnaia, además de su ingeniero estrella Gigi Dall'Igna, fueron los últimos en cubrir los cientos de metros en moto antes de subir al escenario ante un enorme grupo de fans entregados a las estrellas del campeonato.

Disfruta de todas las fotos del evento de la presentación de MotoGP 2026

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1