MotoGP dio por hecho que los equipos consultaron a los pilotos el cambio de formato de 2027

Desde el Mundial de MotoGP afirman que han estado animando a los equipos a consultar a sus pilotos sobre el nuevo formato de los fines de semana que se introducirá en la temporada 2027, e insisten en que siguen abiertos a recibir opiniones sobre el reglamento deportivo.

El campeonato ha recibido una respuesta dispar de los corredores ante la serie de cambios que se han anunciado para el próximo curso, entre los que se incluyen la introducción de una segunda sesión de clasificación para las carreras sprint, y la supresión del Warm Up del domingo.

Algunas de las mayores estrellas de la parrilla han sugerido que no han tenido ningún papel en el proceso de toma de decisiones, al mismo tiempo que han expresado su preocupación por que el nuevo formato pueda aumentar el riesgo de lesiones.

Pedro Acosta afirmó que "no importa lo que pensemos, no nos han dado otra opción", mientras que el actual campeón del mundo, Marc Márquez, fue más allá en la rueda de prensa del jueves al decir que "los equipos y la organización deciden, así que o lo aceptas o te vas".

MotoGP siempre ha sostenido que el cambio de formato fue una iniciativa de los propios equipos y fabricantes, que querían reducir el tiempo total en pista y mejorar el espectáculo.

En declaraciones a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, durante un encuentro especial celebrado este viernes en Mandalika, el director general adjunto de MotoGP, Carlos Ezpeleta, afirmó que los pilotos podían dirigirse directamente a la organización y compartir sus opiniones sobre el nuevo formato, especialmente a través de las reuniones de la Comisión de Seguridad que se celebran los viernes.

Sin embargo, subrayó que MotoGP ya había tomado la iniciativa de pedir a los equipos que recabaran las opiniones de sus pilotos, aunque el nivel de comunicación dentro de cada estructura había variado.

"Habría que preguntar a los equipos en qué medida participan los pilotos", dijo Ezpeleta. "Abrimos nuestras puertas todos los viernes por la tarde a los pilotos [en la Safety Comission]. Algunos de ellos acuden y les explicamos nuestras ideas y les exponemos el razonamiento".

"Insistimos o, mejor dicho, pedimos expresamente a los equipos que hablen con los pilotos, y ha habido distintos grados de respuesta al respecto durante los dos últimos grandes premios. Para ser sinceros, con tantos pilotos cambiando de equipo, muchas escuderías han adoptado posturas algo diferentes en cuanto a cómo han incorporado a los pilotos".

Carlos Ezpeleta, director general adjunto de Dorna Sports Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta subrayó que MotoGP había dejado claro a los equipos que cualquier cambio solo debía introducirse tras haber consultado a sus pilotos al respecto: "La puerta de MotoGP está más abierta que la de cualquier otro deporte del mundo. Por un lado, está la GP Comission, que se encarga de cambiar las normas, y por otro, las aportaciones de la IRTA [Asociación de Equipos]".

"Hemos dejado muy claro a los equipos que solo debemos realizar estos cambios una vez que hayan hablado con los pilotos y estos hayan dado su opinión. Creo que es una tarea que deben llevar a cabo los pilotos y los equipos".

Cuando se le señaló que los equipos podrían filtrar las opiniones de los pilotos para adaptarlas a sus propios intereses, Ezpeleta añadió: "O al revés. En muchas de las decisiones, como determinar cuánto tiempo de Warm Up es necesario para comprobar la seguridad de las motos, los equipos están en mejor posición; los pilotos también tendrán algo que decir al respecto, por supuesto".

"No tenemos ningún contrato con los pilotos. Tenemos contratos con los equipos. Ellos [los pilotos] forman parte de la gestión del campeonato. De ninguna manera estamos diciendo que los pilotos no deban participar. Nuestra puerta siempre ha estado abierta y hace mucho tiempo que existe una Comisión de Seguridad. En ella, siempre comentamos cada cambio que queremos realizar".

Ezpeleta responde a las preocupaciones sobre la seguridad

Con la introducción de una segunda sesión de clasificación y los 22 pilotos compartiendo la pista en cada salida, algunos temen tener que asumir mayores riesgos durante los fines de semana, lo que podría hacerlos más vulnerables a las lesiones.

En respuesta, Ezpeleta argumentó que los cambios en el organigrama del viernes —en los que el segundo entrenamiento ya no determinará el acceso automático a la Q2, pasando de Práctica a FP2— garantizarán que los corredores no tengan que realizar vueltas adicionales con poco combustible a ritmo de clasificación.

También explicó que MotoGP reducirá la asignación de neumáticos para las clasificaciones en 2027, lo que dejará a los pilotos con menos incentivos para ir más allá del límite y sufrir caídas.

"Hubo varias propuestas o versiones en las que el objetivo era, en cierto modo, mantener o no aumentar el nivel de riesgo respecto a la situación actual", afirmó. "Habrá el mismo número de vueltas cronometradas [time attack], que es básicamente el tiempo que están bajo presión. El entrenamiento del viernes por la tarde [FP2] será totalmente libre. Así que, incluso en esas circunstancias, ya sea por cambios meteorológicos, no habrá que ir al límite varias veces".

"Habrá una gran limitación en el número de neumáticos que los pilotos podrán utilizar en esas sesiones de clasificación. Aunque se trata de una estrategia, y los equipos y los pilotos tendrán libertad para utilizarla como deseen, cuando el número de compuestos es limitado, en realidad se debería ir a por todas con menos intensidad, porque si cometes un error, sales desde atrás".

"Ahora, los pilotos pueden utilizar tantos neumáticos que, tras una caída, tienen una segunda oportunidad, algo de lo que no dispondrán en el futuro", comentó. Según explicó Ezpeleta en DAZN, lo que se está valorando es que los pilotos tengan a su disposición un único juego de neumáticos para los 15 minutos de la cronometrada sprint del viernes, y tres para la clasificación larga del sábado, todos a dividir entre Q1 (con todos los pilotos) y Q2 (para los 12 mejores).

"Hemos hecho muchas cosas este año: hemos alargado la parrilla, la hemos ensanchado y hemos eliminado los dispositivos de altura delanteros", siguió Ezpeleta. "Por desgracia, las lesiones forman parte de este deporte, tanto dentro como fuera del paddock. También hemos visto muchas lesiones fuera de los grandes premios en los últimos años".

Ezpeleta añadió que MotoGP está "abierta a cambiar y mejorar el calendario", en medio de los rumores de que la categoría podría reinstaurar la sesión de Warm Up para el año que viene.