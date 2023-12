"MotoGP debería poner un límite para no ser una Copa Ducati", propone Lin Jarvis

El máximo responsable de Yamaha en las carreras saluda con optimismo la implementación de las concesiones en MotoGP, y lo ve como un freno para la fuga de constructores nipones.

El demoledor anuncio de la marcha de Suzuki del Mundial de MotoGP en mayo del año pasado, sigue presente como una espada de Damocles en la memoria tanto de los aficionados como, sobre todo, de los que, de una manera u otra, forman parte del campeonato, sobre todo los equipos japoneses.

Los malos resultados de Honda, y también de Yamaha, han llevado a MotoGP a recuperar las 'concesiones', un sistema de ayudas que en el pasado se utilizaron para reforzar a equipos como Ducati, Aprilia y KTM ante la superioridad de los japoneses, y que ahora saldrá al rescate de las fábricas de Iwata y Tokio.

La idea, que fue adelantada por Motorsport.com a mediados de noviembre, venía gestándose desde después del parón veraniego, y la reacción de la dirección deportiva del mundial fue instantánea, y tras cerrarse la temporada en Valencia se hicieron públicas las medidas y el nuevo sistema de ayudas que empezó a regir desde el mismo test celebrado el martes de Cheste.

El objetivo de los organizadores del campeonato es igualarlo, pero también evitar con ello que los responsables de Honda o Yamaha caigan en la tentación de plantearse abandonar MotoGP, una posibilidad que según Lin Jarvis, máximo responsable de Yamaha en las carreras, es factible.

"Exactamente. Las concesiones son mejores para el campeonato y así podemos evitar que las fábricas japonesas abandonen MotoGP en el futuro. Algo que es muy importante a largo plazo", admite el británico, de 65 años, en conversación con Speedweek.

Pese al aviso, Jarvis cree que Yamaha "definitivamente no" abandonará el campeonato, al menos a corto plazo.

"Desgraciadamente, son muy importantes para nosotros", dice en referencia al nuevo varemos de concesiones. "Si queremos volver a dar un paso adelante, necesitamos más oportunidades para hacer pruebas. El año que viene sólo tendremos dos pilotos. Los tests nos ayudarán, nos darán más libertad. Podemos utilizar más motores y también cambiar las especificaciones durante la temporada", enumera los beneficios.

Yamaha, que recientemente ha renovado por dos temporadas más a su piloto de pruebas, Cal Crutchlow, no es de los equipos que más aprovecha los wildcard, de los que solo ha hecho uno esta temporada, en japón. Ahora, con el nuevo sistema podrá hacer hasta seis durante la temporada.

"No tiene sentido hacer seis si estos wildcard no forman parte de nuestro programa de desarrollo", frena el británico. "Pero sin duda haremos más que este año, porque uno es demasiado poco. Estoy convencido de que haremos al menos tres, quizá más. Hemos prorrogado el contrato con Cal dos años y también haremos más test en Europa", asegura.

Ducati, la fábrica más perjudicada con el nuevo sistema de concesiones, apoyó su implementación para ayudar a los equipos japoneses, pero mostró su rechazo a que constructores como Aprilia o KTM, que han ganado y hecho podios este año, se beneficien de ello.

"Sí, es algo que puedo entender", empatiza Jarvis antes de soltar: "Pero también hay quien piensa que tenemos demasiadas Ducati en el Mundial, esa es también mi opinión, aunque puede ser injusta. (Ducati) ha ofrecido sus máquinas, que son muy potentes, a un buen precio y eso funcionó bien para ellos, que ahora tienen ocho pilotos. Para el campeonato, creo que sería mejor poner un límite de, digamos, seis máquinas, en lugar de convertirse en una 'Copa Ducati'.

Pese a que admite que ahora mismo KTM y Aprilia están por encima claramente de Yamaha, Jarvis cree que aún "no están al nivel de Ducati. Si Yamaha y Honda se benefician de las concesiones, las cosas, por supuesto, se pondrán más difíciles para esas dos casas", de ahí que entienda que también reciban, en parte, esas ayudas.

Negociaciones con VR46

Mientras Ducati ponía maquinaria de primerísimo nivel al alcance de muchos equipos privados, "otras fábricas no hicieron eso", admite el británico en referencia a la propia Yamaha, que perdió a su equipo satélite, RNF, por el elevado precio que cobraba. El fabricante de Iwata es el único que no tiene equipo satélite, y no lo va a tener tampoco en 2024, algo eu esperan corregir para 2025.

"Para ese año esperamos tener un equipo asociado", explicó Massimo Meregalli a Motorsport.com. "Estamos negociando para poder tener un equipo satélite, de nuevo, a partir de 2025. Evidentemente, lo más natural, debido a las relaciones existentes y a que Valentino Rossi es embajador de nuestra marca, sería que ese equipo fuera VR46", una negociación que, sin embargo, no va a tener fácil Jarvis, ya que tanto Ducati como KTM ya han presentado ofertas formales a la escudería con base en Tavaullia para que corra con su maquinaria en 2025-26.