Bastianini no se veía peleando por MotoGP en 2023, incluso sin lesiones

En la temporada 2023 de MotoGP, Ducati dominó claramente el campeonato, ganando todos los títulos en juego y confirmándose como la marca a batir también para este 2024. Pecco Bagnaia triunfó por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el primer representante de la casa de Borgo Panigale que repite corona dos años seguidos, aumentando el momento mágico de la fábrica.

Sin embargo, en el equipo oficial no todo les sonrió. Y es que, mientras un piloto se alegraba, había otro que sufría. Hablamos de Enea Bastianini, que tuvo una temporada de debut en la formación que fue de todo menos satisfactoria. El italiano pasó de la moto de 2022 a la de 2023, un salto importante que requirió de una gran adaptación.

Pero esa situación no fue sencilla, ya que su conocimiento de la nueva moto se vio interrumpido por la lesión que sufrió en el primer gran premio de la temporada. En la carrera al sprint de Portimao (la primera de la historia de MotoGP), se fue al suelo, arrastrado por Luca Marini, y se fracturó el omóplato derecho.

No fue un gran comienzo de temporada para la 'Bestia' que comenzó un calvario que duró todo el año. Fuera de juego durante varias carreras a pesar de que intentó reaparecer en Jerez, volvió a las pistas en junio, en Mugello, pero sólo para lesionarse de nuevo en Barcelona, cuando desencadenó un 'strike' en la salida de la carrera principal. De nuevo fuera de juego, Bastianini siguió sufriendo, pero aún así logró encontrar algo de satisfacción.

Será difícil olvidar el Gran Premio de Malasia, donde consiguió volver a ganar después de toda una campaña de frustración. Su resultado final en el Mundial de Pilotos, 15º, no es, desde luego, a lo que aspiraba a principios de año. Sin embargo, tomando las conclusiones de 2023, el transalpino reconoce que incluso sin las lesiones que le han perseguido, luchar por el título habría sido una tarea difícil.

Mucho antes de lesionarse, el piloto de Ducati tuvo que luchar para adaptarse a la GP23, que cambiaba radicalmente respecto a la que estaba acostumbrado y con la que ganó el año anterior con el equipo Gresini: "Mental y físicamente fue una temporada difícil. Después de la primera lesión, me di cuenta de que era difícil o incluso imposible volver a la pista rápidamente", ha empezado explicando en una entrevista a 'Speedweek'.

"En ese momento, también me di cuenta de que mis posibilidades de ganar el título eran nulas. Fue muy, muy extraño. Cuando volví, mi hombro no estaba bien en las tres o cuatro primeras carreras. Cuando volví a estar bien, me volví a caer y me lesioné de nuevo. Mentalmente fue muy, muy difícil. Siempre estoy centrado y soy positivo, pero fue duro. Pero volví, gané y eso fue muy bueno para todos nosotros.

La importancia de volver a levantarse es lo que enseñó el #23. En Sepang, no estaba en juego el Mundial para él, sino el orgullo y un gran deseo de redención: "Era importante. Ese fin de semana estaba muy concentrado en mi objetivo. El sábado me di cuenta de que era rápido en cuanto a ritmo. Así que me dije: 'Vale, mañana puedo ganar'. Salí a la carrera con ese objetivo y nada más. Mi objetivo no era acabar en el podio, sólo quería volver a ganar. Vi que Alex Márquez estaba cerca, vuelta tras vuelta, una vez a 7 décimas, luego a medio segundo, luego a 7 décimas otra vez. Al final apreté al máximo, incluso por encima del límite, y lo conseguimos".

Lesionado o no, Bastianini mira la realidad y a pesar del triunfo en Malasia reconoce que luchar por el título en su año de debut en el equipo oficial de Ducati hubiera sido un escenario poco realista: "Hubiera sido muy difícil, porque la moto de 2022 era muy buena y divertida para mi estilo de pilotaje. La moto de 2023 era más difícil de llevar al límite. Era extraño, porque uno de mis puntos fuertes es la entrada en curva y con esta moto era difícil de entender. Pero al final funcionó bien. Fui competitivo en Malasia y Qatar porque entendimos algo. Además, el equipo me conoce mejor. Pero sí, habría sido difícil para mí luchar por el título, incluso sin las lesiones".

El cambio de rumbo de Bastianini también le ha permitido ganarse de nuevo la confianza de los de Borgo Panigale, que no le bajaron de la escuadra de fábrica. Como anticipó Motorsport.com el sábado de Valencia y confirmó el propio Jorge Martín, el madrileño habría ocupado el lugar de Enea en caso de ganar el título, con el italiano 'bajando' al Pramac. Esto no sucedió y Ducati siguió mostrando su confianza.

Bastianini toma nota de ello y se muestra muy agradecido: "Es muy importante para mí, porque la confirmación de Ducati significa 'vale, te apoyamos'. Conocen mi potencial, todos en Ducati, y el año pasado ese potencial no se materializó. Al final lo conseguí, pero siempre iba por detrás a causa de las lesiones. Fue muy difícil. Pero Ducati siempre me ha apoyado y ahora la relación con mi jefe técnico y todos mis ingenieros es muy buena. Estoy contento de estar en este equipo", finaliza.