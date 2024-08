En MotoGP "tienen que estar los mejores" sin mirar el pasaporte, opinan los pilotos

El jefe máximo de MotoGP siempre defendió que en la máxima categoría "tienen que estar los mejores", y lo sigue pensando, pero ahora con matices. "Los mejores deben estar, pero es más fácil ser mejor si eres italiano o español. Debería ser como en los Juegos Olímpicos, van tres americanos, y si eres el cuarto americano, no vas, aunque seas mejor que los de otros países", explicó Carmelo Ezpeleta en una reciente entrevista.

Motorsport.com preguntó a algunos de los pilotos españoles e italianos de la actual parrilla de MotoGP, que en principio no estarían en ese top 3 de 'clasificados', qué les parece lo expuesto por el jefe del campeonato y cómo podría gestionarse.

"¿Cuantos británicos o anglosajones hay en la F1?", pregunta Raúl Fernández cuando le preguntamos por el tema. "No creo que sea un tema de nacionalidad, seguramente los italianos y los españoles seamos mejores por lo difícil que nos resulta llegar hasta aquí. Seguramente, si fuéramos de otra nacionalidad, tendríamos más ayudas a nivel de campeonatos de formación. En España es muy difícil, personalmente, lo que yo he vivido es mucho trabajo y luchar mucho para llegar a MotoGP, sin olvidarnos de los sacrificios de las familiar", argumenta.

"Al margen de eso esta el tema de lo que quieren las fábricas. Si te vas a, por ejemplo, Honda y les dices que tienen que coger a tres pilotos de tal o cual nacionalidad, te dirán que ellos no ponen 50 millones en un proyecto para que me digas que pilotos tengo que poner. No será fácil gestionarlo. Lo que hay que ver es que los pilotos se sacrifican mucho y lo que tienes que mirar son los resultados. Es una lástima que un piloto como Sergio García, con lo que ha luchado y está haciendo, no tenga plaza en MotoGP, entonces ¿para qué tanto trabajo? Es frustrante, si no puedes llegar para qué lo vas a intentar", se pregunta el de Trackhouse, con una renovación de dos años en el bolsillo.

Luca Marini, actual piloto del equipo oficial Honda y que cumple su quinta temporada en MotoGP, va en una línea similar. "Hay que entender porque el nivel de los pilotos españoles e italianos es muy alto y están en MotoGP porque son los mejores del mundo, no porque sean italianos o españoles. Si tuviéramos la posibilidad de encotrar pilotos de otras nacionalidades del mismo nivel, que vengan. Pero, en mi opinión, tanto en España como en Italia hay una cultura, una pasión y una organización ya desde adolescentes, incluso niños, que permite crecer como pilotos y llegar a la máxima categoría, mientras que en otros países parecen tener más dificultad para desarrollarse. Veremos cómo sigue la cosa, pero si es así tendremos estar entre los tres mejores pilotos italianos, no es ningún problema", dijo un poco en broma, o no.

"Honestamente, es muy difícil de gestionar un tema de estos", expone Alex Rins, el piloto español de Yamaha. "Siempre se ha dicho que España e Italia tienen muy buena pase de pilotos, y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, en MotoGP pero también en Moto2 y Moto3. Controlar esto, no sé, creo que afectará más a pilotos jóvenes que lleguen al Mundial que no a los que ya estamos aquí, bueno, ¡eso espero!", bromea el barcelonés.

Aprilia, que los últimos años ha tenido dos pilotos españoles, cambia de alineación el próximo año y pasará a tener un español y un italiano, para Aleix Espargaró, que precisamente se retira a final de año y deja paso a su buen amigo Jorge Martín, la situación es clara. "Evidentemente que sería bonito que en MotoGP hubiera catorce nacionalidades distintas, pero esto es la élite y en la élite tienen que estar los mejores, sean de donde sea", apunta.

En la actual parrilla de MotoGP compiten nueve españoles y seis italianos Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Otro que ha renovado recientemente y se asegura dos años más en la parrilla de MotoGP es Alex Márquez, el piloto español del equipo Gresini.

"Esto no es de ahora, ya hace años que se sabe. Cuando yo estaba en Moto2, si hubiera sido de otra nacionalidad hubiera subido antes, pero si eres español o italiano no hay tantos huecos", suelta el catalán. "Es una realidad. El campeonato está invirtiendo en Asia y otras regiones haciendo copa de promoción para que salga gente de ahí, pero por suerte en España e Italia no hace falta que inviertan porque ya tenemos campeonatos muy buenos de las federaciones, y salen muchos pilotos. No se puede luchar contra la naturaleza de que los mejores pilotos sean de determinados países. Y si miran abajo, aún lo tienen peor, porque todos los que suben son españoles e italianos", advierte Márquez. "Seria ideal que los catorce pilotos más rápidos del mundo fueran de catorce países diferentes, y puedes ayudar con campeonatos de promoción para que algún día sea así, pero no puede luchar contra la naturaleza de que, en la actualidad, los mejores sean de donde son", zanjó el pequeño de los Márquez.

Uno de los que se puede quedar sin su actual plaza es el mallorquín Augusto Fernández, que lucha por seguir en el paddock de MotoGP como probador de Yamaha.

"Siempre ha sido así, los españoles e italianos para estar en MotoGP hemos tenido que ganar en todo lo que hemos hecho", recuerda el campeón de Moto2 2022. "Nunca hemos tenido ninguna facilidad por el pasaporte, pero si estamos aquí es porque no hay pilotos de otros países mejores que los que estamos aquí. Nos ha tocado ser españoles, y orgullosos de ser, pero sabemos que hay que ganar para estar aquí. Yo mismo, ahora estoy fuera (no seguirá en Tech3) y hay habrá que demostrar mucho para poder volver a estar", recuerda el mallorquín.