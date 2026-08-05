MotoGP sostiene que no busca correr en más circuitos urbanos del estilo de Adelaida

El Mundial de MotoGP no está manteniendo actualmente ninguna conversación sobre añadir más circuitos urbanos al calendario, y la los responsables de la categoría subrayaron recientemente que el trazado australiano de Adelaida será un caso independiente, al menos a corto plazo.

A principios de este año, la máxima categoría de las dos ruedas provocó un gran debate. al anunciar que Adelaida sustituirá al popular circuito de Phillip Island como sede del Gran Premio de Australia en 2027. Un Phillip Island que, por cierto, también perderá su sitio como tradicional ronda de apertura del Mundial de Superbikes, siendo sustituido por The Bend Motorsport Park, situado en la región de Australia del Sur, a partir de 2028.

Así, el gran premio de MotoGP en Adelaida verá a las motos de nueva generación, de 850cc, compitiendo en el centro de las ciudades, en este caso de Victoria Park, un emplazamiento utilizado anteriormente por la Fórmula 1 entre 1985 y 1995.

Tras las preocupaciones iniciales de los aficionados sobre la seguridad de los pilotos en un circuito urbano, MotoGP ya había aclarado que el proyecto de Adelaida no suponía un giro hacia pistas urbanas más amplias. Además, Alex Márquez también aclaró que los pilotos no correrían allí si su seguridad se veía comprometida, pero que no se trata de un trazado urbano de los que están presentes en el imaginario colectivo, como puede ser Mónaco, sino que es un circuito permanente, pero dentro de una ciudad.

En el pasado Gran Premio de la República Checa, el director deportivo de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), Carlos Ezpeleta, reiteró la postura, revelando que la categoría reina no está discutiendo, en estos momentos, la posibilidad de replicar el concepto de Adelaida en otras ciudades.

"Hay dos tipos de escenarios muy distintos", dijo Ezpeleta a medios selectos en Brno, entre los que estaba Motorsport.com. "Uno es Buenos Aires [donde MotoGP irá tras una remodelación en 2027], que es una enorme oportunidad para nosotros, con una población urbana de 14 millones de personas y un circuito permanente en el centro de la ciudad".

"Eso es más fácil que algo como Adelaida, donde hay una proeza geográfica específica de la ciudad que les permite construir algo y desmontarlo. Con respecto a Adelaida, no estamos teniendo ninguna otra conversación así [sobre más circuitos similares] en este momento".

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El mundo tiene que ver, de alguna manera, cómo es eso, y también es una oportunidad increíble para que MotoGP muestre que es posible. Estamos realmente, realmente emocionados, pero no estamos teniendo ninguna otra conversación así".

Bajo su nuevo propietario, Liberty Media, MotoGP está impulsando el acercamiento del Mundial a los aficionados, con la incorporación tanto del circuito urbano de Adelaida como de la renovada pista permanente en la capital de Argentina, como parte de la misma estrategia.

Por separado, la compañía estadounidense también está explorando la posibilidad de llevar MotoGP a Miami, que se ha convertido en un importante destino comercial para la Fórmula 1, campeonato del que también son propietarios.

MotoGP está, efectivamente, manteniendo conversaciones para correr en el Autódromo de Miami a largo plazo, pero Ezpeleta aclaró que no ve al trazado ubicado en Florida como un circuito urbano 'auténtico'.

"Considero Miami y Adelaida muy diferentes", dijo, refiriéndose al trazado temporal construido alrededor del Hard Rock Stadium.