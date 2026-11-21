MotoGP GP de Portugal

MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica

MotoGP confirmó durante la clasificación del GP de Portugal que todas las sesiones de la tarde se adelantarían en media hora en Portimao, afectando a la carrera al sprint en la que Márquez puede ganar el título, que será a las 15:30 en España.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 11:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La llegada del mal tiempo a Portimao ha provocado un cambio de horarios en una jornada de sábado que puede ser histórica para el Mundial de MotoGP, habida cuenta de que Marc Márquez puede conseguir en este día su décimo título mundial.

La lluvia llegó al Autódromo Internacional del Algarve a primera hora de la mañana de este 21 de noviembre afectó al desempeño de los Libres 2 de Moto3, Moto2 (donde solo rodaron 10 pilotos) y MotoGP, y también a la clasificación de la categoría reina, por más que en los minutos finales de la Q1 y en la Q2 ya se pudiera rodar con neumáticos de seco.

Sin embargo, las peores previsiones para este sábado recogían que lo peor de la lluvia llegaría por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, justo después de la carrera al sprint. Como el líquido elemento ha adelantado su presencia en Portimao, y se espera que pueda afectar de manera decisiva a la prueba corta del fin de semana, el Mundial de MotoGP ha tomado la decisión de adelantar en media hora todas las sesiones previstas para la tarde.

Así, la Sprint en la que Márquez puede coronarse tendrá lugar a las 14:30 horas locales, en lugar de a las 15:00h previstas. En España, por tanto, la carrera corta programada a 12 vueltas será a las 15:30 horas.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior ¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera al sprint de Portimao



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



9 min



MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera al sprint de Portimao





¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



32 min



¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja





Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º

Últimas noticias





MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 min



MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica





MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera al sprint de Portimao



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



9 min



MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera al sprint de Portimao





Así ganó Antonelli 20 km/h en la clasificación de Las Vegas: el análisis de su vuelta



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



18 min



Así ganó Antonelli 20 km/h en la clasificación de Las Vegas: el análisis de su vuelta





¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



32 min



¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse