MotoGP GP de Qatar

MotoGP trata de acercar posturas para correr en Qatar

Los pilotos de MotoGP se volvieron a reunir este miércoles, en Sepang, de donde esperan salir con una serie de garantías firmadas para aceptar participar en el Gran Premio de Qatar, programado para la semana que viene.

Oriol Puigdemont

Publicado: 28 oct 2026, 15:30

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Los pilotos de MotoGP se han unido para pedir garantías antes de viajar a Qatar

Foto de: Steve Wobser - Getty Images

Sepang (Enviado Especial).- Tras meses de incertidumbre y unas últimas semanas de tensión, la resolución al enfrentamiento entre la mayor parte de la parrilla de MotoGP y el promotor del campeonato por la celebración del Gran Premio de Qatar, debe resolverse en las próximas 48 horas. A poder ser este mismo jueves, una vez que Carlos Ezpeleta, director adjunto de MotoGP Sports Entertainmente Group (MGPSEG), la compañía que explota los derechos del certamen, regrese de Doha, donde este miércoles participó en una conferencia y pudo palpar cuál es la última hora de la situación que se vive en el país.

El conflicto abierto entre el frente formado por Estados Unidos e Israel, contra Irán, ya obligó al Mundial a posponer la carrera, inicialmente prevista para mediados de abril, y que se trasladó al 8 de noviembre, la semana que viene.

A pesar de que la hostilidad en Oriente Medio ha bajado de intensidad respecto de las primeras fechas, la situación no está ni mucho menos normalizada, circunstancia que hizo que hizo que un numeroso grupo de pilotos se opusiera a desplazarse en primera instancia. Tal como informó Motorsport.com el fin de semana pasado, desde Phillip Island, los corredores convinieron solicitar a MGPSEG una serie de garantías, por escrito, relativas a su seguridad, y a la de todo el paddock.

La concreción de un plan de evacuación específico, pólizas que cubran los gastos correspondientes en caso de que se cierre el espacio aéreo y seguros de repatriación, en un escenario muy extremo, son puntos contemplados en el documento que se discute.

Carlos Ezpeleta ha viajado hoy a Qatar para asistir a una conferencia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Según ha podido saber Motorsport.com, los corredores volvieron a reunirse este miércoles, en las oficinas del circuito de Sepang, pero esta vez también acudió un buen número de team managers. Motorsport.com entiende que la puesta en común fue constructiva y en un tono cordial, aunque no definitiva, dado que las partes permanecen a la espera del regreso de Ezpeleta.

¿Quién se hace responsable?

El principal punto de fricción radica en definir la autoridad que debe hacerse cargo de las mencionadas garantías. Mientras los pilotos quieren que sea MGPSEG quien se haga responsable, el organizador sostiene que eso es inviable.

La coyuntura es compleja. Por un lado, Qatar defiende que el evento se puede celebrar sin que la seguridad de los desplazados se vea comprometida. Por el otro, los gobiernos de la mayoría de países con representación en el paddock recomiendan no viajar allí, a menos que sea estrictamente necesario. Lo que ocurre es que una advertencia no es una prohibición, de modo que no supone una causa de ‘fuerza mayor’, suficiente como para romper el contrato con Qatar sin que eso tenga consecuencias económicas.

Hay que tener en cuenta, además, que estamos hablando de uno de los socios más fieles y relevantes del campeonato.

Al margen de cuál sea finalmente desenlace del asunto, lo que parece evidente es que la relación entre MGPSEG y los pilotos no pasa por su mejor momento. El gestor del campeonato entiende que el compromiso de los principales protagonistas debería ser mayor, mientras estos últimos creen que cada vez se les exige y se les expone más.

Y en medio están los equipos, que ejercen de enlace y que son los que tienen contrato con los corredores, por un lado, y con el promotor, por el otro.

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