MotoGP – holeshot: quién lo monta, dónde y cuándo lo usan

Ducati introdujo el primer dispositivo de salida en MotoGP durante el Gran Premio de Japón de 2018, montándolo en la Desmosedici del piloto del equipo Pramac Jack Miller. El australiano llevó el peso de las pruebas en el desarrollo del holeshot, que en noviembre de 2019, en Tailandia, dio un salto de calidad, al convertirse en dinámico y poder usarse, además de en la salida, durante la vuelta.

Tres carreras más tarde, en Sepang, el piloto de Suzuki Alex Rins fue quién levantó la liebre, asegurando que la moto de Miller, durante el Gran Premio de Malasia, bajaba su altura en las rectas, algo que el australiano y Ducati acabaron admitiendo.

En 2020 todas las motos Ducati de fábrica montaban ya el dispositivo holeshot mejorado, tanto para las salidas como durante la vuelta, mientras que algunos constructores rivales empezaban a incorporar en sus prototipos sus propias versiones del dispositivo, pero solo para la salida.

En 2021, Ducati ha afinado y mejorado aún más su sistema hasta el punto de convertirlo en una de las mejores armas de la Desmosedici, mientras que otros fabricantes han adoptado ya el sistema dinámico, aunque con más o menos eficacia. A día de hoy la única moto de la parrilla que no tiene un holeshot que funcione durante la vuelta es Suzuki.

El análisis de Uri Puigdemont: Por qué MotoGP no contempla la congelación de motores que aplicará la F1

En ese especto y respecto a Ducati “competimos en otra categoría”, asegura José Manuel Cazeaux, ingeniero de pista de Rins en el equipo Suzuki en el podcast de Motorsport.com ‘Por Orejas’.

“Mejorar una décima por vuelta tocando la puesta a punto, el chasis o las suspensiones cuesta un montón, imagínate ganar tres décimas en cada vuelta, como hacía Ducati en Qatar, sólo con el sistema dinámico del holeshot”, reflexiona el técnico argentino.

Suzuki es, ahora mismo, el único constructor que monta su holeshot solo en la parte delantera de la moto para las salidas, lo que le impide utilizarlo durante la vuelta.

“En Qatar vimos que acelerábamos la mitad que la Yamaha en la salida de algunas curvas en las que la moto hacía caballito”, dice Cazeaux, al poder las M1 aplicar el ‘dinamic device’ con el que no cuenta la GSX-RR.

Pese a que sobre el papel el dispositivo parece que se haya convertido en la nueva panacea, el ingeniero de Suzuki deja claro que no es así, aunque hay que tenerlo.

“Tu puedes tener el mejor ejercito entrenado para el cuerpo a cuerpo, pero si el enemigo viene con armas químicas no tienes nada que hacer. Como ingeniero pienso que el holeshot es una tontería tenerlo porque es algo que jamás se va a aplicar a una moto de calle”, razona el ingeniero.

No te pierdas la entrevista con Manu Cazeaux: Podcast 'Por Orejas' – Analizamos la temporada de Rins junto a su jefe técnico

“Sin embargo, si quieres luchar contra los mejores tienes que tenerlo, aunque no te sirva para todas las pistas. En Qatar (donde se celebraron dos carreras) se pudo utilizar y dio ventaja, pero en Portimao no se podía usar, y en Jerez solo en un par de curvas y no ganabas casi nada, ya que la recta siguiente era demasiado corta”, explica.

Pese a no contar, de momento, con el holeshot dinámico, Cazeaux sigue pensando que “la Suzuki es la mejor moto de la parrilla en estos momentos, la más equilibrada”, aunque espera que el dispositivo completo “llegue pronto”.

El hecho de que Suzuki no cuente con motos satélite en la parrilla puede ser un de los motivos en el retraso en el desarrollo de este sistema, aunque Cazeaux también valora otros.

“Este dispositivo lleva la pelea a otro ámbito y sin él aceleras la mitad en algunos puntos, así que lo queremos tener y en Japón lo están desarrollando. Suzuki siempre es un poco más conservadora, y este dispositivo, en nuestra opinión, desvirtúa un poco lo que es una moto”.

En lo que sí está de acuerdo el técnico argentino es que a más motos en pista, más rápido se mejora.

“Absolutamente es así, de hecho el primer ‘start device’ que Ducati montó lo desarrolló Miller con su moto Pramac. Tener más pilotos te da más indicaciones y más resultados. Sería muy importante poder tener otras motos en pista”, admite.

¿Quién, dónde y cómo lo usa?

Para saber qué motos tienen el holeshot, dónde lo llevan y cuándo lo usan, nos ponemos en contacto con uno de los ingenieros más cualificados del Mundial de MotoGP.

De acuerdo con su información, además de Ducati, que lo monta en la parte delantera y trasera, y puede utilizarlo tanto en la salida como durante la vuelta, Honda y Aprilia están en el mismo caso, mientras que KTM y Yamaha solo lo montan en la parte trasera de la moto, aunque como los anteriores pueden utilizarlo tanto en la parrilla como durante la vuelta.

Dispositivo de salida y dinámico en MotoGP

Por si te lo perdiste: Vídeo: así funciona el holeshot 2021 de la Honda de Márquez y Espargaró

“Todos los fabricantes cuentan ya con un dispositivo trasero que puede utilizarse en marcha, solo que unos van mejor que otros. Suzuki es el único que, ahora mismo, no lo lleva atrás, solo delante, pero seguro que lo tendrá pronto”, explica a Motorsport.com este ingeniero de pista de primer nivel.

En la salida, el dispositivo comprime la suspensión, baja la moto, evita el efecto caballito y permite transmitir mayor agarre al neumático. Durante la vuelta, en la salida de algunas curvas previas a una recta suficientemente larga, se pueda activar para bajar la suspensión, obtener más agarre y aceleración, y evitar el efecto caballito.

“El sistema está en pleno desarrollo por lo que irá mejorando, todas las motos pueden usar el holeshot dinámicamente, algunos con más limitaciones y otros con mejores resultados”, insiste el ingeniero a quien escribe estas líneas, hasta el punto de que algunos pilotos no lo utilizan por la dificultad que comporta hacerlo y el poco beneficio que reporta.

El programa del fin de semana: MotoGP vuelve a Mugello: previa y horarios del GP de Italia 2021

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 2 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 3 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 4 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 5 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 9 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 10 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 11 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 16 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 17 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 20 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 22 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 23 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 24 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 25 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 27 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 28 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 37 / 44 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bandera a cuadros para Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images