MotoGP

A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1

En la remodelación del formato de fin de semana que prepara MGPSEG para la próxima temporada, se retrasará el horario de las carreras y siempre se evitará coincidir con la Fórmula 1.

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 nov 2026, 12:17

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Según ha podido saber Motorsport.com, los responsables del campeonato del mundo de MotoGP han comunicado a los equipos este fin de semana en Portimao que las carreras, a partir de la próxima temporada, serán una hora más tarde, tanto la del domingo como la sprint de los sábados.

El nuevo programa contempla que la carrera central del gran premio, que históricamente se ha celebrado a las dos de la tarde, se programará una hora más tarde, a las tres. Sin embargo, ese horario quedará supeditado a que no coincida con una gran premio de Fórmula 1, ya que en ese caso se evitaría que se solapen, retrasando incluso la prueba de motos hasta las cuatro de la tarde.

Liberty Media, la empresa propietaria de ambas competiciones, no quiere que ninguna carrera de F1 y MotoGP choquen el domingo, por lo que controlará los horarios para evitarlo.

También habrá cambios en la programación de las sprint de los sábados. La carrera corta, que cumple ya cuatro temporadas de éxito, verá retrasada también su hora habitual de las tres de la tarde hasta las cuatro, convirtiéndose en un entretenimiento de sobremesa.

Nuevo formato de fin de semana

Como ya adelantó Motorsport.com a mediados de septiembre, el formato de fin de semana de MotoGP se verá afectado a partir de la próxima temporada con la introducción de una nueva sesión de clasificación, para hacer dos parrillas diferentes, una para la sprint del sábado y otra para la carrera del domingo.

Hasta ahora, la única clasificación que se lleva a cabo, el sábado, se tomaba como referencia para configurar las parrillas de salida de las dos carreras. A partir del curso que viene, en cambio, la parrilla de la sprint se ordenará a partir de un ensayo de 15 minutos que tendrá lugar el viernes por la tarde, mientras que la de la carrera larga saldrá del clasificatorio que se celebrará el sábado por la mañana.

Esta reforma elimina la 'Práctica' de los viernes, que hasta este año sirve para crear el corte entre aquellos corredores que pasan directamente a la Q2, y los que están forzados a pasar por la repesca (Q1).

De este modo, la primera jornada de actividad en pista el viernes, ganará un ensayo extra, con una primera sesión de 45 minutos de duración, por la mañana, seguida de otra, siempre libre, de 30 minutos más, acabando la jornada con una sesión de clasificación de 15 minutos para determinar la parrilla de la sprint.

Con el nuevo formato, el sábado se recupera el tercer entrenamiento libre (FP3) que se alargará durante 20 minutos, antes de dar paso a la Q1 con todos los pilotos, disputándose a continuación la Q2 con los doce más rápidos.

Otra de las novedades será la eliminación del warm up el domingo por la mañana, de modo que los corredores podrán participar en labores de promoción. El pitlane se abrirá durante diez minutos, algo que ahora no sucede, en un periodo en el que estará permitido dar varias vueltas a la pista, siempre pasando por la calle de boxes antes de la formación de la parrilla para las carreras.

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