Viñales: "Espero despertarme con un mensaje de que algo de la moto estaba roto"

No fue un sábado fácil para el piloto del equipo oficial de la casa de Noale. Por la mañana tuvo que volver al garaje porque la moto empezó a sacar humo y parecía que había roto el motor, dejándole con una sola RS-GP24 para afrontar una jornada en la que había Práctica para meterse en la Q2, la clasificación y la carrera Sprint, un auténtico Súper Sábado, una maratón competitiva.

Maverick Viñales lo afrontó como pudo y logró pasar con el quinto mejor tiempo (1.51.356) a la clasificatoria definitiva, la Q2.

Una vez allí el corredor español no mejoró prácticamente nada su tiempo (1.51.306), mientras el resto volaba, lo que le hundió hasta la décima posición de la parrilla.

Desde allí el catalán hizo lo que pudo en la Sprint, logrando al final cruzar la meta noveno a 6,7 segundos del ganador, Jorge Martín, y lo que es más preocupante, a 6 segundos (en solo 11 giros) de su compañero de equipo con la misma moto, Aleix Espargaró, que ha terminado tercero y ha subido al podio.

"No es ni de lejos lo que esperaba", confesó completamente frustrado Viñales al final de la carrera.

"En ningún momento he tenido buenas sensaciones con la moto. Incluso me ha parecido peligroso", ha reconocido, antes de asegurar que no ha tocado nada: "Es la misma moto desde el primer ensayo".

Viñales acabó muy preocupado y descolocado por el comportamiento de la RS-GP24, y pidió que todo sea una pesadilla.

"Espero que mañana cuando me levante encuentre un mensaje y me digan que algo de la moto estaba roto", suplicó.

Cuando le pidieron si podía explicar con más concreción cuál era el problema, lo ciñó a que "la moto patina mucho de la parte trasera", con lo que no puede traccionar y avanzar.

Las declaraciones y el estado de ánimo de Mack, contrastan completamente con las de Aleix, que al final de la carrera dijo: "Es una pasada lo bien que va la moto parece un Fórmula 1".

"Estoy un poco preocupado, la verdad, porque las sensaciones son muy diferentes a las de los tests. Ayer ya no me sentía cómodo y la situación no mejoró mucho. Ahora analizaremos bien los datos con mis técnicos para identificar el problema. En la carrera larga, la gestión de los neumáticos podría depararnos algunas sorpresas. No creo que todo el mundo esté clasificado (en la sprint) en ese aspecto", en referencia a que mañana alguno de los de delante sufrirá para mantener las gomas.

Maverick Viñales volverá a tener una nueva oportunidad este mismo domingo, en la carrera principal del Gran Premio de Qatar, que se disputará bajo los focos del Circuito de Losail a partir de las ocho de la tarde hora local, las seis de la tarde en España, y en la que volverá a salir 10º en la parrilla de salida.