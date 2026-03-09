MotoGP elige el mejor gran premio de la temporada 2025

Aunque ya todo el mundo está pensando en la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, tras un vibrante arranque en Tailandia que tuvo absolutamente de todo, el campeonato ha seguido mirando al pasado curso al designar, este lunes, al mejor gran premio que se disputó durante 2025. El elegido ha sido el GP de Países Bajos, en el siempre mítico circuito de Assen, 'la Catedral' del motociclismo.

Assen es, sin duda, una parte importantísima de la historia del Mundial de Motociclismo, al ser la pista que más grandes premios ha acogido desde la primera temporada del campeonato, allá por 1949, disputándose las carreras hasta la década pasada en sábado y no en domingo, como marcaba la tradición.

El trazado neerlandés nunca había fallado a su cita con las motos hasta 2020, año en la que la edición del gran premio se canceló por la pandemia del COVID-19. Precisamente, el pasado 2025 -año en el que Marc Márquez ganó en MotoGP por delante de Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia-, el circuito del TT celebró los 100 años desde que comenzaron las competiciones de motociclismo en la zona, primero como pista urbana antes de ser permanente.

Los aficionados holandeses y de otras partes de Europa acudieron en masa a Assen, con más de 200.000 espectadores batiendo el récord de asistencia del Gran Premio de Países Bajos, algo que "subraya su evolución hasta convertirse en uno de los mayores eventos de los Países Bajos, junto con su increíble legado en las carreras y MotoGP", según ha detallado el campeonato en un comunicado.

Marc Márquez, Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Arjan Bos, presidente del consejo de administración del TT Circuit Assen, ha dicho: "Este premio es un gran elogio para todos los que hacen posible el Gran Premio de Países Bajos. Hemos construido el evento en torno a tres pilares: dar prioridad al deporte, proporcionando el mejor servicio posible a los equipos y pilotos; dar prioridad a nuestros aficionados, ofreciéndoles la mejor experiencia posible; y añadir entretenimiento, que haga que el fin de semana sea realmente único, desde música, exhibiciones aéreas y fuegos artificiales hasta una espectacular ceremonia de apertura y un podio en el que las motos se elevan sobre un ascensor. Combinado con nuestro siglo de historia en las carreras y los grandes nombres grabados en el trofeo, esto es exactamente lo que nos propusimos construir hace años, y seguiremos subiendo el listón".

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, antigua Dorna, añadió: "Assen ocupa un lugar especial en el corazón de muchos aficionados a MotoGP y es fácil entender por qué. El recinto tal y como es hoy en día es un circuito moderno, con unos estándares increíblemente altos, que ofrece carreras realmente increíbles, y su historia habla por sí sola".

"Estamos muy orgullosos de haber sido testigos de gran parte de esta evolución y de ver cómo Assen sigue batiendo récords de asistencia, dando la bienvenida a cada vez más aficionados con aún más actividades y entretenimiento para que disfruten. El premio al Mejor Gran Premio es muy disputado y queremos felicitar a todo el equipo del TT Circuit Assen y a todo el equipo del GP de Países Bajos por este logro", finalizó el dirigente español.

También puedes leer: Fórmula 1 Assen estudia obtener la licencia de Grado 1 de la FIA para la F1