MotoGP GP de Portugal
MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica
MotoGP confirmó durante la clasificación del GP de Portugal que todas las sesiones de la tarde se adelantarían en media hora en Portimao, afectando a la carrera al sprint en la que Márquez puede ganar el título, que será a las 15:30 en España.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 11:44
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La llegada del mal tiempo a Portimao ha provocado un cambio de horarios en una jornada de sábado que puede ser histórica para el Mundial de MotoGP, habida cuenta de que Marc Márquez puede conseguir en este día su décimo título mundial.
La lluvia llegó al Autódromo Internacional del Algarve a primera hora de la mañana de este 21 de noviembre afectó al desempeño de los Libres 2 de Moto3, Moto2 (donde solo rodaron 10 pilotos) y MotoGP, y también a la clasificación de la categoría reina, por más que en los minutos finales de la Q1 y en la Q2 ya se pudiera rodar con neumáticos de seco.
Sin embargo, las peores previsiones para este sábado recogían que lo peor de la lluvia llegaría por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, justo después de la carrera al sprint. Como el líquido elemento ha adelantado su presencia en Portimao, y se espera que pueda afectar de manera decisiva a la prueba corta del fin de semana, el Mundial de MotoGP ha tomado la decisión de adelantar en media hora todas las sesiones previstas para la tarde.
Así, la Sprint en la que Márquez puede coronarse tendrá lugar a las 14:30 horas locales, en lugar de a las 15:00h previstas. En España, por tanto, la carrera corta programada a 12 vueltas será a las 15:30 horas.
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