En su afán de igualar el campeonato, en 2018 MotoGP introdujo la electrónica única por medio de una centralita fabricada por un proveedor externo idéntica para todos los equipos. La ECU diseñada por Magneti Marelli (modelo IPS-160) y denominada por los equipos como 'AGO’, ha recibido este año una importante actualización y ha pasado a conocerse como 'BAZ'.

La idea inicial era que todos los equipos recibieran cuatro unidades antes de los pasados test de Sepang, los primeros de la pretemporada 2023. Sin embargo, los problemas en el suministro de chips semiconductores, ha impedido al proveedor tener suficientes piezas para abastecer a todas las estructuras y, por el momento, solo los equipos oficiales de los cinco fabricantes involucrados en el campeonato (Ducati, Aprilia, KTM, Honda y Yamaha), pudieron disponer de las nuevas piezas 'BAZ', mientras que las formaciones privadas (LCR, GasGas, Pramac, Gresini, VR46 y RNF), siguen con la centralita antigua y se desconoce cuándo podrán recibir la nueva, algo que podría demorarse meses.

"El proveedor no tiene semiconductores suficientes para suministrar a todos los equipos, de momento sólo lo han recibido los de fábrica", explica a Motorsport.com un ingeniero vinculado a un equipo satélite de Ducati. "La nueva centralita no es radicalmente diferente, es un evolución, más potente. El problema es que no está desarrollada y, de momento, no se aprecia ninguna ventaja respecto a la vieja, solo que tiene más memoria y una mayor velocidad para procesar, subir y descargar la información", añade el técnico.

En la misma línea se expresa otro ingeniero, este de Honda, contactado por Motorsport.com. "Es más una actualización de seguridad de la temperatura y aunque pueda ser una mejora, el software es el mismo", explica. "Nosotros hemos hecho pruebas comparando las dos y el resultado es que para los pilotos no cambia nada, no han notado diferencia", añade.

"A nosotros nos ha dado un poco de problemas la nueva centralita", asegura, en cambio, un ingeniero de Aprilia a consultas de Motorsport.com. "La montamos en Sepang y falta mucho desarrollo, básicamente es un cambio del hardware, no del software, el diseño de la caja de la centralita", añade.

Según el reglamento técnico de la FIM en su apartado de regulaciones técnicas (pág.98) "el uso exclusivo de la Unidad de Control Electrónico (ECU) oficial de MotoGP, sin modificaciones ni adiciones, es obligatorio para todas las máquinas", especificando que "la IMU designada para MotoGP es la Magneti Marelli IPS-160".

Si bien es cierto que la interpretación del reglamento lleva a pensar que todos los equipos deben llevar una ECU idéntica, no lo determina de modo preciso en ningún punto, por lo que, sobre el papel, sería legal que los equipos compitieran con centralitas diferentes, cause o no ello un perjuicio.

Según el mismo reglamento, cualquier cambio en el software de la centralita debe ser aprobado unánimemente por todos los fabricantes, sin embargo, la norma aclara que "no se requiere aprobación para el mantenimiento normal y la corrección de errores que no modifiquen las estrategias de software", por lo que esta actualización no requería de la aprobación de los constructores.

Los técnicos consultados consideran que las nuevas centralitas quedarán ajustadas durante los próximos test de Portimao (11-12 de marzo). "La idea es que mejorará la performance electrónica de las MotoGP", asegura el ingeniero del equipo satélite de Ducati consultado, lo que podría dar a los equipos de fábrica una ligera ventaja sobre los privados mientras éstos no puedan, en las primeras carreras del curso, contar con las unidades 'BAZ' actualizadas. Inicialmente, los pilotos más afectados por este retraso son los que estando en un equipo satélite tienen contrato de fábrica para contar con el mismo material que los pilotos oficiales, como es el caso de Jorge Martín y Johann Zarco de Pramac-Ducati; Alex Rins de LRC-Honda; y la pareja de GasGas (KTM), Pol Espargaró y Augusto Fernández.

Centralita de MotoGP implementada en 2018 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images