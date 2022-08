MotoGP anuncia que en 2023 habrá carreras al sprint todos los sábados

Cargar el reproductor de audio

Carmelo Ezpeleta Director General de Dorna, Jorge Viegas, Presidente de la FIM, y Hervé Poncharal, Presidente de IRTA confirmaron este sábado en el Red Bull Ring la noticia adelantada el viernes por Motorsport.com, al anunciar que la próxima temporada 2023 los fines de semana de gran premio contarán con una carrera al sprint todos los sábados por la tarde.

De momento, la decisión, que es firme, es que se introducirá esta carrera corta y que no contará para la clasificación de la parrilla, estando el resto de detalles a la espera de acabar de configurarlo, escuchando y teniendo en cuenta todas las opiniones, incluidas las de los pilotos.

“Nos hemos estado fijando en otros deportes y estamos tratando de adaptarnos para ofrecer un mejor espectáculo y debemos ser capaces de ofrecer un programa que pueda mejorar el espectáculo. Ayer hablé con los pilotos en la Comisión de Seguridad, pero la cuestión de informarles compete a los equipos”, dijo Ezpeleta antes de ceder la palabra al presidente de la FIM, que fue el encargado de hacer el anuncio.

“Vamos a introducir una carrera al sprint los sábados por la tarde en todos los grandes premios, no como en la F1 (solo lo hacen en circuitos determinados), consideramos que después de dos años de COVID llega el momento de aportar más exposición, necesitamos más espectáculo y llenar los sábados, quedan detalles por definir, pero en principio las novedades son estas.

La carrera no contará para la parrilla, que se definirá con una sesión clasificatoria, como hasta ahora”, informó Veigas antes de asegurar que “la carreras al sprint será la mitad de la carrera del domingo, y los puntos otorgados también la mitad”.

La gran controversia el viernes, por parte de los pilotos, es que no se les informó antes de tomar esa decisión.

“A los pilotos les deben informar sus contrastadores, los equipos, desde el comienzo siempre hemos utilizado esas vías, nosotros hablamos con los pilotos de la seguridad, pero no del formato, ayer les informamos aprovechando la Comisión de Seguridad, pero son los equipos quien debe hacerlo”, dijo Ezpeleta.

“Las conversaciones con los pilotos no fueron mal, se dieron opiniones y se van a tener en cuenta. Va a haber una carrera al sprint los sábados que no servirá para la parrilla, pero el resto hay que acabar de discutirlo y escucharemos a todas las partes. Es algo que hacemos para mejorar la visibilidad del campeonato”, añadió.

“En muchas ocasiones los pilotos piensan en sí mismos y he visto muchas veces cambiar la opinión de un piloto en función de la moto en la que esté”, dijo el dirigente español, antes de asegurar que “en ningún deporte el contacto de los pilotos es mayor que en MotoGP”.

Ezpeleta admitió, también, que habían atendido el pedido de los fans a través de la encuesta mundial que organizó Dorna junto a Motorsport Network. "Los aficionados, mayoritariamente, pedían una carrera al sprint, y que no contara para la parrilla", reconoció.

Hervé Poncharal, dueño del equipo Tech3 y presidente de IRTA (asociación de equipos), explicó cómo se habían sucedido los acontecimientos.

“Después del parón veraniego celebramos una reunión muy importante y fue la primera vez que miramos este proyecto, y desde el principio nos gustó mucho. Si no avanzamos, retrocedemos, a pesar de que nuestro espectáculo es fantástico, el mejor, eso no quiere decir que no haya margen de mejora", explicó.

"Sería absurdo si no nos fijamos en otras competiciones, todos los equipos dieron apoyo pensando que va a ayudar al negocio, los medios se harán eco y los sponsors saldrán ganando. Tenemos en mente no crear una inflación, los motores y neumáticos serán los mismos, el número de vueltas será muy parecido, no queremos dar más trabajo a los pilotos, queremos dar más emoción al espectáculo. Hay flecos a perfilar, escucharemos todas las opiniones y cuando algo aporta una mejora hay que adaptarse. Es un día importante para MotoGP y 2023 será un año clave para MotoGP”, añadió.