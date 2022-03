Dovizioso confía dar la vuelta a su temporada en Termas

Cargar el reproductor de audio

El regreso de Andrea Dovizioso a MotoGP ha sido de todo menos fácil. Después de (casi) un año de ausencia, ha vuelto a la categoría reina para ser piloto titular del equipo RNF Racing. Sin embargo, el curso comenzó cuesta arriba, y el italiano ha encontrado un camino lleno de obstáculos y dificultades. Las dos primeras carreras de la temporada han sido la confirmación, pero el Gran Premio de Argentina puede motivo de grandes "reinicios".

A partir de Termas de Río Hondo el italiano espera dar un giro a su temporada, que hasta ahora no ha sido generosa con él. Hace dos años que MotoGP no acude al circuito argentino, así que habrá incógnitas, pero Dovizioso tiene buenos recuerdos. En la última carrera que disputó en el trazado, terminó en el tercer escalón del podio, vestido con los colores de Ducati.

Sin embargo, la situación actual es muy diferente, y la temporada 2022 representa una nueva aventura para Dovizioso, pilotando la M1, que parece ser compatible con el asfalto argentino. En 2019, allí Valentino Rossi terminó en el podio con Yamaha.

Sobre el papel, por tanto, parece que la fábrica de Iwata tiene todas las papeletas para luchar por las primeras posiciones, y eso da esperanza dentro del box de RNF, que pretende volver a empezar en Termas para dar un giro a un mundial que empezó de forma decepcionante.

"Después del mal resultado en Indonesia, quiero volver a la pista y hacerlo mejor", dijo Dovizioso antes del fin de semana argentino. "En Mandalika teníamos la capacidad de hacer cosas buenas, pero no tuvimos la oportunidad de demostrarlo".

"El circuito de Termas de Río Hondo es bastante especial, no hemos ido desde hace dos años, así que tengo curiosidad por ver cómo serán las condiciones cuando lleguemos allí. De todos modos, llegamos con optimismo, creo que puede ser una buena pista para Yamaha".

Darryn Binder también es optimista para Termas de Río Hondo. El sudafricano, que debuta este año en MotoGP, se enfrentará por primera vez a las curvas del trazado argentino con una moto de la categoría reina. Sin embargo, llega con ilusión y mucha motivación, dado el resultado del Gran Premio de Indonesia y el deseo de hacerlo bien en su primer año en MotoGP.

"Estoy emocionado por ir a Argentina", dice. "Hace un par de años que no vamos a Termas de Río Hondo. Tengo buenos recuerdos de la última vez que estuvimos allí. Así que me hace mucha ilusión, sobre todo después de terminar décimo en Indonesia, que me dio mucha alegría y motivación. Estoy preparado para llegar, empezar de cero e intentar mejorar e ir más rápido. ¡Estoy deseando que llegue otra carrera!".