MotoGP apuesta por impulsar el entretenimiento alrededor de las carreras

El promotor del campeonato del mundo de MotoGP, Dorna, quiere aprovechar el éxito del nuevo formato de fin de semana de los grandes premios, con la introducción de las carreras sprint como punta de lanza de esta renovación, para mejorar el espectáculo que rodea a la competición, apostando por situar a los aficionados en el centro de la acción.

Además de las vistosas y emocionantes carreras sprint de los sábados, los fans de MotoGP están disfrutando esta temporada de algunas novedades, tanto los que asisten a los circuitos, como los que siguen las carreras desde la televisión. Algunos ejemplos son el podio a pie de pista de las carreras cortas del sábado, el 'Hero Walk’ y el desfile de pilotos del domingo por la mañana o la invasión de pista para celebrar el podio con los pilotos el domingo.

Ahora, MotoGP anuncia la asociación por tres temporadas con la empresa NSN (Never say Never) para impulsar una nueva era de eventos y experiencias de entretenimiento centradas en los aficionados, un acuerdo que arrancará tras el Gran Premio de Valencia 2023, cuyo colofón, la entrega de premios de la temporada, hasta ahora restringido por invitación, abrirá sus puertas a los aficionados, que podrán seguir en directo la ceremonia de galardones, con invitados y actuaciones musicales de primer nivel.

MotoGP, con la ayuda de NSN, quiere convertir la fiesta de entrega de premios de la temporada en un espectáculo de entretenimiento para los fans, y será solo el inicio de una colaboración de tres temporadas en las que se organizaran eventos musicales durante los grandes premios, con la finalidad de que los seguidores que acudan a los circuitos sigan con el entretenimiento una vez paren los motores.

NSN, la empresa con la que se ha asociado MotoGP para impulsar el entretenimiento alrededor de las carreras, es responsable, entre otros, de la 'OMG! LaLiga Music Experience', un evento musical de cierre de la temporada de fútbol, que el pasado mes de junio, en su segunda edición, reunió a más de 40.000 aficionados en el Metropolitano de Madrid, contando la actuación de algunos artistas del momento en el panorama internacional.

"Colaborar con Dorna, una institución de referencia mundial, consolida nuestra visión de fusionar mundos y romper barreras en el entretenimiento", explica en la nota Vicenç Fábregas, Head of Live Experience de Never say Never.

"En NSN estamos muy comprometidos en proporcionar un producto de entretenimiento mejorado y ofrecer experiencias únicas. Nuestro objetivo con esta colaboración es superar las expectativas de los aficionados al motociclismo y crear un evento inolvidable que combine la emoción de las carreras con el espectáculo del entretenimiento en vivo", añade.

Carlos Ezpeleta, Director Deportivo de Dorna Sports, espera que este nuevo acuerdo de un valor añadido a los grandes premios.

"Cuando viajas a un evento de MotoGP, y muchos aficionados lo hacen durante varios días, queremos que disfruten de cada segundo posible. En la pista ya tenemos un espectáculo increíble, y fuera de ella ahora podemos decir cada vez más lo mismo. Presentar una ceremonia de entrega de premios renovada y aumentada nos ofrece la oportunidad perfecta para invitar a los aficionados a celebrar el final de la temporada con nosotros y para que el deporte llegue a nuevas audiencias, combinando una celebración de MotoGP con algunos de los nombres más grandes de la música. Así que estamos encantados de trabajar con NSN y añadir otro punto culminante a algunos fines de semana de gran premio, tanto para nuestros fieles seguidores como otro incentivo para que nuevas audiencias descubran el deporte del motor más emocionante del mundo".

La novedad este año del podio en pista el sábado tras la carrera sprint, se está convirtiendo en uno de los momentos que más disfrutan los aficionados Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images